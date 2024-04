Někteří američtí činitelé v interní zprávě konstatují, že Izrael v Gaze porušuje mezinárodní právo

29. 4. 2024

Společné podání čtyř úřadů americké vlády uvádí, že ujištění Izraele ohledně akcí v Gaze nejsou „ani důvěryhodná, ani spolehlivá“, a poukazuje na rostoucí rozpory na ministerstvu zahraničí



Podle interního memoranda amerického ministerstva zahraničí, do kterého nahlédla agentura Reuters, někteří vysocí američtí činitelé sdělili ministru zahraničí Antony Blinkenovi, že nepovažují za „důvěryhodná ani spolehlivá“ ujištění Izraele, že používá zbraně dodané USA v souladu s mezinárodním humanitárním právem.



Do 24. března zaslalo nejméně sedm úřadů ministerstva zahraničí Blinkenovi své materiály k předběžné analýzy. Části memoranda, o nichž nebylo dříve informováno, byly v režimu utajení.





Do 24. března zaslalo nejméně sedm úřadů ministerstva zahraničí Blinkenovi své materiály k předběžné analýzy. Části memoranda, o nichž nebylo dříve informováno, byly v režimu utajení.





Společné podání čtyř úřadů - pro demokracii, lidská práva a práci; pro obyvatelstvo, uprchlíky a migraci; pro globální trestní spravedlnost a pro záležitosti mezinárodních organizací - vyjádřilo „vážné znepokojení nad nedodržováním“ mezinárodního humanitárního práva během izraelských útoků v Gaze.





„V případě složitých otázek si ministr často vyslechne různorodé názory uvnitř ministerstva a všechny tyto názory bere v úvahu,“ řekl Miller.





Začátkem tohoto měsíce však poprvé pohrozil, že stanoví podmínky pro transfer amerických zbraní Izraeli, pokud nepodnikne konkrétní kroky ke zlepšení neutěšené humanitární situace v Gaze.







