Associated Press: Hamás přijal návrh na příměří v Gaze poté, co Izrael nařídil evakuaci Rafahu před útokem. Izrael dohodu odmítl

6. 5. 2024

čas čtení 13 minut

Izrael zahájil bombardování města Rafáh:

LIVE UPDATES: IDF says its began precision strikes against Hamas targets in eastern Rafah https://t.co/jG4bFdoGHr — Haaretz.com (@haaretzcom) May 6, 2024 Hamás oznámil přijetí dohody o příměří: BREAKING: Hamas announces it has accepted an Egyptian-Qatari proposal for a cease-fire. https://t.co/JlByDCIG9V — The Associated Press (@AP) May 6, 2024 JERUZALÉM (AP) - Hamás v pondělí oznámil, že přijal egyptsko-katarský návrh na zastavení sedm měsíců trvající války s Izraelem v Gaze, a to několik hodin poté, co Izrael nařídil asi 100 000 Palestinců, aby se začali evakuovat z jižního města Rafáh, čímž naznačil, že by se mohla blížit pozemní invaze, jíž dlouho vyhrožuje. Izrael „stále plánuje pokračovat v invazi do Rafáhu



Izrael podle zpráv stále plánuje pokračovat v 90denním plánu invaze do Rafáhu, kterou se Washington zavázal zastavit.



Válečný kabinet země se rozhodl pokračovat v operacích, aby zajistil propuštění rukojmích.



V pondělí to řekl agentuře Reuters americký představitel obeznámený s jednáním o příměří mezi Hamásem a Izraelem, který uvedl, že Izrael bude pokračovat v plánech invaze.



„Zdá se, že Netanjahu a válečný kabinet nepřistupují k poslední fázi jednání (s Hamásem) v dobré víře,“ řekl tento úředník agentuře Reuters a požádal, aby nebyl jmenován kvůli citlivosti této záležitosti.

V minulých dnech egyptští představitelé a představitelé Hamásu uvedli, že příměří by se uskutečnilo v několika etapách, během nichž by Hamás propustil rukojmí, která drží, výměnou za stažení izraelských vojsk z Gazy. Aktualizace: Izraelské zpravodajské zdroje uvádějí, že izraelští představitelé vážně neuvažují o příměří, s nímž Hamás souhlasil.



Izraelský zpravodajský server N12 News uvádí, že vysocí izraelští představitelé neberou dohodu vážně a domnívají se, že jde o „dalekosáhlý“ návrh, který je pro Izrael nepřijatelný.





Přijetí dohody Hamásem „se jeví jako lest“, říká izraelský představitel

Přinášíme celé vyjádření izraelského představitele, který pro agenturu Reuters označil příměří, s nímž Hamás souhlasil, za „změkčenou“ verzi.



Úředník hovořil s agenturou Reuters pod podmínkou zachování anonymity.



Zdá se, že jde o lest, která má z Izraele udělat stranu odmítající dohodu...



Izraelský představitel uvedl, že Hamás přijal „zmírněnou“ verzi egyptského návrhu, kterou Izrael neschvaluje, informovala agentura Reuters.



Úředník dodal, že oznámení Hamásu o přijaté dohodě se jeví jako „lest“, aby to vypadalo, že Izrael odmítá dohodu o příměří.



Izraelská média rovněž informovala, že Izrael pravděpodobně nepřijme dohodu o příměří v Gaze, která je rovněž označována za „jednostrannou“.



- USA potvrdily, že Hamás „reagoval“ na návrh příměří



Mluvčí ministerstva zahraničí Miller na dotaz ohledně oznámení Hamásu, že přijal dohodu o příměří, potvrdil, že Hamás „vydal odpověď“.



„Tuto odpověď nyní přezkoumáváme a diskutujeme o ní s našimi partnery v regionu,“ řekl Miller.



„Nadále věříme, že dohoda o rukojmích je v nejlepším zájmu izraelského lidu. Je v nejlepším zájmu palestinského lidu,“ dodal Miller s tím, že dohoda by rovněž zajistila pomoc Gaze. - Mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller dnes uvedl, že Spojené státy jsou „značně znepokojeny“ tím, že Izrael zastavil činnost Al-Džazíry v zemi, den poté, co izraelské úřady provedly razii v jeruzalémském hotelu, který sloužil jako místní kancelář této televizní stanice.



Washington se domnívá, že Al-Džazíra vlastněná Katarem by měla mít možnost v Izraeli působit, dodal Miller.



- Mluvčí USA řekl, že Izrael by měl zadržet vojenskou ofenzívu v Rafáhu.



Miller uvedl, že Izrael by měl zadržet vojenskou ofenzívu v Rafáhu, protože by „dramaticky“ zvýšila utrpení lidí v Palestině.



„Nemůžeme podpořit operaci v Rafáhu, jak je v současné době zamýšlena,“ řekl Miller a dodal, že postoj USA se v tomto ohledu nezměnil.



