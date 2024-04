Z krize snadno a rychle, aneb přidej gizde, zaber, bo zme poslední

10. 4. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 7 minut

Ministr elektro instalatér Stanjura nepolíbený ekonomií, natož snad jakkoli ovanut národním hospodářstvím doznal bez mučení, že za ODS asociální vlády občané přišli o 30 % úspor. Úspory pak, jak naznačuje ministr financí za ODS, vznikají, když nevládne ODS, což fakt není překvapení. Dál pak z doznání ministra opavských stok vyplývá, že za vlády ODS, TOP09 a KDU-ČSL čili ideově pevné neoliberální sebranky, občané o úspory pravidelně přicházejí.



Že o ně přišli jasně, doložila škaredá data českých statistických kapacit. Data budou hodně tvrdá a těžká, poněvadž se proti nim nebouří ani vždy nabubřelý premiér Petr Fiala z Pravého břehu Institut Petra Fialy a bílý řehtající poník Pabla Nejedlého Blažka.

O úspory přišli ti, kteří něco podobného úsporám měli.

Ti, co neměli, ti pak přišli o to poslední, co vlastně ani už neměli, přišli o budoucnost, o naději.

Na skromný život na hranicích chudoby si musí mnozí vypůjčit peníze, aby spolu s platem podpořeným sociální dávkou mohli vůbec vše zaplatit. Za půjčky od bank a jiných lichvářů pak splácejí dluhy za neslíbený, leč dodaný život k nezaplacení. A kdo se zpozdí, tomu na dveře již klepe exekutorská hydra drancující bez slitování.

Přesně jakým sloganem volebního lhaní chce týrané voliče současná ODS spolu s koaličními submisivními manekýny nalákat k volbě konzervativní východní pravice před pravicí východně populistickou? Idiotské hesla, že nás z ODS stejně musí jíti volit, neb tamty volí ledva ti oni … (Babišovo označení pro Lipavského) moc voličů věru neznačí. zde

Jako vrchol stupidity ministr nafoukané nadutosti a arogance Stanjura rozdává rady voličům, aby neuvěřili na laciný levicový populismus snadných řešení jeho pravicového ekonomického zázraku posledních příček ekonomických statistik.

Jako ministr Stanjura je duševně značně zamotaný do neoliberální světové sítě, to se všeobecně ví, leč, kde tady v ultrapravicovém centru Evropy vidí nějaká laciná levicová řešení pravicové spouště? Ostatně, kde tady podivný Zbyněk vidí nějakou levici, nebo nějakou levici, která by měla alespoň minimální šanci ztéci hradby Poslanecké sněmovny?

Komunisté? Sociální demokracie? Paroubkovi Marťani? Aha, vím! Pravicoví ňoumové vidouce úspěchy, kterých opětovně dosáhli, zří levici všude kolem sebe. Hlasatel pravicových hodnot neoliberálního stylu české pravice utlučen daty, fakty a argumenty nakonec z posledních sil vydá mohutný skřek: „tady u nás v Česku stejně žádná pravice nebyla a není, a tudíž je potíž vyřešena, za vše může neexistující levice“. Nadmíru spokojen se svou myšlenkovou obratností s úsměvem blba vyšších tříd začne volat po té pravé pravici, která levicové škobrty neoliberální pravicové vlády v příští vládě okamžitě napraví.

Firmy zhýčkané covidovou dotační parádou a subvenční smrští rázem zapomněly za podporu občanům a státu poděkovat. Zvětřily v Putinově genocidní válce na Ukrajině další velký dobrý nástroj pro obrovský nárůst zisku. Šly ostře do inflace a inflace se jim plně revanšovala. K prasknutí přecpané firmy, tedy vlastníci a akcionáři, se už ale jaksi tradičně zapomněly podělit o mamon vezdejší se zaměstnanci, kteří jim ony zisky jako jediní na vlastní kůži zajistili.

