Německo: Putinovi pomocníci

5. 4. 2024

Mariupol byl Ruskem zcela zničen. Desítky tisíc civilistů byly zabity a vysídleny. Rekonstrukce hraje ústřední roli v ruské propagandistické válce. Podle průzkumu Monitoru se na tom podílejí i německé firmy, upozorňují Janine Arendt, Julius Baumeister, Véronique Gantenberg a Till Uebelacker.

Byla to jedna z nejstrašnějších bitev ruské invaze na Ukrajinu. Ruské jednotky celé týdny obléhaly Mariupol u Azovského moře, vyhladověly obyvatelstvo a neušetřily ani pacienty v nemocnicích, ani civilisty skrývající se na bojišti. Mnoho přeživších bylo vyhnáno armádou Vladimira Putina. Z velkého města se stala naprostá zřícenina.

Když byla na zničených budovách Mariupolu vztyčena ruská vlajka, začaly stavební práce na "novém" Mariupolu. Ruské město s ruskými obyvateli, postavené na příkaz Kremlu. Staveniště najdete po celém městě, bytové domy postavené na zelené louce.

Putin v Mariupolu

To je pro ruskou propagandu natolik důležité, že i sám Putin měl v loňském roce projev o postupu prací. "Obnovíme byty, školy, nemocnice, divadla a muzea," řekl Putin o Mariupolu. Jinými slovy, všechno, co předtím brutálně zničil.

Kdo mu ale s tímto projektem pomáhá? Reportéři z politického časopisu ARD Monitor se vydali hledat stopy. Ve výročních zprávách, na webových stránkách společností, na obrázcích a videích - všude najdete důkazy a náznaky, že německé společnosti hrají důležitou roli i při obnově Mariupolu.

Jsou to těžké stroje nebo okna, na kterých najdete loga několika německých výrobců. A znovu a znovu na sádrových pytlích: jméno Knauf. Německá rodinná firma z francké provincie je světovým lídrem ve výrobě sádry. Také proto, že v Rusku dlouhodobě podniká.

4 000 zaměstnanců společnosti Knauf stále v Rusku

Patriarcha společnosti Nikolaus Knauf byl více než dvě desetiletí ruským honorárním konzulem a na fotografiích vedle prezidenta Putina se usmíval. Tuto funkci si udržel i po anexi Krymu a v roce 2018 označil následné sankce proti Rusku za "hrozné". Podle vlastního vyjádření Knauf nadále zaměstnává 4 000 lidí v Rusku, kde má miliardový obrat.V obecném prohlášení o ruském podnikání společnost Knauf pro Monitor píše, že odsuzuje ruskou útočnou válku proti Ukrajině a dodržuje všechny sankce EU vůči Rusku. Společnost vyrábí v Rusku "výhradně pro ruský trh".

Knauf však neodpověděl na rozsáhlý seznam otázek redakce. Nemá tedy ruský byznys nic společného s německou mateřskou společností? Odborník na sankční právo Viktor Winkler s tím nesouhlasí: "Představa, že když se budu pohybovat s dceřinou společností v Rusku pouze v ruské oblasti, pouze na ruském území, že je to pro sankce takříkajíc bezvýznamné, to je naprostý mýtus a nemůže být dále od reality."

Rusko získává výhody

I když se sankční pravidla EU na stavební materiály v zásadě nevztahují, společnosti musí být schopny "účinně vyloučit možnost, že existuje vojenské spojení, že existuje jakékoli vojenské spojení s tím, co dodávají," říká Winkler. Nemusí se nutně jednat o válečný akt v užším slova smyslu. "Ale také stačí, že armáda, že vojenské akce Ruska nepřímo těží z toho, co dělají," říká expert.

Tento "vojenský vztah" je již výsledkem klienta: například oficiální prodejce Knauf veřejně inzeruje, že jménem ruského ministerstva obrany postavil projekt obytné budovy se stavebními materiály Knauf. Fotografie tohoto staveniště s taškami Knauf jsou k dispozici redakci Monitoru.

Kiesewetterova kritika

Poslanec Spolkového sněmu za CDU a předseda zahraničního výboru Spolkového sněmu Roderich Kiesewetter odsuzuje zapojení německých firem do stavebních prací v Mariupolu. Dávají se do služeb války, která porušuje mezinárodní právo: "V případě Knaufa je to velmi evidentní, protože ve skutečnosti upevňují ruskou moc na okupovaných územích, včetně Mariupolu."Knauf však není ojedinělým případem. Na snímcích a videích, které Monitor hodnotil, vynikají betonové bloky v zelené obalové fólii na mnoha stavbách. Je na něm nápis německé společnosti z regionu Münsterland v Severním Porýní-Vestfálsku - WKB Systems GmbH. Společnost mimo jiné vybavuje závody na výrobu betonových bloků.

Hlavním akcionářem společnosti je ruský oligarcha Viktor Konstantinovič Budarin. Budarin využil svou německou firmu jako dodavatele pro stavební průmysl v Putinově Rusku. Celní údaje získané Monitorem ukazují, že společnost WKB Systems GmbH dodávala několik let celé závody pro továrny na výrobu takových pórobetonových bloků ruské společnosti Budarin - zřejmě právě té společnosti, s jejímiž výrobky se Rusko snaží upevnit svou moc v Mariupolu.

Sankce EU bez plánu?

Sankce byly již v posledních letech uvaleny na řadu ruských oligarchů. Budarin mezi ně nepatří. Winkler, odborník na sankční právo, říká: "Výběr EU, který oligarcha bude sankcionován a který ne, mírně řečeno, zatím nelze přiřadit k jednotnému plánu."

Zejména mezi stavebními dodavateli není mnoho z nich sankcionováno, říká Winkler. I když by to bylo docela myslitelné - i v případě Budarina: "Z právního hlediska zde existuje velmi dobrý důvod pro sankce na tuto osobu, a to proto, že tato osoba s největší pravděpodobností dělá hodně pro to, aby posílila ruskou ekonomiku. A Německo je v tom hodně zapojeno." Společnost WKB Systems GmbH na žádost o komentář neodpověděla.

