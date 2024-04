Gaza: Netanjahu řekl, že datum invaze do Rafáhu bylo stanoveno; Turecko omezuje vývoz do Izraele

9. 4. 2024

Francouzská ministryně zahraničí navrhuje možnost uvalení sankcí na Izrael, aby se do Gazy dostalo více pomoci

Stéphane Séjourné navrhla, že by mezinárodní společenství mělo vyvinout tlak na Izrael a případně uvalit sankce, aby ho přimělo k většímu přísunu pomoci do Gazy.



"Musí existovat páky vlivu, a těch je více, až po sankce, aby se humanitární pomoc dostala přes kontrolní stanoviště," citovala ji Al-Džazíra, když to řekla francouzským stanicím RFI radio a France 24.



"Francie byla jednou z prvních zemí, která navrhla sankce Evropské unie vůči izraelským osadníkům, kteří se dopouštějí násilí na Západním břehu Jordánu. Budeme pokračovat, pokud to bude nutné, abychom dosáhli otevření humanitární pomoci," dodala.



Šéf OSN pro lidská práva Volker Turk minulý měsíc uvedl, že izraelské omezení humanitární pomoci pro Gazu se může rovnat taktice vyhladovění, která by mohla být válečným zločinem.



Zpráva podporovaná OSN minulý měsíc uvedla, že v severní polovině Gazy je hladomor "předpokládaný a bezprostřední", a podle organizace Oxfam se počet lidí, kteří čelí "katastrofální úrovni" hladu, od prosince téměř zdvojnásobil.



Izrael popírá, že by blokoval pomoc, a tvrdí, že nedostatek je důsledkem selhání logistiky humanitárních organizací nebo odklonu dodávek ze strany Hamásu.



Podle humanitárních agentur však dodávky vážně ztěžuje kombinace logistických překážek, poškozených silnic, narušení veřejného pořádku a zdlouhavých byrokratických kontrol, které zavedl Izrael.



Některé humanitární skupiny uvedly, že vysílání konvojů nákladních automobilů na sever bylo příliš nebezpečné, protože armáda nezajistila bezpečný průjezd.





- Izrael v úterý přislíbil podniknout kroky proti Turecku a obvinil ho z porušování obchodních dohod mezi oběma zeměmi poté, co Ankara oznámila omezení obchodu kvůli válce v Gaze



"Turecko jednostranně porušuje obchodní dohody s Izraelem a Izrael proti němu přijme nezbytné kroky," uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení.



Izraelský ministr zahraničí Israel Katz za toto rozhodnutí ostře kritizoval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



"Erdogan opět obětuje ekonomické zájmy tureckého lidu za podporu vrahů z Hamásu v Gaze, kteří znásilňovali, vraždili a znesvěcovali těla žen, dívek, dospělých a zaživa upalovali děti," napsal v příspěvku na Twitteru.



"Izrael se nepodvolí násilí a vydírání a nebude souhlasit s jednostranným porušováním obchodních dohod a přijme paralelní opatření proti Turecku, která poškodí tureckou ekonomiku."



Izrael nyní připravuje "rozšířený seznam výrobků", které hodlá přestat dovážet z Turecka, uvedlo ministerstvo, včetně stavebních materiálů, jako je ocel a cement.





- Bezpečnost Izraele je "jádrem" německé zahraniční politiky, zaznělo v úterý u nejvyššího soudu OSN, kde se Berlín brání proti tvrzení, že dodává Izraeli zbraně používané v Gaze.



"Naše historie je důvodem, proč je bezpečnost Izraele jádrem německé zahraniční politiky," uvedl zástupce Německa u Mezinárodního soudního dvora (MSD) v Haagu.



"Tam, kde Německo poskytlo Izraeli podporu, a to i formou vývozu zbraní a dalšího vojenského vybavení, byla kvalita a účel těchto dodávek hrubě zkreslena Nikaraguou," uvedla Tania von Uslar-Gleichen.



