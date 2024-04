Chrání NATO nebo ne?

11. 4. 2024 / Pavel Urban

Daniel Veselý používá , nikoli poprvé, zajímavou logiku. Tvrdí, že "strategie kolektivního Západu vůči Rusku a Ukrajině spočívající v rozšiřování NATO ... byla od samého počátku zaručeným receptem na katastrofu. ... Je ale krajně nezodpovědné sugerovat, že by se Putinův režim mohl pokusit o napadení členské země NATO, jelikož pro toto tvrzení neexistují žádné indicie."

Pokud se Putinův režim zaručeně nepokusí napadnout členskou zemi NATO (bez této záruky by výše uvedené sugerování bylo krajně zodpovědné), pak to znamená, že ke katastrofě nevedlo rozšiřování NATO, ale naopak jeho pomalost. Kdyby byla Ukrajina přijata do NATO už v roce 2015 nebo 2018, k válce by nedošlo.



Nebo ano? Možná by Putin přímý konflikt s NATO riskl. To by ovšem znamenalo, že absence indicií o možném napadení členské země NATO Putinovým režimem nic neznamená. Koneckonců, jaké indicie naznačovaly v roce 2010, že Rusko v příštím desetiletí napadne Ukrajinu?

Divím se, že tak zkušený propagandista, jako je Daniel Veselý, si tento rozpor neuvědomuje. Rozumnější by bylo argumentovat, že Rusko [v dohledné době] nebude mít na další útok na západ dost sil. (To v hranaté závorce lze později nenápadně vypouštět.) A spoléhat na to, že adresáti této propagandy také nebudou ochotni myslet dál, než na pár let dopředu. Případně budou za tuto absenci intelektuální náročnosti ještě vděčni.

