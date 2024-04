Charkovu hrozí, že se bez pomoci USA stane "druhým Aleppem", říká starosta

17. 4. 2024

čas čtení 6 minut



Obyvatelé druhého ukrajinského města svědčí o dopadech rostoucích ruských útoků zaměřených na předměstí a dodávky energie





Charkovu hrozí, že se stane "druhým Aleppem", pokud američtí politici neodhlasují novou vojenskou pomoc, která by Ukrajině pomohla získat protivzdušnou obranu potřebnou k zabránění dalekonosným ruským útokům, varoval starosta města.



Ihor Těrechov uvedl, že Rusko změnilo taktiku a snaží se zničit dodávky elektřiny do města a terorizovat 1,3 milionu jeho obyvatel ostřelováním obytných oblastí, přičemž lidé zažívají neplánované výpadky proudu po celé hodiny. Charkovu hrozí, že se stane "druhým Aleppem", pokud američtí politici neodhlasují novou vojenskou pomoc, která by Ukrajině pomohla získat protivzdušnou obranu potřebnou k zabránění dalekonosným ruským útokům, varoval starosta města.Ihor Těrechov uvedl, že Rusko změnilo taktiku a snaží se zničit dodávky elektřiny do města a terorizovat 1,3 milionu jeho obyvatel ostřelováním obytných oblastí, přičemž lidé zažívají neplánované výpadky proudu po celé hodiny.





Starosta druhého ukrajinského města uvedl, že balík americké vojenské pomoci ve výši 60 miliard dolarů, který v současné době vázne v Kongresu, má pro nás "zásadní význam", a vyzval Západ, aby se znovu zaměřil na dva roky trvající válku.



"Potřebujeme tuto podporu, abychom zabránili tomu, že se Charkov stane druhým Aleppem," řekl Těrechov s odkazem na syrské město, které před deseti lety na vrcholu občanské války v zemi těžce bombardovaly ruské a syrské vládní síly.



Dne 22. března ruské útoky zničily elektrárnu na východním okraji města i všechny její rozvodny; o týden později představitelé přiznali, že při stejném útoku byla zlikvidována i druhá elektrárna, 50 km jihovýchodně od města.



Po dalším bombardování v tomto týdnu byla ve městě, vzdáleném asi 50 kml od ruských hranic, přerušena dodávka elektřiny, což způsobilo krátké zastavení provozu metra. Obyvatelé uvedli, že v centru města je obvykle dodávka elektřiny na několik hodin denně, na předměstí je prý situace lepší.



Děti se kvůli vlastní bezpečnosti vzdělávají buď online, nebo v podzemních školách. Dodávky vody zůstávají zachovány, ale Těrechov uvedl, že existují obavy, že ruská armáda může přejít k útokům na distribuci plynu poté, co byla minulý týden napadena skladovací zařízení na západě země.



Ukrajinští představitelé začali žádat západní země o darování systémů protivzdušné obrany Patriot, žádosti o pomoc, které se vyostřily v souvislosti s vojenskou podporou USA a Velké Británie Izraeli o víkendu, kdy zneškodnil letecký útok z Íránu.



Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že obranná akce spojenců "ukázala, jak skutečně účinná může být jednota v obraně proti teroru, pokud je založena na dostatečné politické vůli" - a poté provedl srovnání s Ukrajinou.



Bezpilotní letouny Šahed íránské konstrukce používané Ruskem "znějí stejně jako ty nad Blízkým východem", řekl. "Dopad balistických raket, pokud nejsou zachyceny, je všude stejný."



Ukrajinský vůdce dospěl k závěru: "Evropské nebe mohlo být již dávno chráněno na stejné úrovni, kdyby Ukrajina dostala od svých partnerů podobnou plnou podporu při zachycování dronů a raket."



V Charkově zahynulo sedm lidí, když 6. dubna krátce po půlnoci dopadly dvě rakety poblíž nepoužívaného nákupního centra na obchvatu severně od města a zanechaly za sebou 4 metry hluboké krátery a vojenské trosky v blízkosti obytné čtvrti.



Dvaasedmdesátiletá Nina Mychajlovna, která bydlí nedaleko, uvedla, že šok z úderu "zvedl její postel do vzduchu" a následovalo asi 90 minut sekundárních výbuchů, které byly nejvážnějšími, jaké zažila během války.



Od doby, kdy Rusko na přelomu roku zesílilo bombardování, opustilo město jen málo obyvatel a Charkov zůstává živou metropolí s rušnými restauracemi a kavárnami a některé podniky navzdory hrozbě prosperují.



Devětatřicetiletý Oleksij Jevsiukov a třicetiletá Viktorie Vareniková provozují v obytné čtvrti továrnu na oděvy Avex a od začátku konfliktu si na střechu nainstalovali solární panely za 20 000 dolarů. Tyto doplňky zajišťují dostatek elektřiny pro napájení šicích strojů pro 10 zaměstnanců pracujících dole v budově ze sovětské éry, která prochází celkovou rekonstrukcí.



"Očekávali jsme, že by v zimě mohlo dojít k výpadkům proudu v důsledku útoků na energetickou infrastrukturu," řekl Jevsiukov. "Zkoumali jsme řešení a rozhodli jsme se, že dieselový generátor není vhodný, je drahý a nepříliš ekologický, takže jsme loni objednali solární panely."



Nově instalovaná powerbanka uchovává dostatek elektřiny na dva dny provozu, pokud by ji panely nebyly schopny vyrobit, a geotermální čerpadlo udržuje budovu v teple, takže není třeba používat plyn. Továrna je tak soběstačná, což by se mohlo stát nezbytností, protože majitelé předpokládají nejméně další dva roky války.



Jejich firma vyrábí dámské plavecké a fitness oblečení pro značkové ukrajinské firmy a podle manželů prodej roste, přestože by toto zboží mohlo být v době války považováno za luxusní zboží. Po téměř dokončené rekonstrukci továrny plánují podle Jevsiukové zhruba zdvojnásobit počet zaměstnanců.



Brzy po začátku války Vareniková zjistila, že je těhotná. Jejich synovi Maxovi je nyní jeden rok a ona vyjadřuje naději, že válka by mohla skončit v době, kdy bude připraven jít do školy. "Chci, aby chodil do normální školy, ne do podzemní školy, ne do školy v metru, ne do internetové školy."



Ne všichni jsou však tak optimističtí. Jedna ze zaměstnankyň firmy, Ljubov, uvedla, že plánuje opustit svůj domov v Charkově a alespoň na měsíc se přestěhovat na střední Ukrajinu, aby zajistila klidnější prostředí pro své dvě dcery, které mohou nadále navštěvovat výuku na dálku.



Ruské bombardování se stalo "mnohem častějším, mnohem častějším", řekla Ljubov. Komplexní útok z 22. března byl "velmi, velmi děsivý a hlasitý" a "útoky mohly přijít ve dne i v noci, v kterékoli části města".





Liubov se nechtěal nechat vyfotografovat ani uvést příjmení, což možná odráží obavu, že nechce být identifikována jako někdo, kdo opouští město. "Museli jsme si na všechno zvyknout, kéž bychom nemuseli. Máme powerbanky, máme zásoby jídla, ale chceme, aby to brzy skončilo. Chceme prostě žít."





Zdroj v angličtině ZDE



0