Nikaragua podala na Německo žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru s požadavkem, aby soudci zavedli mimořádná opatření, která by Berlínu zabránila poskytovat Izraeli zbraně a další pomoc.



Právníci Nikaraguy tvrdili, že Německo tím, že poskytuje Izraeli zbraně, porušuje Úmluvu OSN o genocidě z roku 1948, která byla vytvořena po holocaustu.



V lednu soud nařídil předběžná opatření, která Izraeli nařizují, aby učinil vše, co je v jeho silách, aby zabránil smrti, ničení a aktům genocidy v Gaze. Příkazy byly vydány v rámci případu, který podala Jihoafrická republika a v němž Izrael obvinila z porušování Úmluvy o genocidě.



Izrael důrazně popírá, že by jeho vojenská kampaň představovala porušení Úmluvy o genocidě.











Izraelský premiér říká, že invaze do Rafáhu bude pokračovat; Turecko zavádí okamžité omezení vývozu do Izraele, dokud nebude v Gaze vyhlášeno příměří





- Turecko zavede omezení vývozu výrobků z 54 různých kategorií do Izraele, dokud nebude v Gaze vyhlášeno příměří, uvedlo turecké ministerstvo obchodu





Ministerstvo uvedlo, že opatření vstoupí v platnost okamžitě, a dodalo, že omezení se budou týkat mimo jiné výrobků ze železa a oceli a stavebních zařízení.





Oznámení Ankary přichází poté, co Izrael v pondělí odmítl žádost Turecka připojit se k leteckým dodávkám humanitární pomoci Palestincům v Gaze.





Izrael bezprostředně nevysvětlil, proč žádost zamítl, přičemž jeho odmítnutí vedlo k varování tureckého ministra zahraničí Hakana Fidana: "Izrael nemá žádnou omluvu pro to, aby blokoval náš pokus o shození pomoci hladovějícím Gazanům."





Spojené státy začaly v březnu shazovat do Gazy letecky dodávky pomoci a na humanitární pomoc přispívají Nizozemsko, Francie, Španělsko a další země.





Turecko, které podpořilo kroky směřující k tomu, aby bylo izraelské vedení souzeno za genocidu u Světového soudu, opakovaně vyzvalo k okamžitému zastavení palby v konfliktu, v němž podle ministerstva zdravotnictví Gazy od 7. října zahynulo v důsledku izraelských úderů více než 33 000 Palestinců.

Jednali rovněž o potřebě mírového procesu v souladu s rezolucemi OSN a arabskou mírovou iniciativou "zaměřenou na nalezení spravedlivého a komplexního řešení, na vytvoření nezávislého palestinského státu s východním Jeruzalémem jako jeho hlavním městem".





Zatímco se Palestinci připravovali na středeční svátek, kterým končí postní měsíc ramadán, ti, kteří se vraceli do Chán Júnisu, se vrátili do zničeného města, které zůstalo v troskách po intenzivním izraelském bombardování.





"Přišla jsem se podívat na svůj domov, a našla jsem ho zničený a proměněný v hromadu sutin," řekla agentuře AFP Umm Ahmad al-Fagawi po návratu do města.





"Jsem šokován tím, co jsem viděl. Každý dům je zničený, nejen ten můj, ale také domy všech sousedů."





Jiná navrátilkyně uvedla, že se vrátila a našla "zničené místo".





"Žádná voda, žádná elektřina, žádné sloupy, žádné zdi a dveře, není tu nic. Gaza už není Gaza," řekla.





















- Katarské velvyslanectví ve Washingtonu odmítlo prohlášení předsedy výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů USA Jamese Comera, který podle něj "nepřesně tvrdí", že Dauhá platí Hamásu "30 milionů dolarů měsíčně od roku 2018".





Comer v tiskovém prohlášení hrozí, že předvolá ministerstvo spravedlnosti, pokud mu ochotně nepředá dokumenty související s případným vyšetřováním TikToku a Al-Džazíry podle zákona o registraci zahraničních agentů.





