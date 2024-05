"Je váš oblíbený autor sionista???" Virální seznam znovu rozdmýchává obavy z antisemitismu v literárním světě

13. 5. 2024

čas čtení 6 minut

"O seznamech, jako je tento, slýcháme už několik měsíců. Vidět to veřejně a číst vysvětlení je opravdu mrazivé," říká generální ředitelka Židovské knižní rady. "O seznamech, jako je tento, slýcháme už několik měsíců. Vidět to veřejně a číst vysvětlení je opravdu mrazivé," říká generální ředitelka Židovské knižní rady.

Agent spisovatelky Talie Carner se s ní spojil ve čtvrtek ráno, aby jí oznámil, že je na seznamu, který se stal virálním, píše Philissa Cramer.

To je obvykle pro autora dobrá zpráva. Ale Carner tomu rozuměla lépe: Od prosince čelila obtěžování ze strany lidí, kteří věřili, že obsah její poslední knihy, odehrávající se po holokaustu, dokazuje, že podporuje Izrael. Nyní se dostala k virálnímu dokumentu Google s názvem "Je váš oblíbený autor sionista?" – jasně v kategorii "ano".

Nezpochybňovala závěr, ale bála se následků. I když se říká, že každá publicita je dobrá publicita, "není to nic pro mě. To ve mně vyvolává neklid," řekla Židovské telegrafické agentuře. "Antisemitismus mě sžírá."

Tabulka, kterou na začátku tohoto týdne vytvořila uživatelka X jménem Amina, shromažďuje příspěvky na sociálních sítích, veřejná prohlášení a podrobné čtení, aby roztřídila autory do kategorií: "Pro-izrael/sionista", "Pro-Palestinec/Anti-sionista" a různé odstíny "Je to složité", včetně "Obě strany".

Tabulka také nabízí navrhované odpovědi na titulní otázku. "Pokud ANO, navrhuje se, abyste jim nedávali žádné peníze (nákup jejich knih, streamování jejich pořadů/filmů) ani nepropagovali jejich práci na žádných sociálních platformách," stojí v klíči. "Pokud je to NEJASNÉ, je to nakonec na vás. Navrhuji, abyste se zdrželi nákupu/propagace, dokud nebudou k dispozici další důkazy."

Pro zastánce Židů v literárním světě byla tabulka trpkým potvrzením atmosféry nesnášenlivosti, v níž autoři, kteří jsou vnímáni jako proizraelští, čelí vyloučení a obtěžování.

"O seznamech, jako je tento, slýcháme už několik měsíců. Vidět to veřejně a číst vysvětlení je opravdu mrazivé," uvedla v prohlášení Naomi Firestone-Teeterová, výkonná ředitelka Židovské knižní rady.

"Tohle jsou odstíny třicátých let. Výzva k bojkotu židovských autorů a jejich knih má stejný účinek jako pálení knih," uvedla v prohlášení prezidentka skupiny Elisa Spungen Bildner. (Bildner je také členem správní rady 70 Faces Media, mateřské společnosti JTA.)

Seznam přispívá k rozsáhlému zmatku v literárním světě, protože prestižní literární ceny vedení židovského kulturního centra v New Yorku 92NY, ceremoniály udílení hlavních cen a redakce časopisu Artforum byly převráceny vzhůru nohama kvůli napětí v důsledku sedmiměsíční války mezi Izraelem a Hamásem. Minulý měsíc zrušila literární skupina PEN America svůj každoroční ceremoniál a festival poté, co většina jejích nominovaných vyzvala k bojkotu této skupiny s odkazem na nedostatečnou kritiku Izraele.

Tabulka, která se do čtvrtka rozrostla na téměř 200 jmen, naznačovala, že k tomu, aby si vysloužila skepsi, stačí už jen to, že se do rozdělující války nezapojuje. Karen McManus, autorka knihy "Jeden z nás lže", byla označena za "nejasnou" ve svých názorech s komentářem: "Zdá se, že se neangažuje v žádném diskursu."

Většina autorů na seznamu je označena za propalestinské kvůli příspěvkům na sociálních sítích, které vyjadřují znepokojení nad izraelskou válkou v Gaze. Někteří se zúčastnili únorové akce, při níž autoři dražili podepsané knihy, aby získali peníze pro děti po amputaci v Gaze. Jedna z nich, Antonia Angress, je zahrnuta proto, že na Instagramu zveřejnila grafiku židovské nesionistické skupiny IfNotNow vyzývající k příměří a protože postava v jejím románu "Sirény a múzy" vyjadřuje nesouhlas s izraelskou okupací palestinských území. "Aktivně podporuje Palestinu a je také Žid, takže si zaslouží zvláštní podporu," uvádí se v tabulce.

Mnozí z autorů, kteří jsou identifikováni jako proizraelští nebo sionističtí, jsou Židé, ale ne všichni. (Většina amerických Židů cítí spojení s Izraelem, ukazují průzkumy, i když rostoucí počet mladších Židů říká, že ne, nebo má na Izrael ostře kritický názor.) Někteří jsou otevřenými zastánci Izraele, ale jiní byli do této kategorie zařazeni na základě jediného příspěvku považovaného za proizraelský, jako například říjnový odkaz na sbírku pro izraelského poskytovatele záchranných služeb, v případě autorky bestsellerů Kristin Hannah. Další autorka, Annabel Monaghan, je považována za sionistku, protože "vytvořila proizraelský příspěvek na Instagramu bez jakékoli zmínky o Palestině". Odkazovaný příspěvek s datem 12. října vyjadřuje znepokojení židovských přátel, kteří jsou znepokojeni útokem Hamásu na Izrael a antisemitismem.

"Jsem v dobré společnosti, pokud do ní obsadí někoho, jako je Kristin Hannah," řekla Carner. "Otázkou je, jak efektivní tento seznam bude, a čím déle bude existovat, tím lépe se budeme mít všichni, zejména pokud v něm budou takoví lidé."

Zdálo se, že seznam se bude dále rozrůstat, protože počet zhlédnutí tweetu, který jej oznamoval, přesáhl 1 milion – s více než 8 000 sdíleními – a prohlížely si ho desítky lidí najednou. Autorka tabulky, identifikovaná v dokumentu jako Amina Hossain, ji aktualizovala ve čtvrtek odpoledne.

Ve čtvrtek nereagovala na žádost o komentář, ale přiznala, že její dokument se stal virálním – a vyvolal kritiku.

"Vzhledem k tomu, že se to vymyká zamýšlenému publiku, vyzývám své následovníky, aby se nezapojovali do některých z těchto vzteklých účtů," napsala. "Nestojí to za váš čas a energii a to je přesně to, co chtějí."

Firestone-Teeter uvedla, že seznam podtrhuje potřebu úsilí rady o podporu židovských autorů, kteří čelí antisemitismu, což zahrnuje nový systém pro oznamování obav.

"Tento seznam, spolu s mnoha způsoby, jakými se naši autoři stali terčem útoků - bombardování recenzemi, rušení židovských knižních akcí, online zneužívání a obtěžování, cenzura - je hluboce znepokojující a je součástí našich obav z širšího antisemitismu v literárním světě a obecněji," řekla.

Zdroj v angličtině: ZDE

0