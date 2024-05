Varování z Británie: Zanedbejte sociální služby a zdravotnictví a začne docházet k vraždění na ulicích

1. 5. 2024

čas čtení 9 minut

Tento týden ve východolondýnské čtvrti Hainault došlo k závažnému incidentu. Čtyřiatřicetiletý muž tam začal přeskakovat ploty přes zahrady, mával v ruce mečem zranil jím čtyři lidi včetně dvou policistů a jednoho čtrnáctiletého chlapce, který šel do školy, usmrtil. Policie uvedla, že nešlo o teroristický útok a že nehledá nikoho jiného. Muž přijel na místo ve své dodávce, s níž narazil do zdi a při tom se zranil. Je proto v nemocnici a policie ho zatím nemohla podrobit výslechu.

Ač zatím nejsou známy další podrobnosti, je velmi pravděpodobné, že to je další z četných, neřešených případů lidí psychicky nemocných, kteří na britských ulicích násilně zaútočili na nevinné chodce. V důsledku rozkladu britského státního zdravotnictví a rušení služeb psychiatrů je v poslední době těchto případů až příliš mnoho.



Služby v oblasti duševního zdraví jsou klíčem k prevenci násilných trestných činů, říká londýnsky primátor Sadiq Khan



Po útoku mečem v Londýně je podle londýnského starosty nutné řešit chudobu, odcizení a špatný zdravotní stav lidí , aby se předešlo trestným činům.

Příliš mnoho lidí s duševními problémy, kteří se dopustili násilných trestných činů, přišlo o léčbu v důsledku škrtů v podpůrných službách, varoval Sadiq Khan.



Uvedl, že těmto trestným činům lze předcházet, a dodal, že léta úsporných opatření srazila na kolena poskytování služeb v oblasti duševního zdraví v rámci britského zdravotnictví



Londýnský starosta se vyjádřil poté, co při „zničujícím“ útoku muže ozbrojeného mečem zemřel ve východním Londýně čtrnáctiletý chlapec a čtyři další lidé byli zraněni, včetně dvou policistů, kteří utrpěli vážná zranění. Příliš mnoho lidí s duševními problémy, kteří se dopustili násilných trestných činů, přišlo o léčbu v důsledku škrtů v podpůrných službách, varoval Sadiq Khan.Uvedl, že těmto trestným činům lze předcházet, a dodal, že léta úsporných opatření srazila na kolena poskytování služeb v oblasti duševního zdraví v rámci britského zdravotnictvíLondýnský starosta se vyjádřil poté, co při „zničujícím“ útoku muže ozbrojeného mečem zemřel ve východním Londýně čtrnáctiletý chlapec a čtyři další lidé byli zraněni, včetně dvou policistů, kteří utrpěli vážná zranění.



Policie vyšetřuje, zda dotyčný v minulosti netrpěl duševní poruchou.



„V posledních letech jsme měli příliš mnoho příkladů, kdy lidé zodpovědní za nejzávažnější zločiny měli duševní poruchy,“ řekl.



„V žádném případě neomlouvám kriminalitu, ale je zcela jasné, že existují složité příčiny - deprivace, chudoba, odcizení, nedostatek příležitostí, špatný zdravotní stav. Samozřejmě jsme v boji proti kriminalitě tvrdí a podporujeme policii, ale musíme být tvrdí i vůči komplexním příčinám kriminality.



„Musíme zajistit, aby se zejména mladým lidem dostalo řádné lékařské péče, a ne aby čekali roky a roky a nakonec museli projít krizí, než se jim dostane potřebné pomoci.“



Od roku 2008 došlo v Anglii a Walesu k poklesu počtu vražd, přesto však výzkum ukazuje, že relativní podíl duševních poruch na všech vraždách se zvýšil.



