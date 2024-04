Evropu brzy zasáhne přílivová vlna tvrdé pravice, která jen prohloubí hospodářskou krizi

29. 4. 2024

čas čtení 6 minut





Téměř nulový růst snížil životní úroveň a poslal voliče k populistickým demagogům. Ti však nemají žádná řešení, která by mohli nabídnout, varuje bývalý britský premiér Gordon Brown.





Do červnových voleb do Evropského parlamentu se letošní nárůst vlivu pravice v evropské politice změní v přílivovou vlnu. Ultranacionalističtí demagogové a populisté-nacionalisté nyní vedou v průzkumech v Itálii, Nizozemsku, Francii, Rakousku, Maďarsku a na Slovensku a jsou druzí v Německu a Švédsku. V Evropském parlamentu působí dvě tvrdě pravicová uskupení - Identita a demokracie a Evropští konzervativci a reformisté. Společně by mohly získat až 25 % hlasů v červnových volbách. Ještě zlověstnější však je, že téměř ve všech částech Evropy včetně Británie tato uskupení vytlačují tradiční středopravicové strany, které jedna po druhé kapitulují před stále extrémnějšími protiimigračními, protiobchodními a protienvironmentálními postoji.



Posun doprava je samozřejmě důsledkem nejen evropský, ale i západní fenomén, přičemž Trump 2.0 prosazuje mnohem agresivnější protekcionistickou a nacionalistickou agendu než Trump 1.0. Evropa se však od USA liší v jednom důležitém ohledu. Zatímco americká ekonomika jede kupředu - i když průměrný americký volič nepociťuje všechny výhody - Evropa, a zejména její průmyslová hnací síla, Německo, trpí téměř nulovým růstem a stagnací životní úrovně. A poté, co zažil desetiletí trvale nízkého růstu, je kontinent nyní rozdělen mezi optimistickou, ale klesající menšinou, která se stále ještě drží očekávání že stoupající příliv zvedne všechny lodě, a rostoucí a více pesimistickou většinou, která nyní vidí život jako hru s nulovým součtem.



Ekonomický úpadek vede lidi k mylnému závěru: „Budu se mít dobře jen tehdy, když se někdo se někomu jinému povede špatně.“ Jakmile se tento nepřátelský pohled jednou prosadí, je těžké ho odstranit.



Podpůrné důkazy jsou jasné: v v největších západoevropských zemích je mnoho lidí pesimistických. ohledně svých vyhlídek a věří, že jejich generace si povede hůře než jejich rodiče. Pouze 26 % Francouzů a jen 33 % Italů si myslí, že se jim bude v budoucnu dařit lépe, jak vyplývá z průzkumu veřejného mínění provedeného v sedmi zemích. V Nizozemsku a Německu je stejné množství pesimistů jako optimistů. Zatímco Irsko a Švédsko jsou v čele žebříčku optimistů, pouze 46 % a 40 % respondentů se domnívá, že se jim bude dařit lépe, 39 % a 35 % respondentů zastává opačný názor. V žádné zemi není většina lidí optimistická ohledně své budoucnosti.



Průzkumníci testovali také klasické tvrzení, že zbohatnout lze pouze na úkor ostatních. Ve všech velkých evropských zemích byly výsledky dramatické: 59 % britských respondentů se domnívá, že se mohou posílit pouze své osobní bohatství, pokud se ostatním bude dařit špatně, a jen 17 % tuto představu ignorovalo. Podobně v Německu a Nizozemsku 60 % a 58 % respondentů. zastává tento názor, zatímco pouze 16 % a 15 % jej odmítlo.



Existují dobré důvody, proč tyto se tyto trendy upevňují. Ekonomika s nízkým růstem vytváří osudovou smyčku protože pesimismus plodí kulturu obviňování - a čím více obviňujeme druhé, tím více jsme pesimističtější. Jakmile se lidé přesvědčí, že že stav jejich ekonomiky je natolik slabý, že svůj úděl mohou zlepšit pouze na úkor někoho jiného, začnou volit strany zaměřené na ty, o nichž si myslí, že je brzdí - na přistěhovalce, cizince a menšiny. Tyto strany nenabízejíhospodářskou politiku, která by zajistila dlouhodobý růst. Výsledkem je, že že politika nulového součtu zhoršuje klesající ekonomické trendy, a to v a tím se zvyšuje přitažlivost myšlení s nulovým součtem.



Evropa nyní čelí problému, že právě ta opatření, která musí přijmout, aby z této zkázonosné smyčky unikla - nové investice do technologií a čisté energie, a pokrok v medicíně - jsou znemožněny její fiskální politikou. Evropský pakt růstu a stability vylučuje, aby členské státy měly schodek vyšší než 3 %, a co je možná ještě důležitější, nerozlišuje mezi veřejnými výdaji na spotřebu a výdaji na investice K tomu je třeba připočíst, že Německo má dluhovou brzdu zakotvenou v ústavě, která omezuje vládní zadluženost. na 0,35 % HDP. To vrhá stín na celou Evropu, Němci čelí výrazným škrtům ve veřejných výdajích - škrtům, které které zmaří jakoukoli šanci na ozdravení sužované země. a znemožní přechod od těžkého strojírenství k IT a průmyslu založeném na umělé inteligenci.



Zatímco Čína může dotovat tak, že nad Evropou zvítězí v oblasti elektromobilů, baterií a dalších nových technologií, a Bidenomika hospodaří s obrovskými deficity, které stimulují ekonomiku, Evropa uvízla ve fiskální pasti. Evropský nástroj pro oživení a odolnost nadobro končí v roce 2026 a nemá žádnou náhradu. Pakt stability a růstu, který má restriktivní podmínky pozastavené během covidu, obnoví svůj přísný režim příští rok. Francie a dalších 11 zemí evropských zemí se již nyní nachází v potížích a není schopno investovat více protože již nyní vykazují údajně neudržitelné deficity.



Takže, právě v době, kdy je třeba zvýšit investice, je pravděpodobné, že budou klesat. A výsledky evropských voleb pravděpodobně situaci nijak nezlepší. Zásadní ekologické investice se dostanou na nižší úroveň, protože antiekologické strany získají převahu. Protekcionismus bude na denním pořádku obchodní válka Evropu zasáhne více než kdekoli jinde. Pokud se něco nezmění, Evropa s nízkým růstem uvízne ve vyjetých kolejích - a populističtí xenofobové zvítězí.



Nacionalistická časovaná bomba tiká. Napříč kontinentem potřebují Evropané plán pro lepší pracovní místa prostřednictvím hospodářské a environmentální transformace. Když vznikl polský odborový svaz Solidarita, jeho protisovětské heslo znělo „Žádná solidarita bez svobody“. Brzy si však mnozí uvědomili, že neoliberální ekonomika volného pohybu by znamenala nárůst nerovnosti a nízkou životní úroveň pro masy lidí, a tak brzy zazněl nový slogan: „Bez svobody není solidarity.“ Pokud chtějí pokrokáři zabránit volební kampani, které by dominovala protiimigrační propagandou, budou se muset postavit protekcionismu. a xenofobii tím, že ukáží výhody spolupráce.



Gordon Brown byl britským premiérem v letech 2007-2010.

