Postřelení slovenského populistického premiéra Roberta Fica 15. května je již třetí střelbou, která otřásla politikou této země za posledních šest let

17. 5. 2024 / Albín Sybera

Stejně jako když v roce 2018 zavraždil nájemný vrah investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou a v roce 2022 zastřelil radikalizovaný mladistvý střelec dva mladé muže před LGBTQ-friendly barem Tepláreň v Bratislavě, i atentát na Fica bude mít velký dopad na směřování slovenské politiky.



Střelba odráží míru agresivity a radikalizace slovenského politického diskurzu, která je horší než v sousedních zemích regionu, a nic nenasvědčuje tomu, že by se měla v dohledné době zmírnit, a to navzdory vlně projevů sympatií vůči Ficovi napříč politickým spektrem,

Někteří vládní politici již ze střelby obvinili opozici, zatímco opozice obvinila vládu, že svými ostrými útoky na ni a používáním dezinformací způsobila prohlubující se polarizaci ve společnosti. Polarizace v zemi se zjevně prohloubila od doby, kdy byl Fico v roce 2018 po vraždě Kuciaka a Kušnírové donucen odstoupit a poté bojoval o vítězství v loňských říjnových parlamentních volbách radikální rétorikou proti omezením tehdejší středopravicové vlády během pandemie covidu a proti podpoře Ukrajiny.



„V koutku duše doufám, že přes všechna agresivní prohlášení vládních politiků [po atentátu] se to i pro ně stane velkým mementem, že když to budou takhle přehánět že některým lidem s extremistickými sklony mohou prasknout nervy a dopustit se takto brutálních a podlých činů,“ řekl Ivan Štulajter, bývalý mediální poradce expremiéra Eduarda Hegera.



Bezprostředně po střelbě se levicový poslanec Smeru Luboš Blaha pokusil obvinit opozici z inspirace atentátu.



„To je vaše práce“ a „máte, co jste chtěli“, řekl Blaha v době, kdy bylo známo jen velmi málo podrobností o střelbě, kterou ve skutečnosti spáchal 71letý muž, z něhož se vyklubal prakticky neznámý básník a někdejší člen ochranky.



Ministr vnitra Matúš Šutaj-Estok nasadil mírnější tón a uvedl, že střelec byl „osamělý vlk“, který se „zradikalizoval nedávno, po [jarních] prezidentských volbách“.



Šéfredaktor varšavského investigativního serveru VSquare Szabolc Panyi na Twitteru upozornil, že zadržený útočník Juraj Cintula „byl spojen s proruskou polovojenskou skupinou Slovenski branci (SB)“, což podnítilo spekulace o útočníkových motivech.



Je zřejmé, že Cintula má na sociálních sítích za sebou kritiku vlády a na hojně sdílených videích z místa činu se zdá, že vykřikuje obvinění na adresu Fica kvůli jeho snaze o větší kontrolu nad veřejnoprávní RTVS.



Ficův kabinet čelí za svůj legislativní návrh zaměřený na restrukturalizaci RTVS kritice napříč slovenskými liberálními médii i ze strany mezinárodních mediálních organizací. Ficova levicově-pravicová vláda a politici jako Bláha byli rovněž kritizováni za šíření prokremelských dezinformací.



Opozice proti těmto mediálním návrhům, stejně jako proti krokům směřujícím k přísnější kontrole soudnictví a plánovanému zákonu o odhalování nevládních organizací financovaných ze zahraničí, organizuje průběžné protesty.



Andrej Danko, lídr krajně pravicové SNS, menší koaliční strany, na jejíž stranické listině byli zvoleni neofašističtí politici jako Tomáš Taraba, vyvolal v novinářské obci již tak silné obavy z vládních plánů týkajících se médií, když prohlásil, že „v této fázi začíná politická válka za SNS“ a že budou následovat změny týkající se médií, a dodal, že vládní politici k nim „nepřičichnou“.



„Klíčovou otázkou, která nyní zaměstnává mysl všech střízlivě uvažujících lidí bez ohledu na jejich postoje ke společenským otázkám, je, zda radikalizace ve (slovenské politice) bude pokračovat a její důsledky budou ještě hrozivější, nebo zda se nějakým způsobem zastaví,“ řekl Štulajter.



Štulajter uvedl, že Taraba ve svých komentářích také spojil střelbu s opozicí „bez ohledu na fakta“, a dodal, že jde o „radikála, který těží z rozdělování a polarizace společnosti“.



„Bude velmi důležité, jaký postoj k této události zaujme Fico“, pokud se uzdraví a vrátí se do politiky, pokračoval Štulajter. Vysvětlil, že pokud bude Fico „nadále podporovat radikalizaci, na kterou je specialistou“, pak se pravděpodobně situace zhorší, ale pokud Fico projde „určitou sebekritikou a pochopí, že je to cesta do záhuby, pak si myslím, že by se radikalizace mohla alespoň na některých úrovních společnosti zmírnit“.



Nevládní organizace a novináři sledující dění na Slovensku již 2-3 roky bijí na poplach kvůli stavu slovenské společnosti, který je různě popisován jako roztříštěný a silně polarizovaný.



„Vidím nejen polarizaci, ale i roztříštěnost naší společnosti,“ varovala loni v červnu liberální prezidentka země Zuzana Čaputová před kampaní před celostátními volbami, která vyvrcholila v září za šíření hluboce falešných videí, na nichž lídr Progresivního Slovenska Michal Šimečka údajně zdaňuje pivo, a hoaxů a konspirací vzývajících různá nebezpečí od „nelegální migrace“ po „bruselskou genderovou ideologii“.



Po vítězství Petera Pellegriniho, kandidáta Ficovy koalice, v březnových a dubnových prezidentských volbách byli Pellegrini a jeho tým kritizováni liberálními médii za to, že ve druhém kole používali stále agresivnější rétoriku a rozdělující strategie, když lživě tvrdili, že konkurenční prozápadní diplomat Ivan Korčok pošle slovenské vojáky bojovat na Ukrajinu.



Sama Čaputová se loni rozhodla neusilovat o znovuzvolení poté, co její dcery čelily výhrůžkám smrtí, a uprostřed spekulací, že je vyčerpaná Ficovými neutuchajícími útoky, které zesilovali krajně pravicoví politici a internetoví extremisté.





V době, kdy se Slovensko chystá na volby do Evropského parlamentu, které se budou konat příští měsíc, je otázkou, zda se atmosféra nenávisti jen zhorší, nebo zda se budou extremističtí politici mírnit.