Khan upozornil na případ Barnabyho Webbera a Grace O'Malley-Kumarové, které loni v Nottinghamu ubodal Valdo Calocane, jenž byl odsouzen k časově neomezené hospitalizaci za zabití se sníženou odpovědností poté, co mu byla diagnostikována paranoidní schizofrenie.



„Studoval jsem ten strašný případ v Nottinghamu ... a to, jak byly tyto rodiny zklamány, protože stát nezakročil proti této osobě, která měla duševní poruchu,“ řekl labouristický politik.



„Obávám se, že špatnou zprávou je, že mé dlouholeté zkušenosti mi říkají, že existuje příliš mnoho lidí, kteří by měli být léčeni, ale nejsou a pokračují v páchání závažných násilných činů, někdy i vražd.



„Podle mého názoru je zvrácené, že se jim dostane léčby, které by se jim mělo dostat jako ambulantním pacientům, až když jsou ve vazbě.



„Nemyslím si, že tyto zločiny jsou nevyhnutelné, myslím, že se jim dá předcházet. Úsporná opatření konzervativní vlády a škrty ve zdravotnictví byly volbou učiněnou před 14 lety, jejíž důsledky nyní prožíváme.“



Khan, který se uchází o třetí funkční období londýnského starosty, uvedl, že v případě svého znovuzvolení bude k duševnímu zdraví přistupovat jako k otázce veřejného zdraví, což odráží zaměření národní labouristické strany na včasnou intervenci.





Přislíbil investovat do pilotního programu s psychiatrickými asistenty a poradci ve 30 školách po celém Londýně. Údaje britského zdravotnictví uvádějí, že v letech 2022-23 čekalo na psychiatrickou léčbu šest měsíců nebo déle 120 000 britských dětí.





Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE











Řada vražd upozornila na nedostatečnou péči o duševní zdraví ve Spojeném království





Útok v Hainaultu může být nejnovějším incidentem souvisejícím s duševním zdravím v době, kdy se britské zdravotnictví potýká s problémy.



Ačkoli se celý obraz útoku v Hainaultu teprve ukáže, první informace od Metropolitní policie byly jasné: klíčovou linií vyšetřování, pokud jde o možný motiv, bylo, zda podezřelý v minulosti trpěl duševní poruchou.



Pokud se policejní předtuchy potvrdí, může se ukázat, že tato tragédie je nejnovější z řady vražd, které zaměřily pozornost veřejnosti na neadekvátnost léčby a péče o duševní zdraví.



Patří k nim i děsivé náhodné vraždy Barnabyho Webbera, Grace O'Malley-Kumarové a Iana Coatese v Nottinghamu v červnu 2023, které spáchal Valdo Calocane, jemuž byla diagnostikována paranoidní schizofrenie, ale v době, kdy útoky provedl, byl „neléčený a téměř 12 měsíců mimo kontakt s psychiatrickými službami“.



Tento případ se znepokojivě podobal případu Zephaniaha McLeoda, který v září 2020 v Birminghamu ubodal 23letého Jacoba Billingtona a sedm dalších osob zranil. McLeodovi byla diagnostikována schizofrenie, ale nedostal žádný dohled, přestože trpěl bludy a odmítal brát léky.



Tento měsíc vyšetřování ve Swansea zjistilo závažná pochybení v péči zdravotnictví o Daniela Harrisona, který v březnu 2022 zabil svého otce, doktora Kima Harrisona, poté, co utekl z nemocnice, kde byl zadržován na základě zákona o duševním zdraví poté, co mu byla diagnostikována paranoidní schizofrenie.



Internetové vyhledávání podobných incidentů ve Spojeném království ukazuje mnoho dalších nedávných případů: zprávy o útocích a zatčeních, soudních jednáních a závěrech vyšetřování. Julian Hendy z charitativní organizace Hundred Families tvrdí, že všechny tyto případy jsou příkladem toho, že problémy s poskytováním psychiatrické péče nejsou brány dostatečně vážně - dokud není příliš pozdě.



