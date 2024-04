Krávy v Americe maji nyní ptačí chřipku - ale je čas na plánování, ne na paniku

26. 4. 2024

Nejedná se o opakování covidové pandemie. Přesto by světové vlády měly následovat USA a připravit reakci, míní profesorka veřejného zdraví Devi Shridhar



Ptačí chřipka neboli H5N1 se ve Spojených státech dostává na titulní stránky novin. V posledních několika letech se objevily znepokojivé známky jejího šíření po celém světě - ať už u kuřat v Británii, lachtanů v Peru nebo tuleňů kaspických v Rusku. Tentokrát byla potvrzena u amerických krav a Světová zdravotnická organizace varovala, že riziko jejího šíření na člověka je „nesmírně znepokojivé“.

Zatím je sice ještě brzy, ale podle hypotézy se koncem roku 2023 nakazila jedna kráva, která přišla do kontaktu s výkaly infikovaných ptáků nebo měla v krmivu infikované uhynulé ptáky. Tím začal přenos z krávy na krávu a potenciálně i z krávy na ptáka. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí rovněž potvrdilo jeden případ nákazy člověka virem H5N1 u pracovníka na farmě, což by mohlo představovat buď přenos z krávy na člověka (dosud nevídaný), nebo přenos z ptáka na člověka.



Od zjištění viru koncem března letošního roku (což znamená, že se mezi dobytkem nepozorovaně šířil několik měsíců) byl virus potvrzen ve 33 stádech v osmi státech. Vzhledem k tomu, jak je virus H5N1 nakažlivý (číslo R může být mezi ptáky až 100 - což znamená, že každý nakažený pták může nakazit 100 dalších - a u krav je zatím neznámé), a vzhledem k tomu, že krávy jsou bez příznaků nebo mají jen mírné příznaky, je pravděpodobné, že šíření je mnohem častější po celé zemi a možná se dostalo i mimo USA k dovozcům amerického skotu. Americký Úřad pro potraviny a léčiva rovněž upozornil, že pomocí PCR testů, které detekují živé i mrtvé fragmenty viru, zjistil stopy viru zhruba v jednom z pěti komerčně nakupovaných vzorků mléka. Úřad FDA provádí další testy, aby potvrdil, že pasterizace virus zabíjí; první výzkumy ukázaly, že živý virus nelze z mléka vypěstovat.



Riziko pro obyvatelstvo je stále považováno za nízké, protože se zdá, že virus H5N1 se nepřenáší z člověka na člověka. Nejvíce ohroženi jsou pracovníci na farmách a drůbežárnách v blízkosti nakažených zvířat, kterým se virus dostane do očí, do nosu nebo do úst, případně vdechnou kapénky z bezprostřední blízkosti. Potvrzený přenos ze savce na savce v USA však vědce znepokojuje vzhledem k možnosti dalších mutací přes prostředníky, jako jsou krávy, kočky nebo prasata.



Pokud mutace umožní šíření z člověka na člověka, stane se ptačí chřipka nejvyšší prioritou pro vlády na celém světě. Světová zdravotnická organizace odhaduje úmrtnost na 52 %, včetně mladých lidí. Vláda USA se na tento scénář připravuje pomocí plánu testování, léčby a očkování. Tento týden na tiskové konferenci potvrdila, že Tamiflu, antivirotikum proti chřipce, je považováno za účinný lék a jsou vytvářeny jeho zásoby. Dvě kandidátní vakcíny, které byly v USA naskladněny, se rovněž zdají být dobře přizpůsobeny tomuto kmeni. Víme také (až příliš dobře), že respirační viry se rychle šíří a je velmi obtížné je zvládnout bez restriktivních opatření. Je to však zcela jiná situace než v případě SARS-CoV-2, kdy trvalo rok, než se vyvinuly testy, léčba a vakcíny proti novému viru - jsme mnohem lépe připraveni.



Na rozdíl od drůbeže, kde i jeden nakažený pták vede k vybití celého hejna, se o vybíjení nakažených krav nemluví. Každá z nich stojí až 2 500 dolarů, jsou většinou bez příznaků a farmáři se brání tomu, aby jejich stáda byla testována, vzhledem k dopadu na jejich podnikání a tržby. Neexistuje jednoduchá odpověď na to, jak omezit výskyt viru u skotu a vyřešit napětí mezi požadavky na ochranu lidského zdraví a zemědělským průmyslem. Kromě toho je známo, že lékařská a veterinární komunita spolu neumí komunikovat a spolupracovat. Profesorka Rebecca Katzová, spoluautorka Atlasu ohnisek nákazy, uvedla: „Toto je dokonalý příklad toho, jak je důležité zavést do praxe systém One Health [jednotný přístup k optimalizaci zdraví lidí, zvířat a ekosystémů] a spolupráci mezi odvětvími zdraví zvířat a lidí.“



Hlavním poselstvím je, že není třeba panikařit a že se neopakuje pandemie covidu-19. Šíření viru H5N1 ze savce na savce znamená ve vývoji onemocnění zásadní změnu a v USA existuje zvýšené riziko pro lidi v úzkém kontaktu s farmami. I kdyby se virus rozšířil na člověka, zdá se, že americká vláda předběhla dobu a připravila plán reakce, který má omezit dopad na životy a živobytí. Bylo by však moudré, aby si ostatní vlády vzaly z toho příklad a naplánovaly všechny scénáře. Pro výzkumnou komunitu, která se snaží pochopit, co se děje, to vypadá, že to přišlo jako blesk z čistého nebe - což jen ukazuje, jak mohou být viry prohnané a nepředvídatelné a jak neustále závodíme, abychom před nimi udrželi náskok.





Prof. Devi Sridhar je vedoucím katedry globálního veřejného zdraví na Edinburské univerzitě.







Zdroj v angličtině ZDE

