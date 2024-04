Demonstrace na mostě Legií v Praze

6. 4. 2024

čas čtení < 1 minuta

Když už hodinu stojíš na místě a nemůžeš projít, abys... Nemohl domů? Průvod proti Hnutí pro život skončil, ale my stojíme bez vody a ve výhni dál. 🫠 Mně to nevadí, ale že nepustí ani plačící turistky a řeknou jim "Byly jste ve špatný čas na špatném místě", to mi přijde odporné. pic.twitter.com/fjHBWMuJIy