Lloyd Austin: Americká armáda může v případě střelby na molu v Gaze palbu opětovat

2. 5. 2024

čas čtení 2 minuty

Při slyšení výboru Sněmovny reprezentantů pro ozbrojené služby zatlačil republikán Matt Gaetz (R-Fla.) na ministra obrany Lloyda Austina ohledně možného nebezpečí, kterému by mohli být vystaveni příslušníci amerických ozbrojených sil při práci na plánovaném projektu humanitárního mola v Gaze. Sečteno a podtrženo: Američtí vojáci budou ozbrojeni (to jsou vždy) a budou mít možnost a pravomoc se bránit, pokud na ně z pláže zaútočí militanti (údajně budou na molu, které bude ukotveno u pobřeží Gazy). Když se Gaetz zeptal, zda je pravděpodobné, že americké síly budou čelit nepřátelské palbě, Austin odpověděl, že ano, informuje Kelley Beaucar Vlahos.

Gaetz: (Paní Slotkin) právě řekla, že na molu u Gazy bude operovat asi tisíc příslušníků amerických služeb. Kolik z nich bude mít zbraně, pane ministře?

Austin: Obvykle všichni nasazení příslušníci služby nosí zbraně a mají možnost se bránit, pokud budou napadeni.

Gaetz: Pokud někdo z pevniny v Gaze vystřelí na příslušníky naší služby, kteří jsou na molu za 320 milionů dolarů, které stavíme, chcete mi říct, že mohou střelbu opětovat?

Austin: Mají právo opětovat palbu, aby se ochránili. A teď znovu...



Gaetz: (přerušuje): Chci přejít k pravděpodobnosti, že by někdo ze země v Gaze mohl střílet na příslušníky naší služby na tomto molu. Myslíte si, že je to pravděpodobný scénář?



Austin: To je možné, ano.

Gaetz: To je velmi výmluvný moment, pane ministře, protože jste řekl něco, co je docela možné, co by se mohlo stát, že? Střelba z území Gazy na příslušníky našich ozbrojených sil a pak odpověď našich ozbrojených sil, které nasadí ostrou střelbu. To je taky možnost, když se staneme správci přístavu a budeme provozovali to molo. Je to tak?

Austin: Přesně tak. A očekávám, že budeme mít vždy možnost se bránit.

Gaetz: Nemyslíte si, že se to počítá jako nasazení našil sil v poli? Prezident Biden řekl národu, že tomu tak nebude.

Austin: A nebude.

Gaetz: Když Američané myslí na nasazení americké armády v poli, myslí na Američany v nebezpečí nebo na Američany aktivně zapojené do konfliktu. Zdá se, že říkáte, že naši vojáci na molu se nepočítají jako naše jednotky v cizí zemi?

Austin: Nepočítají.

Gaetz: Myslím, že zjistíte, že Američané na to mají jiný pohled. A pokud máme nechat naše vojáky v Gaze střílet, měli bychom o tom pravděpodobně hlasovat v souladu s našimi válečnými pravomocemi.

