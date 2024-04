Děti v Gaze podceňují svou bolest kvůli rozsahu traumatu v jejich okolí, sdělují lékaři

30. 4. 2024

čas čtení 3 minuty





Pozorování učinili zdravotníci, kteří přispěli do nové příručky pro léčbu bolesti u dětí v konfliktních zónách.



Lékaři konstatují, že děti ošetřované v nemocnicích v Gaze „bagatelizují“ svou bolest, protože se jim v kontextu širšího konfliktu „zdá banální“.

Mezinárodní zdravotníci se v sobotu sešli v katarském Dauhá, aby projednali plány na vytvoření nové příručky pro léčbu traumatické bolesti, která má pomoci odborníkům ošetřujícím děti v Gaze a dalších konfliktních oblastech.



Projekt vede dr. Paul Reavley, konzultant dětské urgentní medicíny a bývalý lékař britské armády. Řekl, že ošetřovatelé, kteří pocházejí z Gazy a jsou v úzkém kontaktu s tamními kolegy, předali popisy chování dětských pacientů.



„Děti tak trochu bagatelizují svou bolest,“ řekl. „Bylo toho kolem nich tolik, že jim [jako by] projevy bolesti a stížnosti na bolest připadaly banální.“



Mají pocit, že „musí být silnější“, řekl Reavley. „Pozorují děti, které jsou ošetřovány vedle svých rodičů, kteří byli resuscitováni a umírají. V porovnání s tím tam leží a myslí si 'mám bolest', ale kdyby se jich na to někdo zeptal, nechtějí to vyjádřit.“



Nová příručka bude vydána v arabštině a angličtině a bude financována z prostředků Světového inovačního summitu pro zdraví (Wish), globální zdravotnické iniciativy Katarské nadace se sídlem v Dauhá. Navazuje na terénní příručku Pediatric Blast Injury (Dětská poranění způsobená výbuchem), kterou Reavley a další členové Paediatric Blast Injury Partnership vytvořili v roce 2019 a která byla přeložena pro použití v zemích včetně Sýrie, Jemenu a Ukrajiny.



V zóně konfliktu je ohroženo přibližně každé šesté dítě.



Palestinští zdravotníci jsou sice „nesmírně kompetentní při zvládání úrazů“, ale ne všichni lékaři, kteří ošetřují děti, jsou specialisté a pro odborníky často existuje psychologická bariéra, pokud jde o jednání s dětmi, uvedl Reavley.



„Když se před vás postaví těžce zraněné dítě, které je v tísni a trpí bolestí, většina dospělých má k němu jako k člověku vztah, který k jiným pacientům nemáte,“ řekl.



„Úspěch dobrého ošetření dítěte je geniální. Ale když se dítěti nedaří tak dobře, je to zničující. Umožnit lékařům, aby dítěti úspěšně pomohli, je opravdu důležité, protože z toho mají prospěch i oni.“



Jeho tým začne vytvářet rychlé zdroje, které budou sdíleny v Gaze a budou zahrnovat informace, jako je například dávkování léků proti bolesti u dětí. Kompletní příručka pro léčbu bolesti by měla být hotová do listopadu.



Dr. Emily Mayhewová z Imperial College London, která je členkou projektu Paediatric Blast Injury Partnership, uvedla: „Léčba dětí po poranění výbuchem je komplikovaná, protože děti stále rostou. Děti nejsou jen malí dospělí.





„Tato nová příručka o bolesti poskytne lékařům potřebné odborné informace na jednom místě a dodá jim jistotu při péči o děti.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

