Obscénní Británie: Využívala Afghánce jako své tlumočníky, nyní nevpustí do Británie jejich rodiny

22. 4. 2024

čas čtení 4 minuty

Británie během pobytu britských vojsk v Afghánistánu využívala četné Afghánce jako tlumočníky. Jejich život je nyní, po převzetí vlády Talibánem, ohrožen. Neochotně jim poskytuje azyl v Británii (některé z nich chce deportovat do Rwandy), avšak do Británie nevpustí příslušníky jejich rodiny.



Tlumočník z Afghánistánu se dozvěděl, že jeho britské občanství brání jeho rodině získat vízum do Spojeného království

Muhammad* si nemůže dovolit právní kroky ani poplatky ve výši 20 000 liber. Nemůže se k němu připojit manželka a děti, hrozí mu deportace do Rwandy

Bývalému tlumočníkovi britských jednotek v Afghánistánu byla zamítnuta žádost o přivezení manželky a tří dětí do Spojeného království - protože má britské občanství.





Když se loni v srpnu americké síly a síly NATO stáhly z Afghánistánu, obdržel Muhammad* zprávu označenou jako "naléhavou" od britského Úřadu pro zahraniční věci, společenství národů a rozvoj (FCDO), v níž se mu a jeho rodině říká, aby se dostavili do hotelu Baron v Kábulu k "vyřízení před evakuací".





Výbuch na letišti však způsobil, že se tam nemohli dostat, a následné pokusy dostat jeho rodinu do Spojeného království byly zamítnuty.

Muhammad pracoval více než deset let jako tlumočník a kulturní poradce pro britské síly, čímž si v očích Talibanu vytvořil potenciální terč na zádech, a proto požádal o to, aby se k němu jeho žena a děti mohly připojit v rámci programu afghánské politiky relokace a pomoci, který je otevřen lidem, kteří pracovali s britskými silami nebo pro ně.





Ministerstvo obrany mu však loni v lednu zaslalo dopis, v němž jeho žádost zamítlo, protože je britským občanem.





Muhammad uvedl: "Trestají mě za to, že jsem Brit. Nedokážu vám vysvětlit, čím trpím, mám slzy v očích. Pracoval jsem s těmito lidmi bok po boku, pomáhali jsme jim. Kam mohu jít? Pracoval jsem, mám doklady, mám průkazy, mám certifikáty, mám videa, na kterých hlídkuji s mnoha zahraničními jednotkami. V srdci jsem způsobilý, ale když vás systém nepřijme, co můžete dělat?"





Jeho případ poukazuje na dopady nedostatku bezpečných legálních cest, které mají uprchlíci přicházející do Spojeného království k dispozici. Muhammad by musel zaplatit více než 20 000 liber - které nemá - za víza a dočasné ubytování, aby mohl přijít do Spojeného království. Pokud by se pokusil přivézt svou rodinu nelegálně, jeho ženě by podle legislativy, která bude podle Rishiho Sunaka schválena v pondělí, hrozilo, že bude poslána do Rwandy, protože Afghánci nejsou vyňati z deportačního programu Rwandy.









Muhammad také požádal o to, aby jeho rodina mohla přijet do Spojeného království v rámci programu ministerstva vnitra pro přesídlování afghánských občanů (ACRS), ale v červnu loňského roku mu bylo sděleno, že jeho žena a děti nemají nárok na přijetí v Británii v rámci třetí cesty, protože nejsou "ohroženými absolventy Cheveningu [stipendijního programu na podporu studia na britských univerzitách]".

Muhammadově rodině se podařilo dostat do Belgie, ale prozatím nemá vyhlídky na cestu do Spojeného království. "Opustil jsem práci, všechno, abych se sem [do Belgie] dostal, protože tu byla moje rodina, moje děti byly nemocné, nemají doklady," řekl. "Přišel jsem sem, abych se jim pokusil pomoci. Nejdřív [britští úředníci] řekli, že ti lidé mohou přijít na kábulské letiště, to byl slib, teď se všechno změnilo."





Říká, že mu právníci řekli, že by mohl vyhrát soudní spor proti britským úřadům, ale nemá na to peníze.





"Věřím, že pokud soudce uvidí můj případ, dá mi za pravdu," řekl. "Ale pokud mě systém nepřijme, je to jiný příběh."





Mluvčí britské vlády uvedl: "Dlouhodobě se v rámci vládní politiky nevyjadřujeme k jednotlivým případům.





"Nadále ctíme svůj závazek vůči těm statečným Afgháncům, kteří podpořili misi Spojeného království v Afghánistánu. Doposud jsme z Afghánistánu přivedli do bezpečí přibližně 27 900 lidí, včetně více než 16 300 lidí z programu ARAP, z toho více než 3 900 od října 2023."





*Jména byla změněna z důvodu ochrany totožnosti







Zdroj v angličtině ZDE

0