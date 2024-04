Krize na Blízkém východě: Bílý dům prohlásil, že chce od Izraele „odpovědi“ poté, co byly v blízkosti nemocnic v Gaze nalezeny masové hroby

25. 4. 2024

25. 4. 2024



- Izrael tvrdí, že hroby vykopali lidé v Gaze před několika měsíci, ale mrtvoly byly prohlédnuty vojáky IDF



Bílý dům zdůrazňuje, že chce od izraelských úřadů „odpovědi“ po nálezu masových hrobů u dvou nemocnic v Gaze zničených při izraelském obléhání.



Agentura civilní obrany Gazy uvedla, že zdravotníci odhalili v Násirově nemocnici v Chán Júnisu téměř 340 těl lidí, které údajně zabily a pohřbily izraelské síly, informuje agentura France-Presse. Asi 30 těl bylo údajně nalezeno pohřbeno ve dvou hrobech na nádvoří nemocnice Al-Shifa ve městě Gaza.



Mluvčí izraelské armády major Nadav Šošani prohlásil, že hrob v Naseru „byl vykopán - Gazany - před několika měsíci“.



Izraelská armáda sice připustila, že „mrtvoly pohřbené Palestinci“ byly prozkoumány vojáky pátrajícími po rukojmích, ale přímo se nevyjádřila k obviněním, že za vraždami stojí izraelští vojáci.







- Zdá se, že Izrael se chystá vyslat vojáky do nejjižnějšího města Gazy Rafáhu, jediného koutu pásma, kde neprobíhají ostré pozemní boje a kde našla útočiště více než polovina z 2,3 milionu obyvatel palestinského území. Izraelská armáda ve středu uvedla, že pro mise v Gaze byly mobilizovány dvě záložní brigády, zatímco na videu, které se šířilo po internetu, bylo vidět, jak v Chán Júnisu, 3 míle severně od Rafáhu, který byl zdecimován během několikaměsíční izraelské letecké a pozemní kampaně, vyrůstají řady čtvercových bílých stanů.



- Hamás zveřejnil video, na němž je vidět živý Izraelec a Američan držený jako rukojmí v Gaze, který říká, že zajatci žijí „v pekle“. Identifikuje se jako třiadvacetiletý Hersh Goldberg-Polin, jeden z rukojmích unesených z hudebního festivalu Nova v jižním Izraeli během útoku Hamásu 7. října. Na videu je vidět, že mu chybí ruka. Jeho rodiče v prohlášení uvedli, že se jim „ulevilo, že ho vidí živého“, ale obávají se o jeho zdraví.



- Vysoký politický představitel Hamásu řekl agentuře Associated Press, že militantní skupina je ochotna souhlasit s pětiletým nebo delším příměřím s Izraelem a že složí zbraně a přemění se na politickou stranu, pokud bude vytvořen nezávislý palestinský stát v hranicích z doby před rokem 1967. Chalíl al-Hajja to uvedl v rozhovoru, který poskytl ve středu, uprostřed patové situace, v níž se ocitla několikaměsíční jednání o příměří.



- Izraelský ministr obrany Yoav Gallant prohlásil, že od 7. října 2023 izraelské vojenské údery zabily polovinu velitelů Hizballáhu v jižním Libanonu. Izraelská armáda vydala prohlášení, že dnes ráno udeřila na takzvané „teroristické cíle Hizballáhu“ v jižním Libanonu. „Na hranicích je rozmístěno mnoho sil a jednotky IDF v současné době provádějí útočné akce na celém území jižního Libanonu,“ uvedl Gallant v prohlášení.



- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu odsoudil propalestinské protesty na univerzitách ve Spojených státech jako „strašné“ a prohlásil, že demonstrace „musí být zastaveny“, studenty označil za antisemity. Dodal, že Izrael je nevinen, žádné válečné zločiny nepáchá a v Gaze není hladomor. Všechno si to po celém světě záměrně vymýšlejí jen antisemité.



- Palestinské záchranné týmy a několik pozorovatelských misí OSN také tento měsíc informovaly o nálezu několika masových hrobů v areálu nemocnice al-Šifa ve městě Gaza po izraelském stažení.



- Úředníci v Gaze uvedli, že těla v Násirově hrobě patřila lidem, kteří zemřeli během obléhání. Izraelská armáda v úterý odmítla obvinění z hromadných pohřbů v nemocnici a uvedla, že jen exhumovala mrtvoly v naději, že najde rukojmí, která Hamás v říjnu unesl.



- Představitelé palestinské nemocnice uvedli, že izraelské nálety na jižní město Rafáh v pásmu Gazy zabily nejméně pět lidí.



- Mezi těmi, kteří zahynuli při úderech v noci na čtvrtek a ve čtvrtek, byly i dvě děti, v nemocničních záznamech identifikované jako šestiletý Šám Nadžár a osmiletý Džamál Nabahán.





