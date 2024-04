Německo u soudu OSN odmítlo obvinění, že napomáhá genocidě v Gaze

10. 4. 2024

Německo v úterý důrazně odmítlo žalobu Nikaraguy u nejvyššího soudu OSN, která obvinila Berlín z napomáhání porušování Ženevských úmluv a mezinárodního humanitárního práva tím, že poskytuje zbraně a další podporu Izraeli při jeho útoku na Gazu, píše Mike Corder. Německo v úterý důrazně odmítlo žalobu Nikaraguy u nejvyššího soudu OSN, která obvinila Berlín z napomáhání porušování Ženevských úmluv a mezinárodního humanitárního práva tím, že poskytuje zbraně a další podporu Izraeli při jeho útoku na Gazu,

"V okamžiku, kdy se podíváme zblízka, se nikaragujská obvinění rozpadnou," řekl Christian Tams, člen německého právního týmu, 16člennému panelu Mezinárodního soudního dvora.

V pondělí Nikaragua vyzvala soudce, aby nařídili zastavení německé vojenské pomoci Izraeli s argumentem, že podpora Berlína umožňuje akty genocidy a porušování mezinárodního humanitárního práva v Gaze.

Šéfka německého právního týmu Tania von Uslar-Gleichen uvedla, že nikaragujská tvrzení "nemají žádný faktický ani právní základ. Jsou závislá na posouzení chování Izraele, nikoli strany tohoto řízení."

Předběžná slyšení, která se konala v pondělí a úterý, se soustředí výhradně na požadavek Nikaraguy na takzvaná prozatímní opatření, včetně soudního příkazu, aby Berlín zastavil vojenskou a jinou pomoc Izraeli a obnovil financování agentury OSN pro pomoc v Gaze.

Tams uvedl, že Německo od října licencovalo pouze čtyři vývozy válečných zbraní do Izraele, "z nichž tři se týkají zkušebního nebo cvičného vybavení".

Tams ukázal porotcům fotografii německé pomoci shazované z letadel nad Gazou a dodal, že Berlín pokračuje v poskytování humanitární podpory Palestincům "každý den za extrémně obtížných podmínek a konstruktivně spolupracuje s mezinárodními partnery".

Případ Nikaraguy je posledním právním pokusem o omezení izraelské ofenzívy ze strany země s historickými vazbami na palestinský lid poté, co Jihoafrická republika koncem loňského roku u stejného soudu obvinila Izrael z genocidy. Přichází také na pozadí sílících výzev, aby spojenci Izraele přestali zemi dodávat zbraně – a v době, kdy někteří podporovatelé, včetně Německa, jsou vůči válce stále kritičtější.

Nikaragujský velvyslanec v Nizozemsku Carlos José Argüello Gómez na pondělním slyšení obvinil Německo, že "neplní svůj vlastní závazek zabránit genocidě nebo zajistit dodržování mezinárodního humanitárního práva".

Jiný německý právník Samuel Wordsworth však argumentoval, že soud nemůže rozhodnout, že Německo porušuje povinnost zabránit genocidě, protože jeho soudci nerozhodli, že Izrael porušuje Úmluvu o genocidě.

V předběžné fázi případu, který koncem loňského roku předložila Jihoafrická republika, soud OSN uvedl, že je "pravděpodobné", že izraelské akce v Gaze by se mohly rovnat porušení úmluvy.

"Jak lze říci, že nedošlo k zajištění respektu ke třetímu státu, když nerespektování ze strany tohoto třetího státu není vůbec prokázáno?" řekl Wordsworth.

Soudu bude pravděpodobně trvat týdny, než vynese předběžné rozhodnutí, a případ Nikaraguy se pravděpodobně potáhne roky.

Izrael důrazně popírá, že by se jeho útok rovnal genocidním činům, a tvrdí, že jedná v sebeobraně poté, co militanti vedení Hamásem 7. října vtrhli do jižního Izraele a zabili asi 1 200 lidí.

Od té doby bylo v Gaze zabito více než 33 000 Palestinců, uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví kontrolované Hamásem. Počet obětí nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky, ale uvedl, že většinu mrtvých tvoří ženy a děti.

Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru je Německo na druhém místě za USA v dodávkách zbraní Izraeli – ale pro USA by bylo těžší, ne-li nemožné, dostat se před soud, protože Washington neuznává pravomoc ICJ přinutit země, aby se před něj dostavily. USA také nepodepsaly protokol k Úmluvě o genocidě, který by zemím umožňoval předkládat spory soudu.

