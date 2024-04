Britský generál: Zájmy USA a Izraele nejsou totožné. Izrael by si měl hodně rozmyslet, zda podnikne něco proti Íránu

16. 4. 2024

čas čtení 6 minut

Moderátorka, BBC World at One, pondělí 15. dubna 2024, 13 hodin: Nyní se obraťme na lorda Dannatta. Richard Dannatt byl náčelníkem britského generálního štábu, šéfem britské armády v letech 2006 až 2009. Dobré odpoledne.

Richard Dannatt: Dobré odpoledne.

Moderátorka: Dnes ráno jste napsal článek do deníku Telegraph, ve kterém říkáte, že by si Velká Británie měla připsat zásluhy za svou ochotu přispět k této vojenské operaci. Můžete to rozebrat?

Richard Dannatt: No, ať se na to díváte jakkoli, íránský útok na Izrael byl narušením suverénního území jiné země. A proti tomu je třeba se postavit. Myslím, že je naprosto rozumné, že mezinárodní koalice, která byla sestavena ve velmi krátké době, se podílela na akci proti tomuto útoku. Víme, že po izraelském úderu na konzulát v Damašku Íránci všude rozšířili, že se chystají udeřit na Izrael, což dalo Izraelcům a americkému ústřednímu velení a spojencům šanci dát dohromady reakci. A myslím, že jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN a se značným zájmem o tuto oblast není nerozumné, že se Británie na odražení tohoto nehorázného útoku skromně podílela.





Moderátorka: Jen by mě zajímalo, jak to čtete, protože na jedné straně je to nehorázný útok, na druhé straně byli předem o něm všichni informováni, jak říkáte. Naznačuje to, co, že odpálili rakety v očekávání, že budou sestřeleny?





Richard Dannatt: Můžete namítnout, že faktem bylo, že většina z nich buď byla sestřelena, nebo poměrně velká část z nich selhala. Myslím si, že se jedná o odvetu Íránců za to, co oni označují za neoprávněný útok na jejich konzulát v Damašku. A myslím si, že Izraelci mají velmi silný důvod říci: no, tamto byla jedna akce, tohle byla druhá akce. Myslím, že bychom za tím měli v tuto chvíli udělat tlustou čáru. A samozřejmě, kdyby Izraelci provedli podobně velký útok na Teherán, na Íránce, na íránské jaderné kapacity nebo na jeho energetické zásoby, na jeho ropná pole nebo na cokoli jiného, je pravděpodobné, že s mnohem méně sofistikovaným íránským obranným systémem by Izraelci způsobili velmi velký počet íránských obětí, a vzhledem k širšímu kontextu všeho, co se děje v Gaze, a k tomu, že Izraelci, stojící před kritikou světového veřejného mínění, mají na svědomí více než 33 000 civilních obětí v Gaze, je třeba se ptát, proč by se Izraelci chtěli znovu dostat do kritiky veřejného mínění. Takže si myslím, že je zde silný argument, že Tel Aviv by se měl zastavit a promyslet si, jaká je jeho správná reakce, a podle mého názoru to znamená, že by se měl znovu zaměřit na své operace v Gaze, pokusit se dokončit to, co řekl, že chce udělat, tedy zničit Hamás, a zároveň se pokusit zmírnit kritiku světového veřejného mínění tím, že zajistí, aby se k nevinným civilistům dostával dostatek potravin.

Moderátorka: Jistě víte, že existují i tací v izraelské vládě, kteří nyní chtějí zaútočit na Írán. Zajímalo by mě, co vzhledem k tomu, co nyní víme o obranných schopnostech Izraele spolu s jeho spojenci, jaké výpočty podle vás budou v Izraeli probíhat? Dívají se a přemýšlejí? No, tohle bychom mohli udělat jen s Američany, nebo si myslí, podívejte, můžeme se na Američany naprosto spolehnout?





Richard Dannatt: No, já si myslím, že se na Američany spolehnout nemohou. Myslím si, že Američané spolu s dalšími spojenci, jako jsme my, udělali správnou věc, když ten útok v sobotu večer, v neděli ráno odrazili. Ale myslím si, že Izraelci by byli velmi nemoudří, kdyby si mysleli, že mohou počítat s podobnou podporou, kdyby chtěli podniknout další útok. Chci říci, upřímně řečeno, nechceme se na Západě ani ve Spojených státech nechat omotat kolem osy pravicového názoru v Knesetu. Opravdu si musí velmi pečlivě promyslet, co je pro ně důležité, a také si uvědomit, že vlastně jejich cíle a cíle Spojených států a Západu nemusí být stejné, a myslím si, že si to všechno musí velmi pečlivě promyslet, a když slyšíte čísla, která jsme tam slyšeli od Justina Bronka, že USA sestřelily více než 70 těchto raket, a samozřejmě podstatně Británie, Francie a Jordánsko...





Moderátorka: To by byly rakety, které by zasáhly svůj cíl?





Richard Dannatt: No, je to velmi těžké spočítat, ale upřímně řečeno si myslím, že pokud se Izraelci zastaví a promyslí si to, měli by si říct, že mají velké štěstí, že jejich úsilí a úsilí jejich přátel bylo úspěšné. V noci ze soboty na neděli a v neděli ráno nebylo zabito velké množství izraelských civilistů a občanů. A myslím, že by se nad tím měli zamyslet. A velmi pečlivě si rozmyslet, jak chtějí od nynějška vést věci, které se týkají budoucnosti. A myslím si, že stejná kalkulace by měla probíhat i v Teheránu. Posledních 6-7 měsíců jsme říkali, ano, dobře, Írán sponzoruje Hamás, sponzoruje Hizballáh, sponzoruje Húsíe. Ale opravdu chce Írán v současné době vést velkou válku se Spojenými státy a se Západem? Myslím, že ne. A nemyslím si ani, že by ji chtěl. Proto si myslím, že by se obě strany měly zastavit, zamyslet, přehodnotit a prostě si ujasnit, co je v jejich nejlepším strategickém zájmu.







Zdroj v angličtině (audio) ZDE

