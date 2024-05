Téměř 80% předních klimatologů si myslí, že se blíží oteplení o 2,5 °C: jsou zděšeni

9. 5. 2024

Téměř 80% špičkových klimatologů očekává, že globální teploty do roku 2100 vzrostou nejméně o 2,5 °C, zatímco pouze 6% si myslí, že se světu podaří omezit globální oteplování na 1,5 °C nad předindustriální úroveň, ukázal průzkum, který ve středu zveřejnil deník Guardian. Téměř tři čtvrtiny z nich obviňují světové lídry z nedostatečné politické akce kvůli nedostatku politické vůle, zatímco 60% uvedlo, že pokroku brání zájmy korporací, jako jsou společnosti vyrábějící fosilní paliva.

„Očekávám polodystopickou budoucnost se značným utrpením pro obyvatele globálního Jihu,“ sdělil deníku Guardian jeden jihoafrický vědec. „Dosavadní reakce světa je trestuhodná - žijeme ve věku hlupáků.“

Průzkum provedl Damian Carrington z deníku Guardian, který oslovil všechny odborníky, kteří od roku 2018 působili jako vedoucí autoři některé ze zpráv Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Z 843 vědců, jejichž kontaktní údaje byly k dispozici, odpovědělo 383.

Poté se jich zeptal, o kolik se podle nich zvýší teplota do roku 2100: 77% z nich předpovědělo nejméně 2,5 °C a téměř polovina 3 °C nebo více.

„Co mě ohromilo, byla míra osobního traumatu mezi odborníky, kteří zasvětili svůj život výzkumu klimatu,“ napsal Carrington na sociálních sítích. „Mnozí používali slova jako beznaděj, zlomený, rozzuřený, vyděšený, ohromený.“



Hranice oteplení o 1,5 °C byla dohodnuta jako nejambicióznější cíl Pařížské dohody z roku 2015, v níž se světoví lídři zavázali udržet oteplování „výrazně pod“ 2 °C. V současnosti uplatňované politiky by však svět přiblížily k 3 °C a bezpodmínečné závazky v rámci Pařížské dohody k 2,9 °C.

Průzkum přichází v návaznosti na nejteplejší rok v historii, který již zaznamenal rekordní sezónu kanadských lesních požárů, jakož i extrémní a rozsáhlé vlny veder a smrtící záplavy. První čtyři měsíce roku 2024 byly rovněž nejteplejšími měsíci v historii a v tomto roce došlo již ke čtvrtému globálnímu bělení korálových útesů.

„Myslím, že v příštích pěti letech nás čeká zásadní společenský rozvrat,“ řekla listu Guardian Gretta Pecl z Tasmánské univerzity. „Úřady budou zahlcovány jednou extrémní událostí za druhou, produkce potravin bude narušena. Větší zoufalství nad budoucností už cítit nemohu.“



Vědci uvedli, že vlády a společnosti, které profitují ze spalování fosilních paliv, zabránily přijetí ekologických opatření. Mnozí z nich také obviňovali globální nerovnost a neochotu bohatého světa přikročit k opatřením, pokud jde o snížení vlastních emisí i o pomoc klimaticky zranitelným zemím při adaptaci.

„Tichý kalkul rozhodujících činitelů, zejména v anglosféře - USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, ale také v Rusku a u hlavních producentů fosilních paliv na Blízkém východě, nás žene do světa, v němž budou trpět zranitelní, zatímco dobře situovaní budou doufat, že zůstanou v bezpečí nad hladinou,“ řekl Stephen Humphreys z London School of Economics.

Mnozí z vědců, kteří stále vidí naději na udržení 1,5 °C při životě, ji přisuzují rychlejšímu zavádění a klesajícím cenám technologií šetrných ke klimatu, jako jsou obnovitelné zdroje energie a elektromobily. Ve středu také energetický think tank Ember uvedl, že v roce 2023 30% celosvětové elektřiny pocházelo z obnovitelných zdrojů, a předpověděl, že tento rok bude „zlomovým“, po němž začnou emise v energetice klesat. Odborníci také uvedli, že opuštění fosilních paliv má mnoho vedlejších výhod, jako je čistší ovzduší a lepší zdraví obyvatel. I když i optimističtější vědci byli opatrní, pokud jde o nepředvídatelnou povahu klimatické krize.

„Jsem přesvědčen, že máme všechna potřebná řešení pro cestu k 1,5 °C a že je v příštích 20 letech zavedeme,“ řekl Henry Neufeldt z Kodaňského klimatického centra OSN Guardianu. „Obávám se však, že naše kroky mohou přijít příliš pozdě a překročíme přitom jeden nebo několik klimatických zlomových bodů.“

Postgraduální výzkumný pracovník na Cardiff School of Social Sciences Aaron Thierry poukázal na to, že výsledky deníku Guardian jsou v souladu s jinými průzkumy vědeckých názorů, například s průzkumem zveřejněným v časopise Nature v období před konferencí COP26, v němž 60% vědců IPCC uvedlo, že do roku 2100 očekává oteplení o 3 °C nebo více.

Klimatolog z NASA Peter Kalmus sdílel článek s výzvou „prosím, začněte naslouchat“.

„Zvolení a korporátní ‚lídři‘ nadále upřednostňují svou osobní moc a bohatství za cenu nevratné ztráty v podstatě všeho, i když se tato nevratná ztráta dostává stále více do popředí zájmu. Vnímám to doslova jako formu šílenství,“ napsal Kalmus a dodal, že ‚kapitalismus má tendenci vyzdvihovat do mocenských křesel ty nejhorší z nás‘.

Polemizoval však s myšlenkou, že budoucnost nekontrolovaných klimatických změn by byla pouze „polodystopická“.

„Hrozí nám také, že ztratíme jakýkoli postupný příklon k pokroku a spravedlnosti, soucitu a lásce,“ řekl Kalmus. „Všechny sociální a kulturní boje si musí uvědomit tento hluboký průnik s klimatickým bojem.“

