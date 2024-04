Cyklistická revoluce v Paříži - něco, co se v Praze nikdy nestane...

17. 4. 2024

Moderátorka, BBC Today programme, úterý 16. dubna 2024, 8.50 ráno: Ve Francii proběhla městská revoluce. Nová studie právě potvrdila, že Pařížané nyní jezdí více na kole než autem. Co se z toho můžeme naučit? Ještě než o tom budeme mluvit, náš pařížský zpravodaj Andrew Harding vyrazil na kole. Ve Francii proběhla městská revoluce. Nová studie právě potvrdila, že Pařížané nyní jezdí více na kole než autem. Co se z toho můžeme naučit? Ještě než o tom budeme mluvit, náš pařížský zpravodaj Andrew Harding vyrazil na kole.

Reportér: Dobře, tak jdeme na to. Vyjíždím na kole na dláždění Champs Elysée. Podobně jako na Tour de France Bradley Wiggins a Mark Cavendish. Jsem ve svém vlastním speciálním cyklistickém pruhu, betonový dělič nás odděluje od aut a kamionů. V posledních několika letech tyto cyklistické pruhy vyrostly po celém městě a díky nim je jízda na kole mnohem bezpečnější a mnohem pohodovější, když se snažíme soupeřit s auty,.





Vyjíždíme na náměstí Svornosti, takže od doby, kdy se starostka Ann Hidalgo začala snažit Paříž proměnit v mnohem více cyklistické a pěší město, se Příž dramaticky změnila. Poprvé se na základě důkazů z výzkumu ukázalo, že cesty na kole nyní převažují o 11 % nad auty, ta mají 4 procenta. Někdo tu jí zmrzlinu. na kole. Stále po dlažbě, ale co takhle výhled? Jedeme na kole po straně zahrad u Louvru a jsou tu čtyři jízdní pruhy. Tři z nich jsou pro kola a auta a autobusy se všechny tísní v jednom malém pruhu na vzdálenější straně, a to pro mě opravdu vystihuje zdejší posun v prioritách moci. V postojích. Bonjour. Promiňte. Cože? Jak se jmenujete? John. John. Co si myslíte o jízdě na kole v Paříži?













Odkud jste?





John: Z Austrálie. Z Austrálie. Žiju tu už 20 let.











Marie: Miluju to.





Vidím, že máte na zádech místo pro malé dítě nebo kojence.





Marie: Ano. Mám dvě.





Takže vozíte děti do školy.





Marie: Pravidelně do školy. Nebo do parku, všude.





A jak se v posledních letech změnila situace pro cyklisty ?





Marie: V Paříži je mnohem více cyklistů. Díky nové organizaci, která děkuje Ann Hidalgo.





Vlastně se mi to nelíbí Opravdu, je tu moc kol Příliš mnoho kol.





Reportér: Takže Marie tam má zajímavou poznámku o tom, že tu je možná příliš mnoho cyklistů, a jedním z důvodů, proč se v Paříži jezdí na kole tak snadno, je samozřejmě to, že je to velmi rovinaté město a je to velmi malé město. A tady je statistika, kterou jsme ještě nezmínili a která je podle mě také velmi důležitá, a to je fakt, že 53 % cest v Paříži a více než polovina všech cest, které se v Paříži každý den uskuteční, se uskuteční pěšky.





Moderátorka: Andrew Harding, náš zpravodaj v Paříži a s námi zde ve studiu Chris Boardman, olympijský vítěz v cyklistice a také národní komisař pro aktivní cestování v Anglii, předtím jste podobnou funkci vykonával ve Velkém Manchesteru. Vítejte, Chrisi. Poslouchal jste to. Co si myslíte, že se můžeme naučit?





Chris Boardman: Hned po COP 26 v Glasgowě jsem se vydal s Andym Burnhamem, starostou Manchesteru, za Ann Hidalgovou a chtěl jsem, aby viděl, co udělali, jak to udělali a jak rychle to dělají. A jakou má Ann Hidalgo vizi, skutečnou politickou vůli se jí držet. A na začátku je to opravdu bouřlivé. Udělala to po covidu, během covidu. Vytvořili bezpečný prostor pro lidi, aby mohli cvičit, a pak ho udrželi a postupovali dál a dál.





Moderátorka: Ztrestala používání aut nebo vyloučila auta?





Chris Boardman: Když máte prostor, musíte si vybrat, jak ho rozdělíte. K čemu ho budu využívat, a Paříž měla posun a řekla si, no, uděláme to víc pro lidi a uděláme z toho lepší místo pro život. A širší ekonomické přínosy, zdravotní přínosy jsou naprosto obrovské. A nyní se to vyplácí.













Chris Boardman: Začali tím, že jsme se dívali mnohem šířeji na to, jaké jsou náklady na to, co děláme teď. Je to 3,25 miliardy na cestování, jak tomu bylo dosud, a to prostě nebylo udržitelné. Platíme dva a půl milionu měsíčně za léčbu nedostatkem pohybu, nemocí spojených s nedostatkem pohybu. Takže Velký Manchester se vydal na tuto cestu asi před pěti lety, takže se teprve mobilizuje a začíná opravdu dělat změny nyní. Londýn pod vedením Borise Johnsona to zahájil před deseti lety. Vzpomeňte si na oznámení o miliardě liber, které se zde nyní projevuje. V tom hlavním městě automobilů máte každý den 1,3 milionu cest na kole, což je 25 % jízd metra, představte si, že by tito lidé cestovali autem nebo nastoupili do metra. To se prostě nedá vydržet, takže je to opravdu efektivní využití prostoru.





Moderátorka: Existují základní rozhodnutí, která musí starostové nebo jiní politici učinit, zda se vydají spíše cestou cyklistických pruhů?





Chris Boardman: No, jsou různé způsoby, jak to udělat. V podstatě jsem se chtěl jet do Paříže s Andym podívat na politickou vůli. Říkali, že když změníte využití prostoru, je to hlučné a bude to hlučné asi dva roky, než se vám to začne vyplácet, a starostce Ann Hidalgo za změnu v ulicích vyhrožovali smrtí. A to je hrozné. A pak po dvou až třech letech. Začala dostávat kytice od stejných lidí, a to je to, co jsem opravdu chtěl, aby viděl jako regionální lídr.