„Domníváme se, že vojenská operace v Rafáhu by právě teď dramaticky zvýšila utrpení palestinského lidu... dramaticky by narušila dodávky humanitární pomoci,“ dodal.



Spojené státy budou o reakci Hamásu na návrh příměří v nejbližších hodinách jednat se spojenci na Blízkém východě, řekl novinářům mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller.



Izraelský představitel uvedl, že nebylo dosaženo žádné dohody o příměří, přestože palestinská militantní skupina Hamás v pondělí uvedla, že přijala návrh egyptských a katarských zprostředkovatelů.



- Dohoda o příměří, s níž Hamás souhlasil, bude probíhat ve třech fázích



Představitel Hamásu uvedl, že dohoda o příměří, na které se dohodli, proběhne ve třech fázích, informovala agentura Reuters.



Zástupce šéfa Hamásu Khalil Al-Hayya uvedl, že každá fáze dohody trvá 42 dní.



V první fázi dohody dojde k výměně izraelsko-palestinských vězňů, která zahrnuje i izraelské civilisty.



Druhá fáze nařizuje Izraeli, aby se z Gazy zcela stáhl.



Miller uvedl, že příměří je stále „naprosto dosažitelné“, a to na pozadí smíšeného přijetí ze strany Izraele po posledním oznámení Hamásu, že dohodu o příměří přijal.



„Příměří je naprosto dosažitelné,“ řekl Miller a dodal, že USA podporují samostatnou dohodu, která by dosáhla okamžitého příměří a propuštění rukojmích držených Hamásem.



Miller se o odmítl vyjádřit k tomu, co nazval „reakcí“ Hamásu na dohodu o příměří, neboť ta se stále přezkoumává.















Není jasné, zda dohoda splní klíčový požadavek Hamásu na ukončení války a úplné stažení Izraele z Gazy.



Hamás ve svém prohlášení uvedl, že jeho nejvyšší vůdce Ismail Haníja to sdělil v telefonickém rozhovoru s katarským premiérem a egyptským ministrem zpravodajských služeb. Po zveřejnění prohlášení Palestinci v rozlehlých stanových táborech v okolí Rafáhu propukli v jásot v naději, že dohoda znamená odvrácení izraelského útoku.



Nejbližší spojenci Izraele, včetně Spojených států, opakovaně prohlásili, že Izrael by na Rafáh útočit neměl. Hrozící operace vyvolala celosvětové znepokojení nad osudem přibližně 1,4 milionu Palestinců, kteří se zde ukrývají.



Humanitární agentury varovaly, že ofenzíva zhorší humanitární katastrofu v Gaze a přinese další vlnu úmrtí civilistů v izraelské kampani, která za téměř sedm měsíců zabila 34 000 lidí a zdevastovala území Gazy.



Americký prezident Joe Biden v pondělí jednal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a zopakoval obavy USA z invaze do Rafáhu. Biden řekl, že příměří s Hamásem je nejlepší způsob, jak ochránit životy izraelských rukojmích držených v Gaze, uvedl mluvčí americké Rady národní bezpečnosti pod podmínkou anonymity, aby mohl o rozhovoru hovořit před vydáním oficiálního prohlášení Bílého domu.



Hamás a klíčový zprostředkovatel Katar uvedli, že napadení Rafáhu zmaří snahy mezinárodních zprostředkovatelů o zprostředkování příměří. Několik dní předtím Hamás jednal o návrhu podporovaném Spojenými státy, který údajně nastolil možnost ukončení války a stažení izraelských vojsk výměnou za propuštění všech rukojmích držených skupinou. Izraelští představitelé tento kompromis odmítli a slíbili, že budou pokračovat ve svém tažení, dokud nebude Hamás zničen.



Netanjahu v pondělí prohlásil, že obsazení Rafáhu, který je podle Izraele poslední významnou baštou Hamásu v Gaze, má zásadní význam pro zajištění toho, aby militanti nemohli obnovit své vojenské kapacity a zopakovat útok na Izrael ze 7. října, který válku vyvolal.



Mluvčí armády podplukovník Nadav Šošani uvedl, že asi 100 000 lidí dostalo příkaz přesunout se z části Rafáhu do nedaleké humanitární zóny Muwasi, provizorního tábora na pobřeží, kterou vyhlásil Izrael. Uvedl, že Izrael rozšířil velikost zóny a že zahrnuje stany, potraviny, vodu a polní nemocnice.



Nebylo však bezprostředně jasné, zda je tento materiál již připraven pro ubytování nově příchozích.



V Muwasi se již ukrývá přibližně 450 000 vysídlených Palestinců. Agentura OSN pro palestinské uprchlíky, známá jako UNRWA, uvedla, že jim poskytuje pomoc. Podmínky v této převážně venkovské oblasti jsou však nuzné, je zde málo koupelen a hygienických zařízení, což nutí rodiny kopat si soukromé latríny.



