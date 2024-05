Jaderný kufřík ve Sněmovně a peklo a peklíčko

13. 5. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Jednou z nejnudnějších a snad nejzbytečnějších podívaných v prostoru politických debat u nás jsou debaty mezi poslanci o dění ve Sněmovně. A na tom také byly založeny nedělní Otázky V. Moravce. Pořád dokola: kdo za co může, kdo komu co udělal.





Sněmovna v minulém volebním období fungovala snad lépe? Bylo to díky vstřícnosti tehdejší vlády k opozici nebo rozumné opozici? A víte, že máme ve Sněmovně jaderný kufřík. Ne, vlastně se z toho během debaty ve studiu stal svačinový nebo piknikový kufřík. Jde o to, že vládní strany mohou omezit délku vystupování opozice.

A pak je tu i peklo a peklíčko. Takto prý lze charakterizovat to, co opozice chystá vládní koalice v souvislosti s hlasováním o tzv. důchodové reformě. Podle poslance Havlíčka z ANO bude opozice prostě tvrdá. Celkový dojem z debaty jsem měl ale takový, že ve skutečnosti jde o takové vzájemné laškování.

Naprostou fraškou byla debata o etickém kodexu, který, jak se ukázalo, vlastně Sněmovna ani nepotřebuje, protože by stačilo, kdyby se řídila platným zákonem, tedy jednacím řádem. V tom ohledu by se snad mělo řešit i to, že pan Okamura zcela nesmyslně označoval pana Bartoška jako Hitlera a obvinil ho z pogromů. Zaujalo mě, že by Okamura mohl přijít o svůj plat. To by mohlo snad konečně zabrat, on v té Sněmovně stejně z jiného důvodu není.

Kdo se vlastně debaty účastnil? Kupodivu to není až tak důležité. Kromě pana Havlíčka to byli poslanci Bartošek (lidovci), Michálek (piráti) a Rozvoral (okamurovaci). Dvou až tří procentní Bartošek nešetřil suverénním vystupováním, jako by snad zastupoval nejméně třicet procent voličů. Michálek mi připadal naopak velmi umírněný a vstřícný.

Piráti to v těch čtyřech poslancích musejí ještě nějak přetrpět do příštích voleb, to je jasné. Mají prý nový program o tom, jak má být Česko v pohybu. Přes hlubokou skepsi k vládnímu angažmá této strany musím pochválit zejména Michálkovu zmínku o tom, že je třeba konečně dostat lidi z exekucí na legální trh práce.

Pan Rozvoral byl ve studiu jen do počtu, což je nakonec to nejlepší, co může poslanec za SPD udělat. Mohl totiž taky říkat mnohem horší věci než nicotné. Za vrchol pořadu, když pominu Havlíčkovo „řešení“ důchodové reformy pomocí EET a HDP jako jakýchsi čarodějných nástrojů, považuji téma možného odvolání ministra školství Beka, které prý navrhuje předsedkyně TOP9.

TOP09 chce asi nějak zakrýt frašku, kterou předvedla s odvoláním paní Langšádlové a kandidaturou pana Tuleji. Jenže stejně jako nechápu tuhle frašku, nechápu už vůbec to, že si TOP09 vybrala jako cíl zrovna pana Beka, kterému se skutečně, viditelně, podařilo udělat historickou změnu k lepšímu v digitalizaci přijímacích zkoušek. Nebo je to snad právě proto? Podle vyjádření tříprocentního pana Bartoška na adresu čtyřprocentní TOP09 se ale zdá, že nic jako ingerence do personální politiky jakékoli vládní strany ze strany sesterských stran vládní koalice nepřichází v úvahu. Tak si můžeme oddechnout. Langšádlovou i celé to divadlo po ní si TOP09 upekla sama. Tak ať si to taky sní.

