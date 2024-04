Mezinárodní trestní soud je vyzýván k odložení možného obvinění Izraele a Hamásu z válečných zločinů

30. 4. 2024

Diplomaté zemí G7 tvrdí, že jakýkoli krok nyní v rámci vyšetřování zahájeného v roce 2021 by mohl narušit probíhající jednání o příměří





Diplomaté z průmyslových zemí G7 vyzvali představitele mezinárodního trestního soudu, aby neoznamovali obvinění z válečných zločinů proti Izraeli nebo představitelům Hamásu, a to kvůli obavám, že by takový krok mohl narušit šance na průlom v jednáních o příměří.



Izraelští politici včetně premiéra Benjamina Netanjahua naznačili, že by ICC mohl vznést obvinění bezprostředně po zahájení vyšetřování v roce 2021, které se týká událostí počínaje rokem 2014. Vyšetřování se zabývá také výstavbou izraelských osad na okupovaném území.

ICC se oficiálně nevyjádřil a diplomatům sdělil, že si není vědom žádných dramatických kroků ve vyšetřování. Žalobce Karim Khan musí nechat každou žádost o vydání zatykače potvrdit třemi soudci a tento poslední krok by musel být dokončen, pokud by obvinění měla být oznámena tento týden.



Zdá se však, že Izrael bere zvěsti o chystaném zatykači natolik vážně, že v neděli pozdě večer rozeslal ministr zahraničí Israel Katz izraelským velvyslanectvím v zahraničí zprávy, v nichž jim doporučil, aby se připravily na "tvrdou antisemitskou reakci" v případě, že soud začne jednat.



„Není nic pokřivenějšího než snaha zabránit Izraeli v obraně proti vražednému nepříteli, který otevřeně vyzývá ke zničení státu Izrael. Pokud budou zatykače vydány, poškodí velitele a vojáky IDF a poskytnou morální podporu teroristické organizaci Hamás a ose radikálního islámu vedené Íránem, proti které bojujeme.“



Zvěsti o ICC se začaly šířit v pátek, kdy Netanjahu prohlásil, že chystaná rozhodnutí ICC by mohla vytvořit nebezpečný precedens.



„Nikdy se nepřestaneme bránit. Zatímco rozhodnutí soudu v Haagu neovlivní akce Izraele, vytvořila by nebezpečný precedens ohrožující vojáky a úředníky každé demokracie bojující proti zločinnému terorismu a agresi,“ řekl.





Izrael v posledních dnech učinil řadu prohlášení o povolení většího přísunu humanitární pomoci do Gazy, ale zdá se, že jde spíše o strategickou reakci na obnovený tlak Bílého domu než o odvrácení možných kroků Mezinárodního trestního soudu.





Izrael odmítl obvinění z protiprávního jednání a obvinil oba mezinárodní soudy z vážné podjatosti.







Žalobce Khan z ICC během prosincové návštěvy Egypta prohlásil, že vyšetřování „postupuje rychle a důsledně“.Jedním z jeho prvních kroků ve funkci žalobce bylo zřízení speciálního týmu pro vyšetřování situace v Palestině. Ve svém projevu v Egyptě, v němž odsoudil útok na Izrael ze 7. října a zdůraznil, že braní rukojmích je válečným zločinem, také řekl o lidech v Gaze: „Skutečnost, že nevinní civilisté jsou uvězněni pod tíhou války, které nemohou uniknout a kterou nezavinili, nelze obhájit.“Případný zatykač Mezinárodního trestního soudu by mohl izraelské představitele vystavit riziku zatčení v jiných zemích. Posloužily by také jako významná výtka vůči izraelskému jednání v době, kdy se propalestinské protesty rozšířily po amerických univerzitních kampusech i jinde.Američtí diplomaté v OSN trvali na tom, že Washington považuje Mezinárodní trestní soud za nezávislý a nebude zasahovat do jeho rozhodovacího procesu. USA a Izrael neuznávají jurisdikci ICC, který je pověřen stíháním válečných zločinů.Ozvali se ale i američtí politici: republikánský předseda Kongresu Mike Johnson prohlásil: „Takový nezákonný postup ICC by přímo podkopal národní bezpečnostní zájmy USA. Pokud by Bidenova administrativa neměla námitky, mohl by ICC vytvořit a převzít bezprecedentní pravomoc vydávat zatykače na americké politické představitele, americké diplomaty a americký vojenský personál, a tím ohrozit svrchovanou autoritu naší země.“Demokratický senátor John Fetterman varoval: „Pokračování v této cestě proti Izraeli by bylo smrtelnou ranou pro soudní a morální postavení Mezinárodního trestního soudu.“ Uvedl, že vyzývá Joea Bidena, aby zasáhl v rámci trvalého závazku americké administrativy vůči Izraeli.Mezinárodní soudní dvůr, který je samostatným soudem OSN odpovědným za řešení mezistátních sporů, má v úterý sdělit, zda přijme žádost Nikaraguy, aby nařídil Německu zastavit poskytování humanitární nebo vojenské pomoci Izraeli na základě toho, že Německo má podle úmluvy o genocidě povinnost zabránit potenciální genocidě.