Po pondělním oznámení příkazu k evakuaci se Palestinci v Rafáhu potýkali s tím, že budou muset znovu přestěhovat své rozvětvené rodiny a vydat se vstříc neznámému osudu, vyčerpaní po měsících života v rozlehlých stanových táborech nebo namačkaní ve školách či jiných přístřešcích ve městě a jeho okolí. Málokdo z těch, kteří hovořili s agenturou Associated Press, chtěl riskovat, že zůstane.



Mohammed Jindiyah řekl, že se na začátku války snažil udržet ve svém domě na severu Gazy poté, co Izrael v říjnu nařídil evakuaci. Nakonec trpěl těžkým bombardováním, než uprchl do Rafáhu.



Tentokrát se příkazu podřídil, ale nebyl si nyní jistý, zda se má přestěhovat do Muwasi nebo do jiného města v centrální Gaze.



„Je nás 12 rodin a nevíme, kam jít. V Gaze není žádná bezpečná oblast,“ řekl.



Sahar Abu Nahel, která uprchla do Rafáhu s 20 členy rodiny včetně svých dětí a vnoučat, si utírala slzy z tváří a zoufala si nad novým stěhováním.



„Nemám žádné peníze ani nic jiného. Jsem vážně unavená, stejně jako děti,“ řekla. „Možná je pro nás čestnější zemřít. Jsme ponižováni.“



Izraelská armáda shazovala letáky s mapami, na nichž byla podrobně popsána řada východních čtvrtí Rafáhu, které je třeba evakuovat, a varovala, že hrozí útok a každý, kdo zůstane, „vystavuje nebezpečí sebe i členy své rodiny“. Textové zprávy a rozhlasové vysílání toto poselství opakovaly.



Agentura UNRWA se nebude z Rafáhu evakuovat, aby mohla pokračovat v poskytování pomoci těm, kteří zůstanou, řekl Scott Anderson, ředitel agentury v Gaze.



„Budeme poskytovat pomoc lidem tam, kde se rozhodnou být,“ řekl agentuře AP.



Podle OSN by útok na Rafáh mohl narušit distribuci pomoci, která udržuje Palestince při životě v celé Gaze. Přechod Rafáh do Egypta, hlavní vstupní bod pro pomoc do Gazy, leží v evakuační zóně. Přechod zůstal v pondělí po izraelském příkazu otevřený.



Jan Egeland, generální tajemník Norské rady pro uprchlíky, odsoudil „nucený, nezákonný“ příkaz k evakuaci a myšlenku, že by lidé měli jít do Muwasi.



„Oblast je již nyní přetížená a bez životně důležitých služeb,“ řekl Egeland. Uvedl, že izraelský útok by mohl vést k „nejsmrtonosnější fázi této války“.



Podle zdravotnických představitelů v Gaze si izraelské bombardování a pozemní ofenziva vyžádaly životy více než 34 700 Palestinců, z toho přibližně dvou třetin dětí a žen. Tento údaj nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky. Podle OSN bylo více než 80 % z 2,3 milionu obyvatel vyhnáno ze svých domovů a statisíce lidí na severu země jsou na pokraji hladomoru.



Napětí se vystupňovalo v neděli, kdy Hamás vypálil rakety na izraelské vojáky rozmístěné na hranici s Gazou poblíž hlavního izraelského přechodu pro dodávky humanitární pomoci a zabil čtyři vojáky. Izrael přechod uzavřel - Šošani však řekl, že to nebude mít vliv na to, kolik pomoci se do Gazy dostane, protože ostatní fungují.



Mezitím izraelské nálety na Rafáh zabily podle nemocnice 22 lidí, včetně dětí a dvou kojenců.



Zdálo se, že zprostředkovatelé příměří - Spojené státy, Egypt a Katar - se snaží zachránit dohodu o příměří, kterou se snažili prosadit v minulém týdnu. Egypt v pondělí uvedl, že je v kontaktu se všemi stranami, aby „zabránil tomu, aby se situace ... vymkla kontrole“.



Ředitel CIA William Burns, který byl v Káhiře na jednáních o dohodě, zamířil na schůzku s katarským premiérem, uvedl úředník obeznámený se záležitostí. Nebylo jasné, zda se uskuteční následná plánovaná cesta do Izraele. Úředník hovořil pod podmínkou zachování anonymity, aby mohl diskutovat o jednáních za zavřenými dveřmi.



V nedělním večerním plamenném projevu u příležitosti izraelského památného dne holocaustu Netanjahu odmítl mezinárodní tlak na zastavení války a prohlásil, že „pokud bude Izrael nucen stát sám, bude stát sám“.



V pondělí Netanjahu obvinil Hamás, že „torpéduje“ dohodu tím, že neustoupil od svého požadavku na ukončení války a úplné stažení izraelských vojsk výměnou za propuštění rukojmích, který označil za „extrémní“.

0