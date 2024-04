Politico: Advokáti v americké administrativě i mimo ni naléhají na Bidena, aby přerušil dodávky zbraní do Izraele

30. 4. 2024

Doposud více než 90 právníků podepsalo dopis, v němž varují, že Izrael svým postupem v Gaze porušuje americké a mezinárodní právo.



Koalice domácích i zahraničních právníků - včetně nejméně dvaceti, kteří pracují v Bidenově administrativě - vyzývá prezidenta Joea Bidena, aby zastavil vojenskou pomoc Izraeli s odůvodněním, že jeho akce v Gaze nejsou v souladu s americkým a mezinárodním humanitárním právem.



V nejbližších dnech plánují zaslat dopis s argumenty generálnímu prokurátorovi Merricku Garlandovi a generálním poradcům celé administrativy. V dopise, který získal server POLITICO, právníci tvrdí, že Izrael pravděpodobně porušil americké zákony včetně zákona o kontrole vývozu zbraní a Leahyho zákonů, jakož i Ženevské úmluvy zakazující nepřiměřené útoky na civilní obyvatelstvo.

Skupina, která dopis vypracovala, zahrnuje současné právníky z ministerstva vnitřní bezpečnosti a ministerstva zahraničí. Dopis sice stále koluje a sbírá podpisy, ale zatím se pod něj podepsalo více než 90 právníků, včetně právníků z amerických ministerstev spravedlnosti, práce a energetiky, spolu s právníky Evropské komise a soukromého sektoru.



Je to nejnovější projev nesouhlasu uvnitř americké administrativy s její politikou vůči Izraeli. Přichází také v klíčovou dobu - týden předtím, než Bílý dům čeká 8. května lhůta, do které musí Kongresu potvrdit, že vojenské akce jeho spojence zahrnující zbraně dodané Američany jsou v souladu s americkým nebo mezinárodním právem.



O víkendu agentura Reuters informovala, že někteří vysocí američtí představitelé sdělili ministru zahraničí Antony Blinkenovi v interním memorandu, že pochybují o důvěryhodnosti ujištění Izraele o použití zbraní dodaných USA v souladu s mezinárodním právem. A v únoru podepsalo více než 800 úředníků v USA i v zahraničí otevřený dopis, v němž vyjádřili nesouhlas s podporou izraelské války v Gaze ze strany své vlády.



Právníci konstatují, že státní úředníci mají povinnost poskytovat rady bez nepatřičné politické zaujatosti, a jako příklady porušení zákonauvádějí nerozlišující bombardování obléhané enklávy Gaza, které má za následek vysoké civilní oběti, údery na konvoje s humanitární pomocí a bombardování škol a nemocnic.



„Zákon je jasný a shoduje se s většinou Američanů, kteří zastávají názor, že USA by měly zastavit dodávky zbraní Izraeli, dokud nezastaví svou vojenskou operaci v Gaze,“ uvádí se v dopise s odkazem na průzkum veřejného mínění, podle kterého si většina Bidenových příznivců přeje uvalení zbrojního embarga na Izrael.



Dopis dále vyzývá ministerstvo spravedlnosti, aby prošetřilo, zda se občané USA sloužící v izraelské armádě nedopustili válečných zločinů, které by mohly být stíhány podle amerických zákonů.



Bílý dům ani ministerstvo spravedlnosti na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly.



Dopis přichází jen několik týdnů poté, co Kongres schválil celkovou pomoc pro region ve výši zhruba 26,3 miliardy dolarů, včetně vojenské pomoci Izraeli ve výši přibližně 15 miliard dolarů.





„Toto je okamžik, kdy americká vláda porušuje své vlastní zákony a politiku,“ uvedl pracovník ministerstva spravedlnosti, který dopis podepsal a jemuž byla poskytnuta anonymita, aby mohl hovořit otevřeně a neriskoval tak své zaměstnání. „Administrativa možná vidí ticho nebo jen hrstku rezignací, ale ve skutečnosti si není vědoma rozsahu nespokojenosti a nesouhlasu mezi řadovými zaměstnanci.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

