Zelenskyj: Západu trvá příliš dlouho, než nám pošlou zbraně

21. 5. 2024

Západní spojenci se příliš dlouho rozhodují o vojenské podpoře Ukrajiny, řekl agentuře Reuters prezident země Volodymyr Zelenskyj v době, kdy se očekává, že Rusko zintenzivní svou ofenzivu na severovýchodě země.



Řekl také, že tlačí na partnery, aby se více zapojili přímo do války tím, že pomohou zachytit ruské rakety nad Ukrajinou a umožní Kyjevu použít západní zbraně proti nepřátelské vojenské technice hromadící se u hranic.



„Rusové používají 300 letadel na území Ukrajiny. My potřebujeme alespoň 120, 130 letadel, abychom se mohli bránit na obloze,“ řekl Zelenskyj. Západní spojenci se příliš dlouho rozhodují o vojenské podpoře Ukrajiny, řekl agentuře Reuters prezident země Volodymyr Zelenskyj v době, kdy se očekává, že Rusko zintenzivní svou ofenzivu na severovýchodě země.



Ukrajina čeká na dodávku stíhaček F-16. Zelenskij řekl, že pokud by země nemohly letouny dodat hned, mohly by s nimi létat ze sousedních států NATO a sestřelovat ruské rakety.



Ukrajinský prezident uvedl, že Kyjev jedná s mezinárodními partnery o použití jejich zbraní k úderům na ruskou vojenskou techniku na hranicích a dále uvnitř ruského území. „Zatím nic pozitivního,“ řekl. Zelenskyj zopakoval, že neporušil dohody se spojenci o nepoužití jejich zbraní uvnitř Ruska. „Nemůžeme ohrozit celý objem zbraní“.



Spojenci Ukrajiny by měli tato omezení zrušit, řekl litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis.





„Od začátku jsme dělali chybu, že jsme Ukrajince omezovali, protože by to mohlo být vnímáno jako eskalace,“ řekl a dodal, že ukrajinské příznivce „ovládl strach z Ruska ... Ukrajincům musí být umožněno používat jim poskytnutou techniku, aby mohli dosáhnout strategických cílů“. Musí mít možnost zasáhnout ruské území, zásobovací linie a vojenské jednotky připravující se na útok na Ukrajinu. Pouze jedna strana má vnucená pravidla,“ řekl. „Musíme se vzdát těchto pravidel, která jsme vytvořili.“







