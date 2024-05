Obrovská ostuda. ČR neumožňuje českým občanům žijícím v Británii hlasovat v eurovolbách

Jsme hrdí na to, že se můžeme podělit o nový film Evropského parlamentu, který byl zveřejněn tento týden a který vybízí občany Evropské unie na celém světě, aby hlasovali v nadcházejících eurovolbách:

EU and Dual citizens living in the UK - Remember to vote in the @EuropeanParliament Elections, 6-9th June. Most countries allow either postal voting or voting in person at the Embassy or Consulate. Details here: https://t.co/HpIZj2mkAO #UseYourVote #EUelections2024 pic.twitter.com/74RS62M2IT