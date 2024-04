Írán si předvolal britského, francouzského a německého velvyslance

14. 4. 2024

Íránské ministerstvo zahraničí si předvolalo velvyslance Spojeného království, Francie a Německa, aby se dotázalo na jejich "nezodpovědný postoj" k odvetným úderům Teheránu na Izrael, informovala polooficiální íránská tisková agentura Labour.



Izrael s pomocí klíčových západních spojenců, včetně Spojeného království, prohlásil, že během sobotního íránského hromadného úderu zachytil 99 % odpalů.



Velká Británie a Francie patřily mezi západní země, které odsoudily útok dronů a raket na Izrael a vyzvaly ke zdrženlivosti.





- Několik íránských letišť zrušilo lety až do pondělního rána



Několik íránských letišť, včetně teheránského Mezinárodního letiště Imáma Chomejního, zrušilo lety až do pondělí, informovala v neděli íránská státní média.



"Všechny lety z teheránského mezinárodního letiště Imáma Chomejního byly na základě oznámení íránské organizace pro civilní letectví zrušeny do 6 hodin ráno (0230 GMT)," uvedl výkonný ředitel letiště pro íránskou tiskovou agenturu Student.



Podle íránské společnosti pro letiště a leteckou navigaci byly do pondělního rána zrušeny také vnitrostátní lety z teheránského letiště Mehrabad a letišť v Šírázu, Isfahánu, Búšehru, Kermánu, Ilamu a Sanandaji, protože západní vzdušný prostor země zůstává pro lety uzavřen.



Hlavní letecké společnosti na celém Blízkém východě oznámily zrušení některých svých letů a jiné musely přesměrovat, ačkoli Izrael svůj vzdušný prostor v neděli ráno od 7:30 místního času znovu otevřel.

V neděli ráno bylo také znovu otevřeno letiště v Bejrútu a lety do libanonského hlavního města a z něj byly údajně obnoveny.



- Jordánský premiér: Jordánský premiér: Eskalace v regionu by vedla k "nebezpečí"



Jordánský premiér Bišer Chasawne varoval, že jakákoli eskalace v regionu by vedla k "nebezpečí" poté, co Írán odpálill stovky bezpilotních letounů i řízených střel směrem na Izrael.



Ve svém vystoupení před vládou Khasawneh uvedl, že ozbrojené síly země budou čelit jakémukoli pokusu jakékoli strany, která by chtěla ohrozit bezpečnost království.



Jordánsko, věrný spojenec USA, zachytilo několik létajících objektů, které v sobotu večer vstoupily do jeho vzdušného prostoru, aby zajistilo bezpečnost svých občanů, uvádí se v nedělním prohlášení kabinetu.



Jordánsko, které leží mezi Íránem a Izraelem, připravilo protivzdušnou obranu k zachycení jakýchkoli dronů nebo raket, které by narušily jeho území, uvedly dva regionální bezpečnostní zdroje pro agenturu Reuters.





- Počet obětí v Gaze dosáhl 33 729, uvedlo ministerstvo zdravotnictví



Od 7. října bylo při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 33 729 Palestinců a 76 371 jich bylo zraněno, uvedlo v nedělním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.



Za posledních 24 hodin bylo zabito 43 Palestinců a 62 jich bylo zraněno, dodalo ministerstvo ve svém prohlášení.



Většinu obětí tvoří ženy a děti, uvedlo ministerstvo zdravotnictví, a další tisíce těl pravděpodobně zůstávají nespočítány pod sutinami po celé Gaze.



- Izraelský válečný kabinet se má sejít v 15:30 (1230 GMT), aby projednal reakci na útok drony a raketami, který v noci zahájil Írán, uvedl izraelský představitel.



Ministři Benjamina Netanjahua uprostřed noci odhlasovali, že toto rozhodnutí přenechají malému válečnému kabinetu, který tvoří Netanjahu, izraelský premiér, ministr obrany Yoav Gallant a Benny Gantz, Netanjahuův odpůrce, který do vlády nastoupil jako ministr bez portfeje po útoku Hamásu 7. října.





- Většina íránských bezpilotních letounů, které během nočních úderů Teheránu prolétly nad vzdušným prostorem Sýrie, byla sestřelena izraelskými a americkými stíhačkami dříve, než dosáhly svých cílů v Izraeli, sdělily agentuře Reuters dva západní zpravodajské zdroje.



Podle nich byly vzdušnými zásahy sestřeleny desítky raket a bezpilotních letounů vypálených Íránem, které létaly nad jižní Sýrií v provincii Deráa, syrskými Golanskými výšinami a několika místy ve východní Sýrii podél hranic s Irákem.



Americká protivzdušná obrana operovala z americké základny v al-Tanfu, stejně jako podél jordánské hranice a ve východní Sýrii, kde Washington udržuje stovky vojáků na několika leteckých základnách, uvedl jeden ze zdrojů.



Systémy protivzdušné obrany Pantsir, které Írán provozuje z několika leteckých základen uvnitř Sýrie, byly při sestřelení jakéhokoli izraelského letadla neúčinné, dodaly oba zdroje, aniž by uvedly další podrobnosti.



