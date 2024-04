Další tisková konference... Kdo uteče včas z této asociální zemičky - neprohraje…

5. 4. 2024 / Pavel Veleman

“Úplně nejhorší porážka je zapomenout na to, co Vás zničilo.” (L. F. Céline) Když sledujete tiskové konference MPSV a ministra Jurečky s jeho “týmem snů”, je nutné číst mezi řádky. Rada pro všechny popisovače konkrétních, naprosto nepřipravených dávkových změn: Hrabat se v této povrchní omáčce představených čtyř naprosto zjednodušujících modelů (každý můj klient má svůj osud), je za moji osobu - naprostá ztráta času. Ta hrůza je v celku všech asociací kroků této vlády. Tato nesmyslná čísla jsou vlastně takové “Vrtěti psem” . A na to já fakt nehraju.







Stačí vidět na každé naprosto amatérské tiskové konferenci onu obrovskou snahu popřít onen stále více vykukující celkový neoliberální cíl těchto kroků a vše rozmělnit do jednotlivostí tvůrců tohoto “dávkového, hned na první pohled nechutně vypadajícího eintopfu”.

Spojte si jednotlivé vládní kroky v chřadnoucí ekonomice, kde oligarchické panstvo bere ve stále více rozkradeném zdravotnictví, v doslova zločinném systému školství, v totální státní bytové impotenci, kdy situaci nezachrání žádný bezzubý zákon o dostupném bydlení....

Tato jasná fakta doplňme o kroky v celkové sociální oblastí, jako jsou připravované zásadní zásahy do pracovního práva, sociální podniky pro celebrity, nízké mzdy nebo donucovací otrocká práce jako budoucnost mladé generace v této zemi.

Kde se nám vzali politici jako pan Jurečka a jeho nohsledi, kteří neuvedou na tiskové konferenci jediný relevantní údaj o tzv. zneužívání sociálních dávek (nejde to prý podle nich spočítat).

To řeknou v situaci, kdy příští týden naše patnáctileté leté děti a naši vnuci zažijí zásadní, otřesný střet s nefunkčním státem, kde politici napříč politickým spektrem jsou jejich kati. Jurečka a spol. spokojeně vykládají další asociální hrůzy.

A tak instituce na špinavou práci za politiky zvaná Cermat těmto mladým lidem naprosto bezcitně sdělí:

“Všeobecné vzdělání není pro Vás a my Vám za asociální, toxické politiky této vlády sdělujeme tvrdou pravdu: “Ve společnosti není zájem v této sobeckostí a zoufalstvím prosáklé zemičce umožnit vám žít spokojený život. Vše jsme zvládli po roce 1989 my, budoucí oligarchie, bývalí komunističtí fracci a nabobové a vy jste tu jen k obslužné činnosti našich neo-normalizačních rodin - stejně jako v sedmdesátých a v osmdesátých letech…Jenže pozor: Teď už navěky! Máme to pojištěno demokratickými volbami, bobánkové.

Můžete si případně stěžovat u svých rodičů (lůzrů) - ten kdo si v posledních 35 letech nezajistil (často neukradl) potřebný majetek pro své potomky - definitivně prohrál. Nazdar!“

Pro současnou mladou generaci, která nepatří mezi nás, zůstane navždy otrocký život nádeníka, jak nám ho ukazuje ve svých knihách Alexandra Uhlová.

A já ještě doplním: Děti a budoucí vnuci těch našich "geniálních" fotbalových států - všech těch Tykačů, Křetínských…. studují (platí) špičkové soukromé školy a Vaše děti - to bude prekarizovaná pracovní třída, kde budete Vy v důchodovém věku se svými potomky soutěžit s dalšími "dovezenými otroky" z rozpadlých států o holé přežití a pakliže se budete dost snažit - milostivě Vám stát třeba v podobě ministra Jurečky nebo jiného sluhy oligarchie -bude za pana Tykače dotovat Vaši mzdu, která Vám nestačí zaplatit nájem v jeho investičním bytě. Dostanete příspěvek na bydlení. Hurá ! A když nebudete zlobit, nájemní smlouva se Vám prodlouží o půl roku a potom zase o půl roku...

Toto je, přátelé, již realita dnešních dnů a ještě horší vize budoucnosti. Totální selekci mladých lidí na tu menšinu privilegovaných, kterým umožníme to, co je v západní Evropě 21. století naprosá samozřejmost pro všechny, totiž maturita. A ten “na koleně” udělaný elektronický přijímací systém byl spuštěn z jediného důvodu: Aby média nemohla ukazovat ty strašné fronty u škol jako loni - vše zakrýt, zalhat, zamlžit, zamluvit, neodpovídat - jak to znám z vlastní zkušenosti.

Celá tisková konference MPSV byla vlastně o tom jednom a jediném:

Jak průmyslu zajistit naplnění naprosto podřadných pracovních pozic, často v švarcsystému, strojové poslušnosti, donutit chudé důchodce se nechat ponížit každý den třeba v obchodním řetězci až do úplného padnutí správným, mladým manažerem...

(Přitom do několika málo let přestanou tyto podřadné pracovní pozice existovat, bude to dělat umělá inteligence, pozn. red.)

Pan Jurečka a nejen tato vláda nikdy nepochopila (má to ideologicky zakázáno), že opravdová sociální politika nemůže suplovat upadající ekonomiku, která žádá stále více otroků, nemůže řešit obrovský bytový problém této země (nejsou cenově dostupné byty), nemůže stále jen trestat a dohlížet na vysílené rodiče po sociálních odborech, aby jejich potomci chodili do školy, a přitom jim nezajistit základní uplatnění pomocí dostupného středoškolského vzdělání, jak jsem zde popsal.

A proto ty stále dokola opakované otázky novinářů po změnách finančních dávek a jejich výše - je pro mne, jako sociálního pracovníka v denním kontaktu s klienty - problém zástupný, dokonce marginální. Vše lze pochopitelně různě obejít, většina mých klientů stejně již opustila tento stát a stali se cizinci ve vlastní zemi (jsou úplně mimo systém a bude jich stále více).

Všichni, kdo desítky let pracujeme v sociálně/ zdravotní oblasti vidíme, kde je základ problémů chudnutí obyvatelstva:

- metastáza exekucí

- trh s chudobou

- stop stav azylových domů

- příšerné ubytovny, stovky vyloučených lokalit

- rasismus, anticikanismus, dehonestace Ukrajinců a dalších migrantů, kteří prchají z míst, kde nejde žít

- naprostá dehumanizace společnosti, kde slovo solidarita je sprosté slovo

Vše jen nahozeno, politici a tak strašně loajální úředníci dokáží vždy na zakázku spatlat v dávkovém systému páté přes deváté, Žádné relevantní nástroje k sociální práci nám nenabízejí, opět jen represe, život s ponižujícím každým pracovním dnem v zaměstnání a následná almužna k zaplacení nájmu.

Věčný stres, zdravotní problémy které obyčejní smrtelníci nevydrží do důchodu, který se stále posouvá dál do budoucnosti...A jako bonus: Výběr mezi Fialou a Babišem, případně jejich spojení...

Děkuji, nechci...

Tato země se stala po 35 letech úplným opakem toho, o čem prezident Havel snil ve svém "Letním přemítání".

Neexistující sociální politika je nahrazena otrockým skanzenem neoliberální ideologie, kde je život pro mé klienty a jejich rodiny - opravdu Smrt na úvěr (název knihy L. F. Celina).