Krátce se zmiňuje o Kataru, když uvádí: "Katar údajně hostil v Dauhá ústředí Hamásu a od roku 2018 platil teroristické skupině 30 milionů dolarů měsíčně.





Hamas uvedl, že izraelský návrh, který obdržel od katarských a egyptských zprostředkovatelů, nesplňuje žádný z požadavků palestinských frakcí.





Palestinská militantní skupina však v úterý zároveň uvedla, že zvažuje nový rámec příměří navržený během posledního kola jednání v Káhiře.





Tento třídílný návrh by měl na šest týdnů zastavit boje a usnadnit výměnu rukojmích držených Hamásem za palestinské vězně v Izraeli.





Hamás v úterý prohlásil, že "oceňuje" úsilí zprostředkovatelů, a obvinil Izrael, že během rozhovorů nereagoval na žádný z jeho požadavků.





"Přesto vedení hnutí předložený návrh studuje," uvedla militantní skupina v prohlášení.





Izrael a Hamás vyslaly v neděli do Egypta na jednání týmy, v nichž byli katarští a egyptští zprostředkovatelé a také ředitel CIA William Burns.





Izrael uvedl, že by rád dosáhl dohody o výměně vězňů za rukojmí, podle níž by výměnou za rukojmí v Gaze propustil řadu Palestinců vězněných v jeho věznicích, ale není ochoten ukončit vojenskou ofenzívu před invazí do Rafáhu.





-Při izraelském úderu na jižní Libanon byl v pondělí časně ráno zabit polní velitel militantní skupiny Hizballáh, zatímco OSN varovala, že se ostřelování šíří, a vyzvala k zastavení násilí. Hizballáh a izraelská armáda si pravidelně vyměňují palbu na jižní hranici Libanonu souběžně s izraelskou válkou v Gaze.





- V USA podepsalo dalších šestnáct demokratů dopis, v němž vyzývají amerického prezidenta Joea Bidena, aby zastavil dodávky zbraní Izraeli.





- Nikaragua vyzvala Nejvyšší soud OSN, aby zastavil německou vojenskou a jinou pomoc Izraeli, s odůvodněním, že podpora Berlína umožňuje Izraeli ve válce páchat genocidu a porušovat mezinárodní humanitární právo.





- Palestinci se v pondělí začali vracet do zničeného města Chán Júnis po nečekaném stažení izraelských sil z jihu Gazy. Ti, kdo se do města, které bylo v posledních čtyřech měsících pod neúprosným izraelským vojenským útokem, vracejí, popisují scény rozsáhlé destrukce.

Izrael udeřil na Sýrii po raketovém útoku na anektované Golanské výšiny



Izraelská vojenská letadla v noci na úterý zasáhla syrské vojenské pozice v reakci na raketovou palbu na Izraelem anektované Golanské výšiny, uvedla v úterý armáda.



Přeshraniční palba přišla několik dní poté, co letecký útok, z něhož byl obviněn Izrael, zničil íránský konzulát v Damašku, zabil vysoké vojenské velitele a zvýšil napětí v regionu.



Úder následoval po výrazném nárůstu násilí mezi Izraelem a Hizballáhem na izraelsko-libanonské hranici od útoku Hamásu ze 7. října a také po obnovení útoků Íránem podporovaných milicí na pozice USA a Izraele v Iráku.



Izraelská armáda v úterý uvedla, že "válečné letouny přes noc zaútočily na vojenskou infrastrukturu syrské armády v oblasti Mahadždža" - asi 30 kilometrů od demilitarizované zóny oddělující znepřátelené síly.



Izraelská armáda uvedla, že v pondělí identifikovala odpálení rakety ze syrského území, které nezpůsobilo žádné oběti. Uvedla, že zdroj palby zasáhlo dělostřelectvo.