Každá tragédie je svým způsobem šokující a otřesná, přestože existují společná témata: lékařský dohled je často chaotický nebo téměř neexistuje; varování před chováním pachatele (často od rodinných příslušníků) jsou ignorována; policie a zdravotnické služby si nesdělují důležité informace; a často je jedním z faktorů zneužívání návykových látek.



„Pachatelé jsou často lidé, kteří jsou nebezpeční, když se necítí dobře, a kteří mohou být neochotní nebo neschopní přístupu k péči,“ říká Hendy. „Nedostává se jim správné léčby. A často se jim dostane potřebné léčby až po události [útoku nebo zabití].“



Hendy založil organizaci Hundred Families poté, co byl jeho otec v roce 2007 v Bristolu zabit při nevyprovokovaném útoku psychotického muže, který byl místním psychiatrickým službám znám. Poskytuje podporu rodinám po vraždách souvisejících s duševním zdravím a radí zdravotnictví, co se může z takových tragédií naučit.



Hendy tvrdí, že vražd od pacientů je příliš mnoho. Přestože nejsou k dispozici spolehlivé aktuální údaje - financování tohoto výzkumu ze strany zdravotnictví bylo v roce 2019 zrušeno - odhaduje, že z přibližně 600 vražd ve Spojeném království ročně se v průměru asi 10-20 % týká vraha, který je duševně nemocný.



Studie londýnské jednotky pro snižování násilí, která se zabývala 50 vraždami vybranými výzkumníky ze spisů Metropolitní policie, zjistila, že duševní onemocnění bylo „klíčovým faktorem“ ve 29 případech. Většině vražd se podle ní dalo „potenciálně předejít“. Zjistilo se, že někteří vrazi se přestali léčit a jiní měli neléčené duševní problémy.



Zatímco počet obecných vražd v posledních letech klesl, vzrostl podíl vražd spojených se závažnými onemocněními, jako jsou například poruchy související se schizofrenií.



Profesorka Seena Fazelová z Oxfordské univerzity říká, že lidé se schizofrenií jsou vystaveni zvýšenému riziku násilného a vražedného chování. Říká, že ve Velké Británii je ročně spácháno asi 35 vražd, které spáchá osoba se schizofrenií. Většina obětí jsou rodinní příslušníci. Klíčová je prevence a kvalitní a důsledná lékařská podpora by vedla k 50% snížení počtu těchto zločinů, odhaduje Fazelová.



Hendy tvrdí, že služby duševního zdraví ve zdravotnictví musí být aktivnější a „asertivnější“ v zacházení s těžce nemocnými jedinci, u nichž hrozí, že ublíží ostatním. Je třeba diskutovat o otázkách týkajících se souhlasu pacientů. Říká, že pokud se má předcházet násilí a vraždám, je především nezbytná „řádná péče a léčba“.



