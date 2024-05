Jak také vypadá levé křídlo amerických Demokratů: Stránka Squad Rep na YouTube je snem konspiračních teoretiků

10. 5. 2024

Jamaal Bowman trvá na tom, že dny, kdy se zabýval okrajovým obsahem, jsou za ním. Jeho aktivní účet na YouTube ukazuje něco jiného, upozorňuje William Bredderman. Jamaal Bowman trvá na tom, že dny, kdy se zabýval okrajovým obsahem, jsou za ním. Jeho aktivní účet na YouTube ukazuje něco jiného,

Staré (internetové) návyky umírají těžko.

Když The Daily Beast v lednu odhalil, že republikán Jamaal Bowman propagoval na svém blogu konspirační teorie o 11. září, když pracoval jako ředitel veřejné školy, newyorský demokrat tvrdil, že je to jen minulá fáze a že dny marinování v podsvětí online paranoie jsou dávno pryč. Ale jeho osobní účet na YouTube, kde pokračoval ve sledování nových kanálů a vytváření seznamů skladeb ještě minulý měsíc, naznačuje, že záliba v okrajovém obsahu přetrvala i během jeho působení na Capitol Hill.

Bowmanova stránka, která používá jeho dlouholeté krycí jméno "Inner Peace" (Vnitřní mír) a obsahuje jeho fotografie a videa ze střední školy, kterou kdysi vedl, se přihlašuje k desítkám matoucích a bizarních zpráv – včetně známých ruských a čínských obchodníků s dezinformacemi, plochozemců, úvah o UFO a "znamení, že jste připravováni přejít na novou Zemi", muslimského influencera narozeného v USA, který zabil německého občana a vyprovokoval útoky na americké podniky v Egyptě a mnoho tajemných online světů mezi nimi.

"Tento dokument CIA doslova vysvětluje cestování časem (včetně praktických kroků)," křičí název jednoho příspěvku na účtu, který kongresman sleduje a který se nazývá Video Advice, který také často sdílí konspirační obsah o Iluminátech a katolické církvi. Další nahrávka na stejné stránce křičí: "Kanye odhaluje pravdu: 'Tajné kódy, o nichž nechtějí, abyste věděli.'"

"'Používáme SPRÁVNÉ FREKVENCE' (skrytá numerologie používaná elitou)," je název videa na jiném účtu s názvem Be Inspired, které Bowman také sleduje.

"'100% mimozemská technologie' – něco velkého se před námi skrývá," tvrdí video na stránce nazvané Anonymous Official, což je další předplatné Bowmana, které často také propaguje obsah sériového sexuálního delikventa a podporovatele Vladimira Putina Scotta Rittera, jako například "To, co přichází, je HORŠÍ než 3. světová válka, Írán je připraven".

Tyto řádky se mohou zdát neobvyklé pro člena Kongresu – ale méně neobvyklé pro muže, který publikoval poezii, jež propagovala vyvrácené konspirace o útocích na Světové obchodní centrum a Pentagon z 11. září. Bowmanovy verše, které poprvé publikoval na svém blogu Relentless-Strongback.blogspot.com v roce 2011, když mu bylo 35 let, také vyzývaly čtenáře, aby se podívali na pseudodokumenty "Loose Change" a "Zeitgeist", které si oba vysloužily podporu zastánce paranoie Alexe Jonese. Bowmanova báseň také obsahovala explicitní výkřik na Williama Coopera, arizonského kazatele, jehož protivládní řeči z něj udělaly klíčovou postavu amerického miličního hnutí.

Ačkoliv se kongresman od té doby zřekl svých starých hrdinů jako "pomatenců", jeho odběry na YouTube odrážejí podobné prolínání pravice a levice. Anonymous Official například používá jméno a symboly anarchistického hackerského kolektivu, ale sdílí klipy konzervativních populistických osobností, jako jsou Tucker Carlson a Joe Rogan. Bowman také sleduje Stephena Gardnera, protrumpovského influencera na YouTube, který také propaguje myšlenku, že federální vláda skrývá důkazy o mimozemšťanech, zatímco kritizuje americkou zahraniční politiku na Ukrajině a na Blízkém východě.

Ve skutečnosti se Ritter, Rogan a Carlson opakují na několika kanálech, které Bowman odebírá, stejně jako bývalý řecký ministr financí Janis Varoufakis, stejně jako tvrzení o údajných vládních spiknutích k utajení mimozemšťanů, o hrozící 3. světové válce, která se vynořuje z americké podpory Ukrajiny a Izraele, a obsah o vynálezci Nikolovi Teslovi a jeho údajných znalostech záhadných vibrací, které prostupují vesmírem a různými paralelními dimenzemi. Bowman také sleduje mainstreamové a apolitické zprávy, jako jsou National Geographic a ESPN, a hudební umělce jako Busta Rhymes a Eminem.

Bowmanova kampaň nepopřela, že účet Inner Peace patří jemu, ale dodala prohlášení zákonodárce, který se zřekl i té nejmenší obeznámenosti s extrémním a bizarním obsahem, který odebíral. Bowman také bagatelizoval důležitost svých expozic na sociálních sítích tváří v tvář tomu, co charakterizoval jako domácí a mezinárodní krize.

