Tvrdí nám, že je antisemitské říkat o Izraeli věci, které jsou naprosto pravdivé

11. 5. 2024

11. 5. 2024



Jediný spolehlivý způsob, jak se vyhnout obvinění, je souhlasit se lží





Když je démon jako Rupert Murdoch nucen se plazit, před kým se má plazit? Odpovědí je samozřejmě Satan. Rupert Murdoch je někdo, před kým se světoví lídři plazí, protože vědí, že pokud upadnou v jeho nemilost, může to znamenat konec, ale i magnát, který rozhoduje o výsledku západních voleb, se plazí před Benjaminem Netanjahuem,.



V roce 2013 zveřejnil list The Sunday Times následující karikaturu od Geralda Scarfa s titulkem: „Bude cementování míru pokračovat?“







O den později napsal Rupert Murdoch na Twitteru: „Gerald Scarfe nikdy nereprezentoval názory listu The Sunday Times. Přesto dlužíme velkou omluvu za groteskní, urážlivou karikaturu.“

Šéfredaktor Sunday Times vydal podrobnější omluvu, jejímiž detaily vás nebudu unavovat, ale zněla asi takto: „Kritikou válečných zločinů Izraele jsme překročili meze a už to neuděláme. Prosíme o slitování“.



Ať si o Izraeli říkáte, co chcete, jejich shromažďování kompromatů je na elitní úrovni. Pokud se na vás dá najít nějaká špína, najdou ji, a pokud se jim to nepodaří, udělají na vás medovou past rychleji, než stihnete říct „Epstein se skrývá na tropickém ostrově“. Pokud se jim to nepodaří, prostě vás podplatí, budou vám vyhrožovat nebo vás pomluví.



Karikatura Geralda Scarfa byla označena za „antisemitskou a ‚krvavou pomluvu‘, protože jeho obrázek obsahoval... krev. Na jeho zamýšleném sdělení nezáleželo, záleželo jen na tom, jaké sdělení na karikaturu přenesli. O tom, co máte na mysli, nerozhodujete vy, ale sionisté.



Mějte mě za blázna, ale myslel jsem, že urážka na cti se má týkat obvinění, která jsou nepravdivá. Když neustále zabíjíte civilisty, včetně dětí, jistě nemáte právo nazývat urážkou na cti, když karikaturista zobrazí vámi prolitou krev? No, pokud jste Izrael, tak ano. Pokud jste Izrael, je špatné, když o vás lidé říkají pravdu. Jediný způsob, jak nebýt považován za rasistu vůči Izraeli, je souhlasit s izraelskými lžemi a ignorovat křik dětí, jejichž kůži taví bílý fosfor. Jediný způsob, jak nebýt považován za rasistu vůči Izraelcům, je být rasistou vůči Palestincům.



Jestli byl někdo na světě v pozici, kdy se mohl postavit těmto kecům, pak to byl jistě Rupert Murdoch. Murdoch by mohl Netanjahuovi říct, že ho může sesadit stejně jako kteréhokoli jiného vůdce. Mohl by Netanjahua přimět, aby se před ním plazil, nebo by si to alespoň myslel, ale člověk, který se před žádným jiným světovým vůdcem neskrývá, se krčí před vůdcem Izraele. Je to znepokojivé, ale je také zvláštní, jak média podlézají sionismu.



Karikaturista deníku Guardian Steve Bell byl loni vyhozen, protože vytvořil karikaturu Benjamina Netanjahua, o níž jeho zaměstnavatel rozhodl, že se odvolává na tropus libry masa.







S antisemitskými tropy je to tak, že ať už někdo nakreslí jakoukoli karikaturu, můžete ji spojit s tropem a předstírat, že skutečným záměrem byla nenávist k židům.





Obvinění Bella z „libry masa“ nemělo smysl, protože šlo o karikaturu Netanjahua, který operuje sám sebe v boxerských rukavicích. Pound of flesh (libra masa) označuje věřitele, kteří si berou něčí maso, aby uhradili dluh. Žádný rozumný člověk nemohl tvrdit, že Bellovým záměrem byl antisemitismus nebo že jeho karikatura připomínala tento tropus, ale na tom nezáleželo. Záleželo jen na tom, že obvinění bylo vzneseno.





Sionisté si opravdu myslí, že mohou manipulovat s realitou jako Neo v Matrixu. Když se rozhodnou, že není lžička, tak není lžička, a vy víte, co se vám stane, když nebudete souhlasit.

