HRW: Obscénní posedlost Spojeného království

23. 4. 2024

čas čtení 3 minuty



Dnes dojde ke klíčovému kroku v dlouhodobé snaze britské vlády o krutost. Otřesný návrh zákona o deportaci Rwandy včera večer konečně prošel parlamentem a brzy dostane královské přikývnutí, aby se stal zákonem.

Vláda neztrácí čas a píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch. Vláda neztrácí čas a slibuje, že k prvním leteckým deportacím žadatelů o azyl do Rwandy dojde již brzy. V příštích měsících očekávejte spoustu žalob proti těmto deportacím, stejně jako další nenávistné titulky proti cizincům a démonizaci ochránců lidských práv,

V posledních několika letech britská vláda tuto myšlenku deportace do Rwandy tvrdě prosazuje. Byla to pro ni jakási posedlost. Jedna z bývalých britských ministryň vnitra v konzervativní vládě to tak dokonce nazvala: posílání žadatelů o azyl do Rwandy bylo podle ní jejím „snem“ a „posedlostí“.



Je jim úplně jedno, že Rwanda není bezpečným místem, kam by se měli lidé posílat - je dobře známá takovými věcmi, jako jsou mimosoudní popravy, úmrtí ve vazbě, nucená zmizení a mučení. Nevad jim, že Nejvyšší soud Spojeného království potvrdil, že Rwanda není bezpečná pro deportaci žadatelů o azyl do této země.



Kdepak, britská vláda se bez ohledu na to hrne kupředu a snaží se tímto novým návrhem zákona obejít rozhodnutí Nejvyššího soudu. Je to krok, který podkopává právní stát a vytváří nebezpečný, nedemokratický precedens.



Přidává se také k jejich dlouholetému podkopávání důkazů, ignorování zpráv organizací na ochranu lidských práv a dokonce i ignorování vlastních vládních hodnocení situace ve Rwandě.



Jak daleko je britská vláda ochotna ve své posedlosti zajít, lze také vyjádřit čísly. Podle Národního kontrolního úřadu - to je oficiální úřad pro kontrolu výdajů ve Spojeném království - bude tento plán stát daňové poplatníky 1,8 milionu liber na každého jednoho vyhoštěného žadatele o azyl. To je 2,2 milionu dolarů na každého.



Krutost zjevně není levná



Opravdu se britská vláda ani na vteřinu nepozastavila nad tím, jaké jsou zde náklady? Neuvědomila si, že by s těmito lidmi mohla zacházet humánně ve Spojeném království za zlomek této ceny?



Ale vládu zjevně nezajímají náklady na tento systém pro daňové poplatníky o nic víc než krutost, kterou způsobí žadatelům o azyl. Zdá se, že jí záleží na tom, aby dala najevo, že je vůči žadatelům o azyl „tvrdá“, bez ohledu na to, kdo to zaplatí krví nebo penězi.



Tato obscénní posedlost je motivuje už tak dlouho, že zřejmě vůbec nedokážou racionálně uvažovat o důsledcích. A jako mnoho nekontrolovaných posedlostí to vedlo k šílenství - finančnímu a morálnímu šílenství.

