Krajní pravice je jako ti popírači Noemovy archy

Indie, Bangladéš, Německo, Čína, Japonsko, Kongo, Spojené státy a Řecko byly dalšími zeměmi, které v loňském roce zaznamenaly silné záplavy, které poškodily místní infrastrukturu a zanechaly mnoho mrtvých. V roce 2024 záplavy nadále zaplavovaly různé regiony po celém světě, přičemž scény zkázy byly podobné těm, které jsme v posledních dnech viděli v mého rodném státě Rio Grande do Sul.





Krajně pravicová politika přijatá v Brazílii za vlády Jaira Bolsonara vedla k zamítnutí nebo uvolnění asi 302 zákonů a předpisů, které by bývaly zmírnily následky této poslední povodně, takže se očekává, že jsme se touto tragédií něčemu přiučili a již se diskutuje o nových opatřeních, která by měla zabránit opakování takové hrůzy v budoucnu, jako jsou záplavová území ve stylu New Yorku kolem řek, která by absorbovala přebytky vody pomocí samotné přírody smíšené s inženýrskou prozíravostí, a také nákladnější a složitější přesun plných čtvrtí a měst dále od vodních toků.