Bell si posteskl, že „nyní je nemožné nakreslit toto téma pro Guardian, aniž by byl falešně obviněn z použití ‚antisemitských tropů‘“.Bell byl již dříve obviněn z antisemitských tropů, protože zobrazil sira Keira Starmera s hlavou Jeremyho Corbyna na talíři. Starmer dokonce ani není žid, ale nějaký génius rozhodl, že to musí být odkaz na Jana Křtitele nebo tak něco. Bell byl také obviněn z antisemitismu, protože zobrazil nežidovského Borise Johnsona a Suellu Bravermanovou jako býky s kroužky v nose.Je nemožné být karikaturistou, který je kritický k Izraeli, protože nesmíte ani zobrazovat nežidy způsobem, který by mohl matně připomínat jeden z miliardy antisemitských tropů. Vidíte, jak jsou tyto hry směšné?Vzpomínám si, jak jeden uživatel Twitteru za Corbynovy éry říkal, že si své tweety před zveřejněním znovu a znovu pročítal a lámal si hlavu, jestli není možné, aby někdo překroutil jeho zamýšlený význam a obvinil ho z antisemitského tropu. Příznivci labouristů nemohli na internetu vyjádřit svůj názor na cokoli, aniž by byli označeni za antisemity, a výsledkem této hry bylo, že byli z labouristů vyklizeni.Nyní, když sionisté zlikvidovali kritiku labouristů izraelské genocidy, obrátili svou pozornost na Stranu zelených. Židovské labouristické hnutí napsalo zeleným dopis, v němž požadovalo pozastavení činnosti radních, kteří se provinili tím, že jsou muslimové a jde jim o své bližní.Jeden z nich jménem Mothin Ali byl obviněn z antisemitismu, protože si při svém zvolení dovolil říci „Alláhu Akbar“ (Bůh je veliký) a „toto je vítězství pro lid Gazy“. Pokud to nevíte, být muslimem a být znepokojen utrpením v Gaze je antisemitské. Ali také řekl, že Palestinci mají právo „bránit se“, ale později se omluvil, protože říkat se smí jen „Izrael má právo se bránit“. Tato slova jsou přípustná, i když Izrael zjevně nejedná v sebeobraně a ve skutečnosti páchá genocidu.Židovské labouristické hnutí požadovalo vědět, proč smí Mothin Ali kandidovat za Zelené, když kdysi nazval jednoho rabína „úchylem“! Je to proto, že muslimové, kteří nevědí, kde je jejich místo, musí být z politiky vyškrtnuti. Jen ti dobří, kteří každou větu začínají odsouzením Hamásu, smějí být našimi demokraticky zvolenými zástupci.Sionisté budou křičet o Mothinu Alím, dokud zelení nekapitulují, a pak přejdou na dalšího myšlenkového zločince a dalšího. Stejná strategie byla tak účinně použita u labouristů a vedla k tomu, že poslanci a radní byli odstraňováni jeden po druhém, dokud nenastalo ticho.Sionisté nepotřebují mít pravdu, stačí, když budou neustále křičet, a když to nezabere, mají jiné metody, například soudní žalobyAmerický právník Alan Dershowitz, živoucí ztělesnění všech sionistických stereotypů, prohlásil, že bude protestující na univerzitě žalovat, sváže je soudními spory a zničí jim život. Dokonce použil slovo „lawfare“ a řekl, že zakládá skupinu s názvem „Ublížíš židovi, zažalujeme tě“ s úmyslem přivést lidi na mizinu, aby ochránil sionisty, včetně křesťanských sionistů.Sionisté jako Dershowitz mají nad naší demokracií dusivou moc, protože politici a dokonce i mediální magnáti jako Rupert Murdoch se podřizují jejich vůli. O takových věcech se však nesmíte zmiňovat, protože jsou to „antisemitské tropy“, i když se skutečně dějí. Vidíte, jak tato taktika zaštítila Izrael do té míry, že může beztrestně páchat genocidu?Nyní se nám říká, že „Hamás miluje Bidena“. Dokonce i genocidní Joe je nyní Hamás, protože nebyl dostatečně genocidní. Dal Izraeli bomby, aby srovnal se zemí 80 % pásma Gazy, ale dokud nesrovná se zemí zbylých 20 %, může být jen Hamás. Jak někdo může nevidět, jak je to idiotsky hloupé?Ani na minutu nevěřím, že ten spor mezi Bidenem a Netanjahuem je skutečný. Biden možná zadržel dodávku zbraní, ale až poté, co sedm brutálních měsíců po zuby ozbrojoval Izrael. Je to spíše o tom, aby to pomohlo klesající Bidenově popularitě, ale skutečnost, že si sionisté myslí, že jim projde, když dají do souvislosti s Bidenem Hamás, mluví za vše. Tito lidé si myslí, že mohou na kohokoli použít jakoukoli nálepku.Je třeba si položit otázku, kdo smí kritizovat izraelskou genocidu, aniž by byl obviněn z antisemitismu nebo z podpory Hamásu. Udělejte si čas na přemýšlení, protože vám zaručuji, že ať už vás napadnou jakákoli jména, vyhledávač Google ukáže, že pomluvy byly namířeny i proti těmto lidem.Nezáleží na tom, jak důvěryhodný je kritik Izraele, pocítí hněv sionistické mašinérie. Nathanu Thrallovi, autorovi oceněnému Pulitzerovou cenou, který psal o Izraeli/Palestině, byly zrušeny akce ve Velké Británii a Německu. Dokonce i naši špičkoví spisovatelé a akademici jsou zakazováni za nesprávné myšlení. Pamatujte si, že se nepočítá za cancel culture, když jsou obětí dobří lidé, ale rozhodně se počítá za cancel culture, když studenti kritizují Tzipi Hotoveliovou.