Zdroje z britské obrany sdělily, že britské letouny RAF Typhoon se podle všeho podílely na sestřelení íránských bezpilotních letounů nad Sýrií a Irákem během noci (více podrobností viz dřívější příspěvek v 08.28).



Deník New York Times cituje dva izraelské představitele, kteří tvrdí, že Írán celkem odpálil 185 bezpilotních letounů, 36 řízených střel a 110 raket země-země.



Írán zahájil útok v reakci na to, že Izrael 1. dubna provedl letecký útok na areál jeho velvyslanectví v Damašku, při kterém byli zabiti důstojníci elitních Islámských revolučních gard. Izrael odpovědnost za útok nepotvrdil ani nevyvrátil.



Spojené arabské emiráty vyzvaly ke zdrženlivosti, aby se předešlo nebezpečným následkům na Blízkém východě, uvedlo v nedělním prohlášení ministerstvo zahraničí v návaznosti na útok Teheránu na Izrael.



SAE rovněž vyzvaly k řešení konfliktů prostřednictvím dialogu a diplomatických kanálů.



Ruské ministerstvo zahraničí mezitím vyjádřilo "krajní znepokojení nad další nebezpečnou eskalací" na Blízkém východě a rovněž vyzvalo ke zdrženlivosti po íránském úderu na Izrael.



Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil íránský útok dronem a raketami na Izrael, který podle něj hrozí destabilizací regionu.





"Francie se svými partnery pracuje na deeskalaci a vyzývá ke zdrženlivosti," napsal na Twitteru.





Francouzské ministerstvo zahraničí v pátek doporučilo francouzským občanům, aby necestovali do Íránu, Libanonu, Izraele a na palestinská území.Americké velvyslanectví v Jeruzalémě uvedlo, že "hrozba ostřelování drony a/nebo raketami se snížila" a že příkaz k ukrytí amerických vládních zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků byl zrušen."Předchozí cestovní omezení pro americké vládní zaměstnance a jejich rodinné příslušníky však zůstávají v platnosti. Osobní cesty jsou omezeny na cesty v rámci Tel Avivu (včetně Herzliye, Netanji a Even Jehudy), Jeruzaléma a Be'er Ševy a mezi nimi," uvádí se v prohlášení."Velvyslanectví USA bude i nadále pečlivě monitorovat bezpečnostní prostředí. Školy v celém Izraeli zůstávají dnes, 14. dubna, zavřené. Mnoho letů bylo zrušeno nebo zpožděno a cestujícím doporučujeme, aby si u letecké společnosti ověřili stav svého letu. Pozemní hraniční přechody, včetně přechodu Allenby Bridge, jsou otevřeny."Rada bezpečnosti OSN se sejde v neděli v 16 hodin našeho času (2000 GMT) poté, co ji Izrael požádal, aby odsoudila íránský útok a označila Revoluční gardy za teroristickou organizaci, informuje agentura Reuters.Americký prezident Joe Biden uvedl, že svolá schůzku vedoucích představitelů zemí G7, aby "koordinovali jednotnou diplomatickou reakci" na íránský útok.Itálie, která nyní rotující skupině G7 předsedá, údajně vyzvala k virtuálnímu setkání, na němž by se o útoku jednalo.Španělský premiér Pedro Sánchez vyzval ke zdrženlivosti a na X. zasedání vlády uvedl: "S největšími obavami sledujeme vývoj situace na Blízkém východě. Je třeba se za každou cenu vyhnout regionální eskalaci."Úřad argentinského prezidenta Javiera Milei vyjádřil "solidaritu a neochvějnou oddanost" Izraeli tváří v tvář útokům. Dodala, že Argentina "důrazně podporuje stát Izrael při obraně jeho suverenity, zejména proti režimům, které podporují terorismus." Poznamenala, že argentinský soud nedávno uznal Írán odpovědným za bombové útoky na izraelské velvyslanectví a centrum židovské komunity v Buenos Aires v 90. letech.Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Kyjev "důrazně odsuzuje masivní letecký útok Íránu" s tím, že by mohl vést k "dalšímu vážnému zrychlení na Blízkém východě". "Útok také ukazuje, proč je rozhodující, aby se všechny síly svobodného světa konsolidovaly k obraně globálních hranic demokracie."Šéf zahraničních věcí EU Josep Borrell ve zprávě na Twitteru uvedl, že údery představují "bezprecedentní eskalaci a vážnou hrozbu pro regionální bezpečnost".Hamas, palestinská militantní skupina, která je spojencem Íránu, obhajovala íránský útok drony a raketami na Izrael, který začal v sobotu."My v Hamásu považujeme vojenskou operaci vedenou Íránskou islámskou republikou za přirozené právo a zaslouženou odpověď na zločin útoku na íránský konzulát v Damašku a vraždu několika vůdců Revolučních gard," uvedl Hamás v prohlášení.Izrael a Hamás jsou ve válečném stavu od začátku října, kdy Hamás zaútočil na Izrael a zabil asi 1 200 lidí a dalších 250 unesl.Podle ministerstva zdravotnictví Gazy bylo od 7. října při odvetných izraelských úderech na Gazu zabito více než 33 000 Palestinců a přes 76 000 jich bylo zraněno.