Pokrytectví americké vlády: Mezinárodní trestní soud smí obžalovat jen nepřátele USA

1. 5. 2024

čas čtení 6 minut

Bidenova vláda tvrdí, že Mezinárodní trestní soud nemá údajně teritoriální jurisdikci nad Gazou, takže nemůže obžalovat Netanjahua a jeho vojáky a ministry. Kupodivu však v úplně stejném případě Bidenova vláda podpořila žalobu Mezinárodního trestního soudu proti Putinovi za jeho zločiny na Ukrajině. V tom případě podle Bidena princip teritoriální jurisdikce plně platí. Bude to znamenat další, tentokráte velmi nebezpečnou diskreditaci Spojených států v celém světě, v důsledku pokrytectví americké vlády:



The White House claims on Gaza, "the ICC has no jurisdiction in this situation and we do not support its investigation."

Has the White House not read the Rome Statute giving territorial jurisdiction? Does it not remember its endorsement of that in Ukraine? https://t.co/yKjfUkhwqS — Kenneth Roth (@KenRoth) April 30, 2024

(Vážná) parodie: Izrael má plné právo bránit se před mezinárodním právem!!

Due to serious concerns the International Criminal Court is about to issue arrest warrants for Netanyahu and his officials, Israel has been left with no choice but to increase the intensity of its genocide. This is because Israel has a right to defend itself from international… — Laura Kuenssberg beyond parody (@LKTranslator) April 30, 2024





Vzhledem k vážným obavám, že Mezinárodní trestní soud se chystá vydat zatykač na Netanjahua a jeho představitele, nezbývá Izraeli než zvýšit intenzitu své genocidy. Izrael má totiž plné právo bránit se mezinárodnímu právu.



Netanjahu slíbil, že vtrhne do Rafáhu s dohodou o příměří nebo bez ní, protože „příměří“ znamená pouze to, že se Palestinci nebudou bránit svému vyhlazování. Izrael varoval Mezinárodní trestní soud, že pokud vydá zatykač na jeho válečné zločince, ohrozí to příměří, které nenabízí. Ohrozí to také životy soudců ICC, kterým hrozí, že vypadnou z okna (to se může stát každému).



Jak každý rozumný člověk vidí, ICC se snaží zvrátit chod spravedlnosti tím, že uplatňuje mezinárodní právo na Izrael, a pokud bude pokračovat touto cestou, stane se legitimním vojenským cílem. Díky bohu, že USA mají Haagský zákon o invazi.



Na důkaz toho, že Izrael nevyhladověl civilisty úmyslně, nedávno zvýšil objem pomoci, kterou do Gazy pouští, takže lidé dostávají 240 kalorií denně. Pokud teď zemřou hlady, je to jednoznačně jejich vlastní vina. Skutečnost, že Izrael mírně zvýšil pomoc, zbavuje IDF viny za všechny předchozí válečné zločiny, včetně střelby do lidí mávajících bílými vlajkami a lákání civilistů do pastí s nahrávkami dětského pláče a pohřbívání zaživa pacientů v nemocnicích, kteří se odmítali probudit z kómatu.



Mezinárodní právo jasně říká, že když dočasně snížíte míru své genocidy, zbavuje vás to všech válečných zločinů, které jste spáchali, i všech válečných zločinů, které se chystáte spáchat. Mírné snížení tempa vaší genocidy znamená, že chráníte životy civilistů.



Nezáleží na tom, co si myslí nejvyšší světoví soudci, protože Izrael rozhodl, že Mezinárodní trestní soud nemá nad Izraelem jurisdikci. Všichni američtí politici, kteří přijímají štědré dary od AIPAC, s tímto postojem souhlasí. USA šly ještě o krok dál a rozhodly, že ICC nemůže jednat bez jejich souhlasu, přestože USA nejsou signatářem ICC. Soudcům pravděpodobně sdělily, že pokud nebudou akceptovat, že je nyní řídí, bude soud sankcionován stejně jako za Trumpovy vlády. Pokud si myslíte, že to zní nerozumně, jste pravděpodobně Hamás.



Izraelský ministr pro genocidu Bezazel Smotrich ukázal, jak moc Izraeli záleží na životech civilistů, když řekl: „Musíme vyhladit Rafáh, Deir al-Balah a Nusejrát. Vzpomínka na Amáleky musí být vymazána. Žádné částečné zničení nebude stačit, pouze absolutní a úplné zničení.“



Aby bylo jasno, toto nejsou slova fanatického blázna, ale slušného politika z jediné demokratické země na Blízkém východě. Pokud nesouhlasíte s tím, že se Smotrich odvolává na biblický masakr, je to proto, že nenávidíte demokracii.



Jistě vás potěší, že Izrael před invazí velkoryse umožnil některým ženám a dětem opustit Rafáh, ale na kontrolních stanovištích zabránil všem mužům v bojovém věku (od 5 do 95 let) opustit město, které vyhlásil za bezpečnou zónu. Očekává se, že bojovníci Hamásu opustí Rafáh tunely, a většina civilistů, kteří nemohou odejít, bude zabita při kobercovém bombardování. Těch několik málo, kteří přežijí, bude důkazem, že Izrael udělal vše, co mohl, aby civilisty ušetřil.



Většina těchto civilistů byla v Rafáhu jen proto, že jim Izrael nařídil, aby tam šli, ale nyní se je rozhodl zabít, protože všichni jsou z Hamásu, ať se jim to líbí, nebo ne. Nezáleží na tom, jestli nikdy v životě neudělali nic špatného. Nezáleží na tom, jestli nemají v těle ani kousek násilnické kosti. Izrael se rozhodl, že jsou Hamás, protože kdyby nebyli, neměl by záminku je vyhladit. Těmto extremistům slouží ke cti, že se narodili na špatném pruhu země.



Pokud se palestinští muži pokusí opustit Rafáh, bude to důkaz, že jsou z Hamásu, a budou popraveni. Pokud se budou skrývat ve skupinách, bude to důkaz, že se Hamás schází, aby naplánoval něco smrtícího. Pokud se ukryjí sami, bude to důkaz, že jsou to osamělí agenti plánující zákeřný útok. Pokud vyjdou ven, bude to důkaz, že jsou nepřátelskými bojovníky. Pokud se dokonce pokusí bránit, bude to důkaz, že stínají hlavy dětem a znásilňují mrtvoly. Jakékoli jejich jednání, včetně toho, že budou ležet na zemi a křičet „Prosím, nezabíjejte mě“, ospravedlní jejich smrt z rukou nejmorálnější armády světa.



Palestinci se samozřejmě nemohou dovolávat práva na sebeobranu, protože jen ti nejhorší lidé by řekli, že mají právo se bránit. Slušní lidé budou dobrovolně skákat do masových hrobů a zdvořile čekat, až je buldozery pohřbí zaživa, a pokud to udělají, stejně si je budou pamatovat jako Hamás.





