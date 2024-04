Nemocnice, kde izraelští vojáci střílejí na civilisty

30. 4. 2024

Izrael bombardoval tureckou nemocnici pro léčbu rakoviny v Gaze a donutil lékaře i pacienty k útěku. Později jich desítky zemřely v důsledku nedostatečné léčby. Nemocnice byla poté přeměněna na vojenskou základnu, kde izraelští vojáci střílejí na civilisty.

Israel bombed the Turkish cancer hospital in Gaza, forcing doctors and patients to flee. Later, dozens died due to lack of treatment. The hospital was then turned into a military base, where Israeli soldiers fire at civilians. pic.twitter.com/L7nGb2A3ES