"Nevím, o čem mluvíte, neznám tyto účty a neviděl jsem žádné z těchto videí. Probíhá válka, která zabila desítky tisíc nevinných lidí, a lidé si nemohou dovolit nájem a potraviny, myslím, že to lidi zajímá víc než nějaký spletitý příběh o videích, na kterých jsem se ani nedíval."

Kromě toho se Bowman v minulosti veřejně označil za častého uživatele YouTube. Na panelové diskusi, která se konala v lednu v islámském centru ve městě Yonkers, se demokrat označil za "ohromeného", když představil pobuřujícího akademika Normana Finkelsteina, kterého podle svých slov znal z online videí.

"Neustále se na ně dívám na YouTube," řekl Bowman, který následně musel odsoudit Finkelsteinovu chválu krvavého nájezdu Hamásu na izraelské území 7. října.

Jistě, několik stránek, které Inner Peace sleduje – včetně DiEM25, Real News Network, Free Will, PoliticsJOE, TRT World – obsahuje rozhovory s Finkelsteinem.

Řada účtů, k nimž se Bowman přihlásil, je navíc nedávného původu: Dokonce novějšího než jeho vlastní nástup k moci v roce 2020. Například jeden s názvem Afripost – kde nedávné titulky videí oznamují "Vatikán se zlobí, když Putin prohlašuje, že Rusko bude uctívat pouze černého Ježíše" a "Africký historik odhaluje skryté tajemství: Bůh nestvořil bílé: Bible je celá o ČERNOŠÍCH" (původní psaní velkých písmen) – byl vytvořen v dubnu loňského roku, jen několik měsíců poté, co Bowman zahájil své druhé funkční období.

Afripost také často sdílí projevy kontroverzního ministra Nation of Islam Louise Farrakhana, známého svou antisemitskou rétorikou. Nejnovější takové video nepravdivě tvrdí: "ČERNOŠI JSOU TI PRAVÍ [SIC]."

Bowman se také přihlásil k účtu s názvem Thinkers Forum, který vznikl koncem roku 2021, ke konci prvního roku jeho zastupování částí Bronxu a Westchester County ve Sněmovně reprezentantů. Thinkers Forum je projekt Čínské akademie, která sama sebe označuje za "jedno z nejvlivnějších čínských médií v oblasti aktuálních událostí a intelektuálního obsahu [sic]" a chlubí se vazbami na řadu čínských státem podporovaných institucí. Nedávná videa zveřejněná na kanálu Thinkers Forum zahrnují "Proč má Západ potěšení z toho, že vidí genocidu v Palestině?" "Proč se NATO hroutí stejně jako Sovětský svaz, stejnou chybou" a "Jak USA pokračují v boji s Čínou, když vědí, že nezvítězí?"

Thinkers Forum také nedávno zveřejnilo překlad spekulace čínského univerzitního profesora bez důkazů, že teroristický útok v moskevském koncertním sále byl dílem Ukrajiny a západních zpravodajských služeb – i když se k odpovědnosti za útok přihlásila frakce Islámského státu.

O několik měsíců dříve, v červenci 2021 – šest měsíců po Bowmanově působení na Hillu – se zrodil další kanál s názvem Middle Nation, který kongresman v blíže neurčeném okamžiku následoval. Middle Nation patří Shahidu Bolsenovi, muslimskému konvertitovi narozenému v Coloradu, který využil své předchozí účty na sociálních sítích k tomu, aby vyzval islamistické militanty, aby zaútočili na takzvané "korporátní křižáky", kteří si v Egyptě zřídili obchody. Bolsen, který byl v minulosti uvězněn ve Spojených arabských emirátech za zabití německého inženýra, používá svůj nový kanál k tomu, aby brojil proti "hlasitému, prázdnému americkému impériu", "vězení americké hegemonie", západnímu "materialismu", údajně americkým návrhům na "falešné příměří" na ukončení konfliktu v pásmu Gazy.

Ve stejném roce vznikla také jedna z nejpodivnějších stránek, které Bowman sleduje: Wired Mind, která exkluzivně propaguje myšlenky zesnulé ikony New Age Dolores Cannonové, známé svou obhajobou konspirací o mimozemšťanech, reinkarnaci a ztraceném ostrově Atlantida. Wired Mind naléhá na své diváky, aby se připravili na blížící se "posun" do vyšší reality, a nabízí rady ohledně takových dilemat jako "Jste mimozemšťan mezi námi? Známky toho, že možná nejste z tohoto světa" a "Myslíte si, že se zblázníte? Překvapení! Ve skutečnosti probouzíte svého ducha!"

A konečně, Bowman také sleduje BreakThrough News, které založily svou přítomnost na YouTube na začátku roku 2020, zatímco demokrat byl na válečné stezce kampaně proti tehdejšímu úřadujícímu republikánovi Eliotu Engelovi. Jak loni na jaře informoval The Daily Beast, BreakThrough News čerpá své zaměstnance z ruských státních médií a peníze od Nevilla "Roye" Singhama, amerického technologického magnáta usazeného v Šanghaji – a prosazuje oblíbené propagandistické narativy Moskvy a Pekingu.