- Izrael nakoupil 40 000 stanů, aby se připravil na evakuaci civilistů před invazí do Rafáhu







Izraelský představitel uvedl, že Izrael nakupuje 40 000 stanů, aby se připravil na evakuaci statisíců Palestinců z města Rafáh na jihu Gazy, informuje agentura Associated Press.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí uvedl, že bylo stanoveno datum izraelské invaze do Rafáhu, který se nachází na hranici s Egyptem, aniž by ho sdělil.



Izraelští představitelé uvedli, že Rafáh je poslední velkou baštou Hamásu v Gaze. Odhadem 1,5 milionu Palestinců - více než polovina obyvatel Gazy - se uchýlilo do tohoto jižního města poté, co uprchli před izraelským bombardováním na jiných místech území.



Mnoho západních zemí, včetně USA, vyjádřilo silný nesouhlas s navrhovanou izraelskou pozemní invazí, protože jakýkoli útok na Rafáh pravděpodobně způsobí mnoho dalších civilních obětí a zhorší již tak akutní humanitární krizi v celé Gaze.



Město je také logistickým centrem pro distribuci pomoci po Gaze, kde hrozí hladomor a kde je podle OSN každé třetí dítě mladší dvou let na severu akutně podvyživené.



Izrael uvedl, že má plán na evakuaci civilistů před svou ofenzívou, a izraelské ministerstvo obrany v pondělí zveřejnilo výběrové řízení, v němž hledá dodavatele stanů.



Izraelský úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity, potvrdil, že stany jsou součástí příprav na Rafáh.



- Ve Velké Británii stovky současných i bývalých registrovaných členů Britské psychoanalytické rady (BPC), zastřešujícího orgánu, který stanovuje profesní standardy, zveřejnily dopis, v němž vyjadřují své rozhořčení nad "pokračujícím vyvražďováním" Palestinců v Gaze a na okupovaném Západním břehu Jordánu ze strany Izraele.



Dopis, který podepsalo 267 registrovaných, vyzývá k okamžitému zastavení izraelské války proti Gaze, která má podle BPC "zjevně genocidní charakter", a u)pozorňuje na způsob, jakým byla v posledních letech ve Velké Británii přísně potírána svoboda myšlení a projevu ve vztahu k Palestině a Izraeli.



Zde je celý dopis BPC:



My, níže podepsaní, současní nebo bývalí registrovaní členové Britské psychoanalytické rady, bychom rádi vyjádřili své zděšení nad pokračujícím vražděním a chaosem, kterému jsou vystaveni obyvatelé Gazy a Západního břehu Jordánu.



Jako praktikující psychoanalytici se chceme připojit k těm, kteří se proti tomuto násilí ozvali, zejména s ohledem na jeho zjevnou genocidní povahu.



Je nám nepříjemné hlasité mlčení našich profesních asociací v reakci na tato zvěrstva - na rozdíl od zásadových a humánních prohlášení vydaných v reakci na hnutí Black Lives Matter a invazi na Ukrajinu.



Naše asociace reagovaly odpovídajícím způsobem na hrůzné útoky, které 7. října podnikl Hamás. Historický kontext okupace a obléhání, zbídačování a masakrů však byl ignorován. Tato skotomizace je základem mezinárodní spoluúčasti na izraelské reakci.



Jsme hluboce znepokojeni vojenskou kampaní, která kromě strašlivých obětí na životech a ničení učinila podle OSN Gazu neobyvatelnou.



To vyvolává obavy z hrozícího nuceného přesunu obyvatelstva a ze zločinů proti lidskosti, jak jsou formálně definovány. Bereme na vědomí, že Mezinárodní soudní dvůr ve svém rozhodnutí z 26. ledna 2024 dospěl k závěru, že existují věrohodné důvody domnívat se, že v Gaze dochází ke genocidě, a připomněl Izraeli jeho výslovné závazky vyplývající z Úmluvy o genocidě.