- Více než polovina z 2,3 milionu obyvatel území hledá útočiště v Rafáhu, kde Izrael provádí téměř každodenní nálety, protože se zřejmě připravuje na ofenzívu ve městě.









- Řecké plavidlo zachytilo dva bezpilotní letouny vypuštěné jemenskými Húsíi

Desítky místních a státních policistů - včetně některých na koních a s obušky v rukou - vytvořily linii, aby zabránily protestujícím v pochodu kampusem.







Podle místního reportéra Ryana Chandlera policie demonstrantům nařídila, aby se rozešli, a to prostřednictvím zvukového hlášení, které bylo slyšet po celém kampusu: „Jménem lidu státu Texas vám přikazuji, abyste se rozešli.“





Rodinní příslušníci sdělili agentuře Associated Press, že byli zabiti, když se snažili přesunout do severní části Gazy, kde izraelská armáda brání lidem v návratu do jejich domovů.Píše :V posledních hodinách došlo k nárůstu počtu útoků bezpilotních letounů nad Rafáhem. Nejméně dva lidé byli zasaženi při zřejmě cíleném zabíjení - jeden v západní části města a druhý na východě. Byli zabiti, když bezpilotní letouny vypálily rakety v rozmezí asi půl hodiny. Tragédie se stále vyvíjí. Zkáza je ohromující. Všude, kam se podíváte, vidíte silnice plné trosek.José Andrés, šéfkuchař a filantrop, který stojí za washingtonskou skupinou World Central Kitchen pro pomoc při katastrofách, by měl na bohoslužbě uctít památku obětí, informuje agentura Associated Press.Pracovníci humanitární organizace zahynuli 1. dubna, když řada izraelských ozbrojených bezpilotních letounů roztrhala vozidla v jejich konvoji, když opouštěli jeden ze skladů organizace World Central Kitchen při rozvozu potravin. Izraelská armáda po smrti sedmi humanitárních pracovníků propustila dva důstojníky a tři další pokárala.Podle OSN patří humanitární pracovníci, jejichž cesta byla koordinována s izraelskými představiteli, mezi více než 220 humanitárních pracovníků, kteří byli zabiti během šestiměsíční izraelsko-hamasovské války. Z toho nejméně 30 bylo zabito při výkonu služby.Bidenova administrativa uvedla, že mezi vysokými představiteli americké administrativy, kteří se akce zúčastní, bude Douglas Emhoff, manžel viceprezidentky Kamaly Harrisové, a náměstek amerického ministra zahraničí Kurt Campbell.Zpravodaj Wafy uvedl, že izraelské síly „vtrhly do několika domů, prohledaly je a manipulovaly s jejich obsahem", a mluvčí Palestinské společnosti Červeného půlměsíce uvedl, že její posádky záchranné služby odvezly chlapce do nemocnice poté, co byl postřelen a utrpěl střelná zranění.Dřívější zpráva agentury Wafa uvádí, že šestnáctiletý Khaled Raed Arouq byl zastřelen izraelskými silami při razii v Ramalláhu.Izrael okupuje Západní břeh Jordánu od roku 1967.Zpravodajská síť píše, že „letecký útok byl zaměřen na rodinný dům v oblasti Fukhari, východně od Chán Júnisu. Rozsah obětí zůstává nejasný. Mezitím došlo k dalším izraelským náletům v západní části Rafáhu v návaznosti na dřívější zprávy o nočních úderech na dům v nejjižnějším městě Gazy, při nichž zahynulo nejméně pět osob."Řecké vojenské plavidlo sloužící v námořní misi EU v Rudém moři zachytilo dva bezpilotní letouny, které jemenští Hútíové vypustili směrem ke komerční lodi.Podle agentury Reuters představitelé řeckého ministerstva obrany ve čtvrtek uvedli: „Ve čtvrtek ráno řecká fregata Hydra, když doprovázela obchodní loď v Adenském zálivu, vystřelila na dva drony."„Jeden zničila, zatímco druhý se vzdálil," dodali. Podrobnosti o incidentu potvrdil agentuře další představitel obrany.Řecko dodalo fregatu pro misi EU nazvanou Aspides, která byla zahájena v únoru s cílem pomoci chránit klíčovou námořní obchodní cestu před útoky dronů a raket. Jemenští Hútíové tvrdí, že útočí na izraelské obchodní zájmy v Rudém moři jako projev podpory palestinskému lidu v obleženém pásmu Gazy.Stovky studentů odešly z vyučování, aby protestovaly proti konfliktu v Gaze a požadovaly, aby se univerzita zbavila firem, které vyrábějí stroje používané ve válečném úsilí Izraele, a nesly transparenty a skandovaly.Mezi desítkami zatčených na texaské univerzitě je i novinář z Foxu, protesty se rozrůstají.