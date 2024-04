Satelitní snímky odhalují škody po útoku na íránskou leteckou základnu Isfahán

24. 4. 2024

čas čtení 3 minuty

Opoziční novinář odhaluje záběry z místa izraelského útoku na leteckou základnu Šikari, které ukazují poškození systémů protivzdušné obrany S-300; ABC News hlásí, že systémy jsou součástí obrany chránící jaderné zařízení v Natanzu. Opoziční novinář odhaluje záběry z místa izraelského útoku na leteckou základnu Šikari, které ukazují poškození systémů protivzdušné obrany S-300; ABC News hlásí, že systémy jsou součástí obrany chránící jaderné zařízení v Natanzu.

Satelitní snímky pořízené před a po útoku odhalují škody způsobené pátečním izraelským náletem na leteckou základnu Šikari poblíž Isfahánu. Záběry, které v neděli ráno zveřejnil Fardad Farhzad, korespondent opozičního zpravodajského webu Iran International, odhalují značné poškození systémů protivzdušné obrany na místě.

V pátek vysoký americký představitel řekl ABC, že útok byl proveden stíhačkami, které zřejmě odpálily tři rakety na radarové stanoviště protivzdušné obrany, které je součástí obrany jaderného zařízení v Natanzu.

Letecká základna Šikari se nachází v blízkosti mezinárodního letiště. Potenciálními cíli na této základně jsou bunkry, letecké hangáry a systémy protivzdušné obrany, včetně odpalovacích zařízení a radarů, uvádí Výzkumné a vzdělávací centrum Alma. Isfahán je domovem dalších vojenských zařízení, z nichž jedno je podzemní základnou pro balistické rakety na severozápadě města.

Podle arabsky psaných novin Asharq Al-Awsat se sídlem v Londýně patří napadená základna mezi nejdůležitější centra íránského letectva a ve svém arzenálu má nejmodernější stíhačky.

Zpráva citovala webovou stránku Íránských revolučních gard, která uvedla, že základna, známá jako Šahid Baba'i, je "srdcem íránského letectva" a zahrnuje 17 leteckých základen. Zpráva citovala americkou webovou stránku, která uvedla, že základna hostí tři stíhací letky a dvě výcvikové letky íránského letectva, včetně letounů F-7, F-14 a Suchoj Su-24.

Základna se údajně nachází severovýchodně od Isfahánu, asi 25 km od jaderného výzkumného reaktoru a průmyslových parků spojených s íránským obranným establishmentem a základnou bezpilotních letounů Badr na jihovýchodě Isfahánu. Nachází se také 150 km od zařízení na obohacování uranu v Natanzu, 350 km od těžkovodního jaderného reaktoru v Araku a asi 310 km od podzemního zařízení na obohacování uranu ve Fordó, vykopaného pod horami města Kom.

Deník The New York Times v sobotu uvedl, že nejméně jedna raketa obešla íránskou protivzdušnou obranu při pátečním útoku na leteckou základnu, odpálená ze stíhačky daleko od hranic Íránu nebo Izraele. Podle zprávy bylo současně použito několik bezpilotních letounů vypuštěných z íránského území.

Západní představitelé, kteří hovořili s Timesy, uvedli, že použití těchto zbraní vysílá jasný vzkaz íránskému režimu, že je to jen "ochutnávka" toho, co by mohl utrpět v případě rozsáhlého konfliktu, čímž odstraší Teherán po jeho bezprecedentním útoku stovek raket a dronů na Izrael.

Zdroj v angličtině: ZDE