V první řadě vyzýváme k okamžitému příměří a k jednání o míru, jehož cílem je zajistit spravedlnost a bezpečnost pro palestinské i izraelské komunity.



Je načase ukončit beztrestnost, která Izraeli umožnila nerespektovat práva Palestinců. Za tímto účelem naléhavě žádáme, aby mezinárodní společenství a občanská společnost dodržovaly zásady mezinárodního práva, jak jsou obsaženy ve Všeobecné deklaraci lidských práv a následných úmluvách OSN, a aby tyto zásady tvořily základ kolektivního myšlení a jednání.



Vyjadřujeme také hluboké znepokojení nad tím, jakým způsobem byla v posledních letech v této zemi a v rámci této profese omezována svoboda myšlení a projevu ve vztahu k Palestině/Izraeli.



Vyzýváme ke svobodě pokojně mluvit a jednat bez obav z obviňování, obtěžování nebo cenzury.



Chápeme intenzitu emocí, které se mohou uvolnit, když se toto téma otevře, ale nemůžeme souhlasit s tím, že to ospravedlňuje potlačování otevřené a svobodné diskuse, která je nezbytná, pokud chceme bojovat proti fundamentalismu a dehumanizaci.







- Izrael dosud neposkytl uspokojivé vysvětlení smrti sedmi humanitárních pracovníků z minulého týdne, uvedl australský premiér Anthony Albanese, který jmenoval bývalého vysokého vojenského představitele, aby prozkoumal izraelské vyšetřování tohoto útoku. Izrael v pátek uvedl, že se jeho vojáci mylně domnívali, že útočí na ozbrojence Hamásu. Dva důstojníci byli propuštěni a ostatní pokáráni.

- Velitel námořní mise Evropské unie v Rudém moři chce výrazně zvýšit její velikost, aby se lépe bránila proti případným útokům húsijských povstalců sídlících v Jemenu, neboť v oblasti dvakrát větší, než je rozloha bloku 27 zemí, hlídkují pouze čtyři válečné lodě. Mise EU - nazvaná Aspides, což je z řeckého "štít" - od svého založení před necelými dvěma měsíci doprovodila 68 lodí a odrazila 11 útoků.





- Íránský ministr zahraničí Hosejn Amirabdollahian odjel z Ománu na návštěvu syrského hlavního města Damašku týden poté, co se tamní íránský konzulát stal terčem podezřelého izraelského útoku, informovala státní média. Írán slíbil, že pomstí smrt sedmi svých velitelů Revolučních gard, kteří byli při útoku zabiti.





Zdroj v angličtině ZDE



0

920

"Toto rozhodnutí zůstane v platnosti, dokud Izrael okamžitě nevyhlásí příměří a neumožní adekvátní a nepřerušovaný přísun humanitární pomoci do Gazy," oznámilo ministerstvo na sociálních sítích.Obě země to uvedly ve společném prohlášení v pondělí po setkání pákistánského premiéra Šehbaze Šarífa a saúdského korunního prince Mohammeda bin Salmána v Mekce.Obě strany vyzvaly k mezinárodnímu úsilí "o zastavení izraelských vojenských operací v Gaze, zmírnění humanitárních dopadů a zdůraznily, že je nezbytné, aby mezinárodní společenství vyvíjelo tlak na Izrael, aby zastavil nepřátelské akce, dodržoval mezinárodní právo a umožnil neomezený přístup humanitární pomoci do Gazy", uvádí se v prohlášení.Izrael v neděli oznámil, že z jižní části Gazy stáhl další vojáky a ponechal zde pouze jednu brigádu.V reakci na to katarské velvyslanectví ve Washingtonu uvedlo, že "Katar Hamásu neplatí", a dodalo, že poskytl pomoc Gaze dvěma způsoby za "plné koordinace" izraelské vlády.Hamás chce, aby jakákoli dohoda zajistila ukončení izraelské vojenské ofenzívy, odchod izraelských sil z Gazy a umožnila vysídleným osobám návrat do jejich domovů na celém území.