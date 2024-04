Hradní shoda není shodná

26. 4. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 6 minut

Mohlo by se zdát, že když se najde shoda, je vyhráno. Možná a snad jsou místa na kulaté zemi, kde je tento princip platný, leč u nás tomu tak zatím není. Shoda by se mohla zdát veskrze dobrá, ale zdá se, že, i když se prý našla shoda, tak jediné, co ze shody vzešlo je naprostá národní neshoda.

Jak tak koukám na zprávy v médiích a na sociálních sítích, tak si ve vzájemné shodě každá koaliční strana shody neshody na Hradě velmi pěkně užívá a pálí totožné shodné předvolební dělbuchy. Zatímco opoziční hnutí Jednoho muže se ve shodě brání, že shoda nebyla shodou ani náhodou. Po neshodách s koalicí ve shodě dlící s Hradem se Hnutí samo se sebou shodlo, že s vládou koaličních lhářů ani s Hradem už nic ani omylem. No uvidíme, jak dlouho ani omylem potrvá, když tuhle ODS a TOP09 ve shodě klečí před Babišem a slibuje hory doly za opoziční hlas pro tolik potřebnou výpověď bez udání důvodů. Vždyť už se shodli s kmotry, podnikateli a oligopolem, že je fakt nutně nutná, tak sorry vole jako shoda,ne?

Ono se shodou to není až tak vůbec jednoduché. Třeba tuhle se vládní koalice, tedy pět vládních stran pod křídlem kvočny ODS, dohodlo a rozhodlo, že v programovém prohlášení boží vlády nad bezbožnou zemí slíbí pár věcí, které dobře zní. Leč když má dojít na plnění shody pěti stran koaliční vlády stvrzené a podepsané vlastní volební krví ve vládním prohlášení k lidem, tak shoda neshoda, nic nebude, dohoda je pasé, občané shodně promiňte. Jen letmo, která shoda vzala za své. Nezvyšovat daně, nezvyšovat věk odchodu do důchodu (fakt jo?) a shoda na zvýšení slevy na dani na poplatníka. Tady shoda přešlá do krásné neshody vůbec nevadí, právě naopak, vzešlá neshoda ze včerejší shody je hodnocená dojatými voliči shodně velice dobře a ukazuje, jakou shodou vládne ve svých stájích císař pán Fiala. Někdo shodu naplnit musí, a někdo zase ani tak moc ne.

Třeba já se také shodnu se svou ulhanou i ukecanou váhou, že by bylo záhodno, kdyby kilo, pět či deset bylo už bývalo dávno nebylo. Shodli jsme se, já i váha, vážný zápis směroplatný, těžká tiskovka směrodatná, nicméně shoda neshoda, váha si lže vesele dál a změna v nedohlednu.

Velká shoda také je na věci zvané Mír. Na potřebě míru se shodnou všichni. Shoda je, to prohlásí každý, takže není pochyb, že když je shoda, tak je hotovo. Bohužel i přes shodu, žádný mír není, protože země, národy, etnika či kmeny se už pak neshodnou, na čem se to vlastně shodly. Podobně postižená shoda se už dlouho vyskytuje v oblasti globálního oteplení. Sice jsme se skoro všichni shodli, co dělat, ale děláme ve shodě sobě navzdory si stejně co libo.

Jsou i shody hodné obdivu. U zvýšení příspěvků na péči pro zdravotně postižené se koalice i opozice vzácně shodla. Zdecimovaný příspěvek pro zničené zdravotně postižené záměrnou nákladovou zpackanou inflací se navýší. Všude radost, hlahol, kola se točí, bílé hole jásají. Shoda byla, byla, a tak dle shody došlo k navýšení příspěvku na péči. Bohužel nějakým zásadním omylem domluvená shoda v náhlé neshodě zajistila neshodné navýšení dle shody v koalici jen pro pečlivě vybrané skupiny. Zbytek ve shodě shodně ostrouhal a dál se trmácí po shodě v koalici fialovou krajinou bez pomoci.

Tudíž vládní koalicí ve shodě s Hradem přetřásaná shoda na důchodové „pareformě“ měla do shody velmi daleko, ač se koalice a Hrad velmi snaží vzbudit dojem opačný. Celá tahle koalicí vyvolaná a zveličená malicherná a bezvýznamná kauza má jediný cíl. Odvést pozornost od nedobré vlády. Jako já rozumím, že vláda musí své selhání v domácí politice a zvlášť ekonomice na někoho hodit, ostatně tak premiér postupuje od prvního dne ve funkci, ale tohle vládě a občanům fakt nijak nepomůže.

Že je česká společnost už hodně nemocná, je vidět i třeba tady. Dosud oblíbený reportér Bartoníček se dle názoru koaličních nehezky vyjádřil o celé hradní vládní důchodové přestřelce u kulatého stolu, nic jiného to totiž nebylo, a z respektovaného novináře je náhle odporný zrádce fialové věci a šílená hyena, a to jen v lepším případě. Voliči vládní koalice jsou si vědomě, nebo podvědomě vědomi, že vláda vedená ODS pokazila, co mohla a co nemohla, to pokazila ještě víc. Oprávněně se bojí návratu Babiše na koblihový trůn, proto se z mnoha z nich bohužel stává fanatický zlostný nelítostný dav neznající smilování. Já tradičně utržil přehršel obdivných nadávek za neshodný postoj k hradní shodě, jsem již zvyklý, ovšem takové zlořečení na novináře Bartončíka za reálné zhodnocení politické taškařice nevalného významu bych věru nečekal.

Na závěr jsem po přečtení zápisu z jednání, interpretace zúčastněných a důkladném vyslechnutí tiskové konference po schůzce na Hradě oprávněn sám sebou konstatovat, že tak či tak o žádnou shodu nešlo. Ani nemohlo jít, šlo jen o první bezvýznamný nástřel, bez podkladů, bez relevantních dat a statistik. Pokud něco, tak se maximálně shodli, že se ještě potkají, ale že na věc mají jiný velmi rozdílný neshodný názor. Dělat z toho národní kočičiny a kauzu desetiletí je ve vší shodě velká pitomost neúspěšné neoblíbené vlády. A dost možná se nějak podobně řeší velmi závažné věci i ve vládě, což by mnoho problémů, které nás záhadně postihly a ostatní kolem nás ne, zcela jasně nasvítilo.

Pln dojetí jsem nakonec dlouze škaredě plakal, když ze lhaní vinil hnutí ANO mnohokrát přistižený a načapaný lhář ministr Jurečka.

Haraším Petr Orlau

Komentář z kolabující republiky fialových září

