Jak Írán zastíral škody po izraelských náletech

26. 4. 2024

čas čtení 3 minuty

Nové snímky ukazují, jak výměna poškozeného zařízení pomohla uklidnit krizi. Nové snímky ukazují, jak výměna poškozeného zařízení pomohla uklidnit krizi.

Když si Írán a Izrael začátkem tohoto měsíce vyměnily útoky bezpilotními letouny a raketami, svět se připravil na plnohodnotnou válku na Blízkém východě. Nakonec obě strany, když násilně vyjádřily svůj názor, nechaly věci být. Nové satelitní snímky nyní ukazují, jak si Írán zachoval tvář a ustoupil: Jednoduše vyměnil jeden zničený radar protivzdušné obrany za nový.

Předpokládá se, že 19. dubna, v reakci na íránskou palbu o několik dní dříve, izraelská letadla odpálila několik balistických raket odpalovaných ze vzduchu směrem k jadernému komplexu Natanz jižně od Teheránu. Základna je ústředním bodem íránského jaderného programu od doby, kdy byla před 22 lety veřejně odhalena, a je silně bráněna íránským systémem protivzdušné obrany S-300 ruské výroby.

Zdá se, že izraelské rakety zaznamenaly přímý zásah. Zasáhly radar 30N6E2 "Tombstone", který je navržen tak, aby sledoval přilétající letecké a raketové hrozby, což umožňuje antiraketám je zničit, podle analýzy Chrise Biggerse, analytika snímků, který pracoval pro americkou Národní geoprostorovou zpravodajskou agenturu. Zbytek baterie byl odsunut, pravděpodobně pro případ, že by Izrael znovu udeřil.

Nové snímky, které pořídil Biggers a které exkluzivně sdílel s The Economist, nyní ukazují, že Írán do druhého dne přehodil výhybku. Nahradil radar Tombstone jiným radarem 96l6E "Cheese board" a umístil jej na stejné místo. Také udržoval kanystry odpalovacích zařízení, které střílejí na stíhačky, ve vzpřímené poloze, jako by byly připraveny k palbě. "Je to případ popírání a klamání," uzavírá Biggers, "aby se naznačilo, že instalace je stále funkční." Téměř jistě není. Tyto dva radary nejsou zaměnitelné a baterie nebude fungovat s poškozeným Tombstonem.

Je nepravděpodobné, že by Írán oklamal Ameriku nebo Izrael, které mají špičkové satelity a budou vědět, že baterie je kaput. Radarové kabuki však umožňuje propagandistům tvrdit, že je vše v pořádku. To mohlo odvrátit širší krizi.

Jedním z ponaučení je, že Izrael může zaútočit na íránské systémy protivzdušné obrany – a na cenná místa, která chrání – aniž by vstoupil do íránského vzdušného prostoru. Dalším důvodem je, že komerčně dostupné satelitní snímky, které byly kdysi výsadou několika velkých států, mohou odhalit mlžení vlád.

Třetím a posledním ponaučením je, že tato transparentnost je stále nejednotná. Americké satelitní firmy již dlouho podléhají zákonným omezením ohledně zveřejňování snímků Izraele ve vysokém rozlišení. Přestože byla omezení před několika lety zmírněna, většina poskytovatelů je stále nervózní ze zveřejňování ostrých snímků citlivých izraelských lokací. To může mít zvrácené následky. Stoupenci Íránu šířili obrázky s nízkým a středním rozlišením, které naznačují, že jejich útoky z 13. dubna byly vysoce přesné.

Ve skutečnosti byly tyto údery možná méně přesné než íránský útok na americkou leteckou základnu v Iráku před čtyřmi lety, poznamenává Decker Eveleth z Middlebury Institute of International Studies, který studoval soukromé snímky s vysokým rozlišením, a to buď kvůli izraelskému rušení GPS, nebo vzdálenosti, kterou musely rakety urazit.

Absence jasných důkazů přesto Íránu umožňuje nárokovat si vítězství. Podobně jako radarová výměna to může vyhovovat všem zúčastněným.

Zdroj v angličtině: ZDE

