Rusko: Gazprom po historicky rekordní ztrátě začíná rozprodávat majetek

10. 5. 2024

čas čtení 1 minuta

Gazprom, který utrpěl první ztrátu za 25 let a rekordní ztrátu v historii, začíná prodávat svůj majetek.

Ve středu společnost oznámila, že hledá kupce pro velké realitní projekty v Moskvě a Moskevské oblasti. Patří mezi ně kancelářské budovy na ulici Strojitělej, sanatorium a rekreační komplex Imperial Park Hotel & Spa v osadě Pěrvomajskoje, vesnice Rogozino, nebytové prostory v přízemí domu na ulici Novočeremuškinskaja a také parkoviště pro 96 aut poblíž sídla společnosti v Moskvě.

Rozhodnutí bylo učiněno "s ohledem na dokončení přemístění společností skupiny Gazprom do Petrohradu", vysvětlila tisková služba společnosti.

V loňském roce Gazprom utrpěl podle IFRS čistou ztrátu 629 miliard rublů, vykázal pokles tržeb o 27 % a snížení EBITDA na polovinu. Plynárenský byznys společnosti, která provozuje největší zásoby na planetě, se stal nerentabilním (o 1,2 bilionu rublů ročně) a dluh Gazpromu dosáhl rekordních 6,65 bilionu rublů, což přesáhlo velikost likvidní části Fondu národního blahobytu (5 bilionů rublů).

Tím, že Kreml přerušil dodávky plynu do většiny evropských zemí v neúspěšném pokusu získat ústupky na Ukrajině, připravil Gazprom o významný trh, s nímž se vztahy budovaly téměř půl století. Na konci roku Gazprom vyvezl pouze 69 miliard metrů krychlových plynu, což je nejnižší objem od roku 1985. Oproti roku 2022 se objem čerpání do zahraničí snížil o další třetinu, oproti předválečným úrovním se snížil až trojnásobně. Dodávky do Evropy klesly na 28 miliard metrů krychlových, což je úroveň druhé poloviny 70. let. A produkce Gazpromu činila pouhých 404 miliard metrů krychlových a ukázala se být nejnižší za 34 let existence společnosti.

Zdroj v ruštině: ZDE

