Světová cena kakaa raketově stoupá a ubírá prostor nelegálnímu pěstování koky v Kolumbii

10. 4. 2024

čas čtení 6 minut

Dopady klimatické krize na hlavní africké producenty způsobily, že ceny kakaa vzrostly o více než 150 %, upozorňuje Camilo Sánchez. Dopady klimatické krize na hlavní africké producenty způsobily, že ceny kakaa vzrostly o více než 150 %,

"Ceny listů koky klesají a ceny kakaa rostou." Je to tak jednoduché, říká pěstitel kakaa Óscar Gómez, který žije v blízkosti Sierra Nevada de Santa Marta, izolovaného pohoří poblíž kolumbijského karibského pobřeží. Příběh začíná tisíce mil severně na New York Mercantile Exchange, komoditním trhu, kde cena kakaa nedávno dosáhla rekordního maxima 10 000 dolarů za tunu. To představuje výrazný nárůst o více než 150 % od ledna 2023. Vzhledem k problémům s dodávkami a špatné sklizni v Pobřeží slonoviny a Ghaně, které představují 60 % světové produkce kakaa, se hlavní kupci poohlížejí po zemích, jako je Kolumbie. Navzdory historicky nižší úrovni produkce kolem 60 000 tun ročně může být Kolumbie připravena stát se větším hráčem na světových trzích.

Je to vyvíjející se příběh, kterému mnoho kolumbijských farmářů zvyklých na nízké ceny začíná věnovat pozornost. Mezinárodní posuny v důsledku obrovské mezery mezi nabídkou a poptávkou a rostoucích cen mnohé překvapily. Současné odhady ukazují celosvětový deficit kakaa ve výši 300 000 až 500 000 tun. Analytici předpovídají, že ceny v blízké budoucnosti výrazně neklesnou.

Podle Gustava Pradilly, majitele malé značky čokolády Tibitó, mezinárodní kupci přijíždějí na místní trhy již několik měsíců, aby zásobili své provozy v Evropě. "V podstatě jen kupují kakao za nabídkovou cenu – žádné smlouvání." A prudký nárůst na trhu s komoditami se konečně přelil do celého dodavatelského řetězce. "Pro zemědělce je to zlatý důl!" řekl Óscar Gómez. "Navíc je to skvělá příležitost reinvestovat zdroje do přizpůsobení našich plodin organickým hnojivům."

Cílem je vzbudit nadšení a zabránit mladým lidem, aby odcházeli z venkovských oblastí do měst. Tento problém je obzvláště náročný v jiných zemědělských odvětvích, jako je pěstování kávy. Kakaový průmysl je klíčový pro regiony zmítané desetiletími násilí, kde kolumbijská vláda realizuje iniciativy, které mají pomoci farmářům a zemědělským pracovníkům přejít z nelegálních plantáží koky na kakao.

To je důvod, proč mírová dohoda mezi vládou a bývalou guerillou FARC v roce 2016 závisí na výsledku těchto projektů. "Zdá se, že vládní politika přináší v některých oblastech výsledky," řekl pěstitel kakaa Pablo Emilio Ome, který žije v Caquetá (jižní Kolumbie).

Ome, který řekl, že je opatrný ohledně rozhovorů kvůli nedávným výhružným telefonátům od zločineckých skupin, poznamenal, že mnoho pěstitelů koky v jeho oblasti přechází na kakao. "Lidé se zbavují alkaloidních plodin (mák, koka). A co víc, nikdo nenakupuje, protože plyn a dodávky jsou mnohem dražší. Takže tu máme spoustu lidí, kteří se cítí dost odrazeni těmito plodinami a pozorně se dívají na vládní programy na jejich nahrazování."

Oberman Torres, který stojí v čele komunitní rady Bajo Mira y Frontera v Tumacu (jihozápadní cíp Kolumbie), řekl: "Naše rada má asi 900 rodin, které produkují kakao. Cílem je, aby všichni pěstovali certifikované organické kakao." Zmiňuje, že nedávné podmínky na trhu urychlily přechod od nelegální koky ke kakaovému průmyslu v jeho oblasti. "V Tumacu nyní kilo stojí 26 000 pesos [6,80 dolaru], což je nárůst z 10 000-11 000 pesos [2,60-2,88 dolaru] od začátku roku 2023. Malí producenti tedy rozhodně pociťují dopad mezinárodního zvýšení cen."

Ale Torres říká, že kakao zatím není ziskový byznys. Kvůli postpandemické inflaci se zvýšily výrobní náklady. Přínosy celosvětového nárůstu cen kakaa místní farmáři zatím nepocítili. "Abychom dosáhli rovnováhy, odhaduji, že cena za kilo by měla být asi 16 000 pesos [4,20 dolaru]. I když je situace povzbudivá, producenti musí pro udržitelný úspěch překonat několik výzev."

Velké komerční značky, jako je tradiční čokoláda Luker (součást skupiny Nutresa), spolu s řemeslnými značkami jako Tibitó a Moxẽ, zvýšily ceny produktů o 16 až 30 %. Juan Carlos Garavito, spoluzakladatel společnosti Moxẽ, říká, že globální spotřebitelé by měli očekávat, že v nadcházejících letech zaplatí za čokoládové tyčinky o něco vyšší ceny. "Musíme vzdělávat spotřebitele o tom, proč mohou platit více, a snažit se zajistit spravedlivé ceny v celém dodavatelském řetězci, zejména pro zemědělce."

Několik odborníků předpovídá, že dopady změny klimatu a škůdců na africké plodiny nebudou trvat déle než dva roky. Óscar Gómez uznává, že kolumbijští pěstitelé kakaa byli změnou tržních podmínek překvapeni, a říká, že se snaží zvýšit produktivitu a zlepšit hospodaření s plodinami. "Máme spoustu prostoru pro zlepšení produktivity a kvality. Místa jako Tumaco, Arauca, Meta a Sierra Nevada jsou skutečnými skvosty známými svou špičkovou 100 % kakaovou neslazenou čokoládou." Gómez opakuje některé stejné stížnosti, které často slýcháme od pěstitelů kávy. "Musíme si být více vědomi všech věcí, které naše země může vyprodukovat."

Podle Juana Carlose Garavita si sousední země jako Ekvádor, Peru a Venezuela nárokují lepší pozice na světovém trhu. Všímá si pomalejšího pokroku v Kolumbii, i když sdružení v Meta (střední Kolumbie) nedávno získalo cenu za nejlepší kakao v Holandsku. "Kakao v Kolumbii bylo prohlášeno za 'mírovou' plodinu," řekla Paola Forero, spoluzakladatelka společnosti Moxẽ. "Je to proto, že plantáže se v průběhu let zmenšily v oblastech, které jsou nejvíce náchylné k násilí."

Po Havanské mírové dohodě z roku 2016 se mezinárodní pomoc zaměřila na školení producentů kakaa a poskytování vybavení. Byly mobilizovány zdroje na rozvoj regionů produkujících kakao. "Domnívám se, že se v současné době nacházíme ve fázi podobné kávě před 30 lety, kdy jsme pili levný produkt průměrné kvality," řekl Forero, který věří, že kolumbijští spotřebitelé si nyní uvědomují, že země produkuje vysoce kvalitní kakao. "Naším úkolem je nyní poskytnout pěstitelům kakaa lepší možnosti, jak využít boomu a připravit se na volatilitu komoditního trhu."