Zdroj v angličtině

Útok v Hainaultu může být nejnovějším incidentem souvisejícím s duševním zdravím v době, kdy se britské zdravotnictví potýká s problémy.Ačkoli se celý obraz útoku v Hainaultu teprve ukáže, první informace od Metropolitní policie byly jasné: klíčovou linií vyšetřování, pokud jde o možný motiv, bylo, zda podezřelý v minulosti trpěl duševní poruchou.Pokud se policejní předtuchy potvrdí, může se ukázat, že tato tragédie je nejnovější z řady vražd, které zaměřily pozornost veřejnosti na neadekvátnost léčby a péče o duševní zdraví.Patří k nim i děsivé náhodné vraždy Barnabyho Webbera, Grace O'Malley-Kumarové a Iana Coatese v Nottinghamu v červnu 2023, které spáchal Valdo Calocane, jemuž byla diagnostikována paranoidní schizofrenie, ale v době, kdy útoky provedl, byl „neléčený a téměř 12 měsíců mimo kontakt s psychiatrickými službami“.Tento případ se znepokojivě podobal případu Zephaniaha McLeoda, který v září 2020 v Birminghamu ubodal 23letého Jacoba Billingtona a sedm dalších osob zranil. McLeodovi byla diagnostikována schizofrenie, ale nedostal žádný dohled, přestože trpěl bludy a odmítal brát léky.Tento měsíc vyšetřování ve Swansea zjistilo závažná pochybení v péči zdravotnictví o Daniela Harrisona, který v březnu 2022 zabil svého otce, doktora Kima Harrisona, poté, co utekl z nemocnice, kde byl zadržován na základě zákona o duševním zdraví poté, co mu byla diagnostikována paranoidní schizofrenie.Internetové vyhledávání podobných incidentů ve Spojeném království ukazuje mnoho dalších nedávných případů: zprávy o útocích a zatčeních, soudních jednáních a závěrech vyšetřování. Julian Hendy z charitativní organizace Hundred Families tvrdí, že všechny tyto případy jsou příkladem toho, že problémy s poskytováním psychiatrické péče nejsou brány dostatečně vážně - dokud není příliš pozdě.Každá tragédie je svým způsobem šokující a otřesná, přestože existují společná témata: lékařský dohled je často chaotický nebo téměř neexistuje; varování před chováním pachatele (často od rodinných příslušníků) jsou ignorována; policie a zdravotnické služby si nesdělují důležité informace; a často je jedním z faktorů zneužívání návykových látek.„Pachatelé jsou často lidé, kteří jsou nebezpeční, když se necítí dobře, a kteří mohou být neochotní nebo neschopní přístupu k péči,“ říká Hendy. „Nedostává se jim správné léčby. A často se jim dostane potřebné léčby až po události [útoku nebo zabití].“Hendy založil organizaci Hundred Families poté, co byl jeho otec v roce 2007 v Bristolu zabit při nevyprovokovaném útoku psychotického muže, který byl místním psychiatrickým službám znám. Poskytuje podporu rodinám po vraždách souvisejících s duševním zdravím a radí zdravotnictví, co se může z takových tragédií naučit.Hendy tvrdí, že vražd od pacientů je příliš mnoho. Přestože nejsou k dispozici spolehlivé aktuální údaje - financování tohoto výzkumu ze strany zdravotnictví bylo v roce 2019 zrušeno - odhaduje, že z přibližně 600 vražd ve Spojeném království ročně se v průměru asi 10-20 % týká vraha, který je duševně nemocný.Studie londýnské jednotky pro snižování násilí, která se zabývala 50 vraždami vybranými výzkumníky ze spisů Metropolitní policie, zjistila, že duševní onemocnění bylo „klíčovým faktorem“ ve 29 případech. Většině vražd se podle ní dalo „potenciálně předejít“. Zjistilo se, že někteří vrazi se přestali léčit a jiní měli neléčené duševní problémy.Zatímco počet obecných vražd v posledních letech klesl, vzrostl podíl vražd spojených se závažnými onemocněními, jako jsou například poruchy související se schizofrenií.Profesorka Seena Fazelová z Oxfordské univerzity říká, že lidé se schizofrenií jsou vystaveni zvýšenému riziku násilného a vražedného chování. Říká, že ve Velké Británii je ročně spácháno asi 35 vražd, které spáchá osoba se schizofrenií. Většina obětí jsou rodinní příslušníci. Klíčová je prevence a kvalitní a důsledná lékařská podpora by vedla k 50% snížení počtu těchto zločinů, odhaduje Fazelová.Hendy tvrdí, že služby duševního zdraví ve zdravotnictví musí být aktivnější a „asertivnější“ v zacházení s těžce nemocnými jedinci, u nichž hrozí, že ublíží ostatním. Je třeba diskutovat o otázkách týkajících se souhlasu pacientů. Říká, že pokud se má předcházet násilí a vraždám, je především nezbytná „řádná péče a léčba“.Zdroj v angličtině ZDE

0