Slovenský premiér Robert Fico byl po zasedání vlády postřelen

Svědek uvedl, že slyšel několik výstřelů a viděl muže zadrženého policií

Slovenský premiér Robert Fico byl po střelbě převezen do nemocnice, informovala místní média. Byl postřelen do břicha a je nyní operován.

V souvislosti s útokem na slovenského premiéra Roberta Fica byla zatčena jedna osoba.

Předseda vlády Petr Fiala uvedl, že zpráva o střelbě je "šokující".

Popřál Robertu Ficovi brzké uzdravení a řekl, že "nesmíme tolerovat násilí, nesmí mít ve společnosti místo".

Po zasedání vlády padly čtyři výstřely, jeden zasáhl slovenského premiéra Roberta Fica do břicha, uvedla agentura Reuters s odvoláním na televizní stanici TA3.

"Jsem šokován a zděšen střelbou na premiéra Roberta Fica v Handlové," uvedl Michal Šimečka z opozičního Progresivního Slovenska.

"Jednoznačně a důrazně odsuzujeme jakékoli násilí," dodal.

Slovenská opozice zrušila na dnešek plánované shromáždění.

Podle informací Aktualit šlo o pokus o atentát.

Zpravodajství píše, že ke střelbě došlo, když si premiér Robert Fico přišel potřást rukou sse skupinou lidí.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová odsoudila "brutální" útok na premiéra Roberta Fica a uvedla, že mu přeje uzdravení, informovala agentura Reuters.

Denník N píše, že jeden z jeho reportérů samotný incident neviděl, ale slyšel několik výstřelů a poté viděl, jak premiéra ochranka zvedá ze země a nakládá do auta.

Další reakce politiků:



I am shocked at the news of the attack on Slovakian PM Fico after a meeting of the Slovak Cabinet in Handlova. Nothing can ever justify violence or such attacks.



My thoughts are with the Prime Minister and his family.