Než zaplatit za mamutí dřinu českým zaměstnancům, to raději peníze pilně odvézt ven a dělat chudého příbuzného bohaté zahraniční mámě, která by sice chtěla, moc chtěla zvednout odměny pro tu českou verbež, ale výsledky fakt nejsou a pak nemá z čeho.

Zaměstnanci jsou roztrpčeni, že sice firmě přesčasovou prací, produktivitou a efektivitou nad poměry západních zemí majitelům vydělali mnoho tun zisku navíc, leč placeno je jim len stresem, trápením a soužením, kterým široko daleko nět rovno. Zaměstnanci po obrovské lopotě sotva z platu zaplatí nájem, jídlo, energie, ale stresu mají na rozdávání.

Stres, onen největší zabiják ze všech, pomalu ale s jistotou drtí zaměstnance až k smrti. Zvůle podnikatelské šlechty vyřeší celou důchodovou reformu. Pakliže se vůbec zaměstnanec nějak záhadně dožije, tak bude usoužen a vystresován, že v důchodu moc slávy nenadělá a dlouho ani nepobude. Celoživotní sociální platby se tak rozplynou a utekou do finančních rájů.

A to navíc lačné hyeny na pravici (ODS a TOP09) nedají pokoj a nechtějí se dobrovolně vzdát české cesty vyhazovu na přání bez udání. zde

Jak si krizi vychutnali boží padouši oligarchických rodinných mafiánských klanů klonů komunistických papalášů? No dobře si přeci vedly. Ač my v recesi, ač my v inflaci, ač v poklesu tam i tuhle, oni umí na lidské bídě páchat odporné zločiny proti lidskosti. Nebojí se svými úspěchy na poli lidských tragédií pochlubit, vždyť přeci soutěží v tom, kdo víc z lidí vytřískal. Nebylo by od věci a na škodu, kdyby by byla AI tak laskavá a spočítala, kolik daná rodina ta i ta) oligarchické šlechty na svědomí, které nemá, lidských zpackaných a i hůř životů má.

Po 35 dlouhých let politici dělají vše, aby oligarchického Otesánka pěkně vykrmili. Zatím se jim povedlo nacpat do věčně hladového chřtánu postkomunistického molocha víc než bilion a půl v českých. zde Kolik musel platil český stát, kolik museli platili čeští občané, kolik musela trpěla strádala česká ekonomika, aby se obří masa peněz správně přelila na pár kont desítkám rodin vládnoucí oligarchie? Raději nepočítat, raději nevzpomínat, raději nemyslet, raději nedávat rovnítka mezi politické zločiny komunistického režimu a zločiny postkomunistických oligarchických rodin. Kdo ví, co by se nám z toho nechutného nechutného nakonec vyklubalo.

Protože je už od nepaměti, a ještě kus dál, přeci vzdělání vždy na prvním místě a vždy prioritou vlády každé pravice u nás, stejně jako nekonečná podpora malých firem, tak si vláda vzala vzdělání jako zásadní heslo fialového vítězného programu. To přeci zloduch Babiš vzdělání škodil. Leč opět ta škaredá data prohovořila o tom, jak v podpoře vzdělání byl první na pásce známý agent Babiš a nikoli tajný disident Fiala.

Podumal Fiala, i podumal Stanjura, i podumali v ODS, ne, Bek fakt nedumal, že cesta ke vzdělání pryč od dobře ziskových montoven, fosilních jam a udíren je nejlepší skrze snížení výuky a snížením výdajů na školství všech stupňů. No, nejsme my Češi velice mazaný národ? Baže jsme. Potutelně v rozporu se zákonem si necháme odtéci daleko do dovedně skrytých zahraničních kont ročně stovky miliard korun. Raději nedaníme, vzýváme šedou, černou ekonomiku a švarcsystém, aby ztráty dosahovaly ročně na jeden bilion. A aby bylo nebylo líp, kompenzujeme chybějící prostředky snížením výuky pro žáky a studenty. To se přeci vyplatí, vaše naše ODS, záruka východního nemocného zoufalého skanzenu uprostřed Evropy na prvním místě.

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého z nekonečných politických taškařic

