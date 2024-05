Joe Biden: Omlouvám se, že jdu pozdě, ti demonstranti byli šílení...

4. 5. 2024

„Omlouvám se, že jdu pozdě - ti protestující byli šílení,“ říká Biden na tiskové konferenci potřísněný krví a oblečený do útočné vojenské uniformy:

‘Sorry I’m Late—These Protesters Were A Nightmare,’ Says Blood-Splattered, Riot-Gear-Clad Biden Entering Press Conference https://t.co/3fKjvqGiJq — The Onion (@TheOnion) May 2, 2024

Advisors Assure Biden This Will Blow Over Once All Gazans Dead https://t.co/l0Px1hVkSl — The Onion (@TheOnion) May 3, 2024



Poradci ujistili Bidena, že to problém zmizí, až budou všichni obyvatelé Gazy mrtví



WASHINGTON - Zatímco rostoucí protesty a zatýkání v kampusech kvůli válce mezi Izraelem a Hamásem ohrožují jeho křehkou volební koalici, poradci prezidenta Joea Bidena ho v pátek ujistili, že to přejde, až budou všichni Gazané mrtví. „Stačí se jenom ukrýt, nechat spadnout ještě pár tisíc bomb na hustě obydlené oblasti a máte vystaráno, pane prezidente,“ řekla hlavní poradkyně pro komunikaci Anita Dunnová a slíbila vyčerpanému Bidenovi, že za několik měsíců snad už nebude na obléhaném palestinském území nikdo, za koho by se dalo protestovat. „Vím, že teď se věci mohou zdát bezútěšné, pane prezidente, ale stačí, když budete držet kurz poskytování miliardové vojenské pomoci Izraeli, a do listopadu to bude nejspíš všechno jen vzdálená vzpomínka. Pak už to půjde hladce. Na co se pak budou aktivisté zlobit? Na hromadu trosek a masové hroby?“ Dunnová dále zdůraznila, že s trochou štěstí brzy nezůstanou naživu ani žádní protestující studenti.



Zdroj ZDE