Tyto materiály poskytují dosud nejrozsáhlejší obraz rozporů uvnitř amerického ministerstva zahraničí ohledně toho, zda Izrael v Gaze porušuje mezinárodní humanitární právo.„Některé složky ministerstva se vyslovily pro přijetí izraelských ujištění, některé pro jejich odmítnutí a některé nezaujaly žádné stanovisko,“ uvedl jeden z amerických činitelů.V hodnocení čtyř úřadů se uvádí, že izraelská ujištění nejsou „ani věrohodná, ani spolehlivá“. Je v něm uvedeno osm příkladů izraelských vojenských akcí, které podle činitelů vyvolávají „vážné otázky“ ohledně porušování mezinárodního humanitárního práva.Patří k nim opakované bombardování chráněných míst a civilní infrastruktury; „bezohledně vysoká míra bombardování civilního obyvatelstva ve prospěch vojenských sil“; málo opatření k vyšetřování porušování předpisů nebo k pohnání k odpovědnosti osob odpovědných za významné zabíjení civilního obyvatelstva a „zabíjení humanitárních pracovníků a novinářů v bezprecedentní míře“.Hodnocení čtyř úřadů rovněž uvádí 11 případů izraelských vojenských akcí, které podle činitelů „svévolně omezují humanitární pomoc“, včetně odmítání celých kamionů s pomocí kvůli jediné položce „dvojího užití“, „umělého“ omezování inspekcí a také opakovaných útoků na humanitární místa, která neměla být zasažena.Další podání k memorandu, které prověřila agentura Reuters, od úřadu pro politické a vojenské záležitosti, který se zabývá vojenskou pomocí USA a transfery zbraní, varovalo Blinkena, že pozastavení amerických zbraní by omezilo schopnost Izraele čelit potenciálním hrozbám mimo jeho vzdušný prostor a vyžadovalo by, aby Washington přehodnotil „všechny probíhající a budoucí prodeje ostatním zemím v regionu“.Jakékoli pozastavení prodeje amerických zbraní by vedlo k „provokacím“ ze strany Íránu a s ním spřízněných milicí, uvedl úřad ve svém podání, které ilustruje nátlak uvnitř ministerstva v době, kdy se připravuje na předložení zprávy Kongresu.Předložená zpráva se přímo nezabývala ujištěními Izraele.Materiály pro analýzu od Úřadu zvláštního vyslance pro monitorování a boj proti antisemitismu a velvyslance USA v Izraeli Jacka Lewa uvedly, že vyhodnotily izraelská ujištění jako důvěryhodná a spolehlivá, řekl agentuře Reuters jiný americký úředník.Právní oddělení ministerstva zahraničí, známé jako Úřad právního poradce, „nezaujalo zásadní stanovisko“ k věrohodnosti izraelských ujištění, uvedl zdroj obeznámený se záležitostí.Mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller uvedl, že ministerstvo se k uniklým dokumentům nevyjadřuje.Na otázku ohledně analýzy izraelský činitel odpověděl: „Izrael je plně odhodlán dodržovat své závazky a jejich plnění, mezi nimiž jsou i záruky poskytnuté vládě USA.“Bílý dům na žádost o komentář nereagoval.Představitelé Bidenovy administrativy opakovaně uvedli, že neshledali, že by Izrael porušoval mezinárodní právo.Blinken viděl všechna hodnocení úřadu o izraelských závazcích, uvedl jeden americký činitel.Matthew Miller 25. března uvedl, že ministerstvo sliby obdrželo. Očekává se však, že ministerstvo zahraničí vydá kompletní hodnocení důvěryhodnosti až ve zprávě pro Kongres, která bude předložena 8. května.Před uzávěrkou zprávy probíhají další jednání mezi jednotlivými odděleními ministerstva, uvedl americký úředník.Své podklady ke zprávě poskytla také agentura USAID. „Zabití téměř 32 000 lidí, z nichž podle odhadu samotné izraelské vlády jsou zhruba dvě třetiny civilisté, může znamenat porušení požadavku mezinárodního humanitárního práva,“ napsali úředníci USAID v předloženém materiálu.Mluvčí USAID uvedl, že USAID se k uniklým dokumentům nevyjadřuje.Varování o možném porušování mezinárodního humanitárního práva ze strany Izraele ze strany některých vysokýchčinitelů ministerstva zahraničí přichází v době, kdy Izrael vyhrožuje zahájit vojenskou ofenzívu do Rafáhu, nejjižnější kapsy pásma Gazy, kde žije přes milion lidí vysídlených válkou, a to navzdory opakovaným varováním Washingtonu, aby tak nečinil.Vojenský postup Izraele je stále více pod drobnohledem, protože podle zdravotnických orgánů této enklávy jeho síly zabily v Gaze více než 34 000 Palestinců, většinou žen a dětí.Národní bezpečnostní memorandum bylo vydáno na začátku února poté, co demokratičtí zákonodárci začali zpochybňovat, zda Izrael dodržuje mezinárodní právo.Memorandum neukládalo žádné nové právní požadavky, ale žádalo ministerstvo zahraničí, aby od zemí, které přijímají zbraně financované USA, požadovalo písemné ujištění, že neporušují mezinárodní humanitární právo a neblokují americkou humanitární pomoc.Rovněž požadovalo, aby administrativa každoročně předkládala Kongresu zprávu, v níž by zhodnotila, zda země dodržují mezinárodní právo a nebrání toku humanitární pomoci.Pokud budou izraelské záruky zpochybněny, Biden by měl podle memoranda možnost „napravit“ situaci prostřednictvím opatření, od získání nových záruk až po pozastavení dalších amerických transferů zbraní.Biden může kdykoli pozastavit nebo podmínit americké zbrojní transfery.Dosud však odolával výzvám skupin bojujících za práva, levicově orientovaných demokratů a arabsko-amerických skupin, aby tak učinil.