Británie: Strašlivý dlouholetý, rozsáhlý skandál s infikovanou krví

20. 5. 2024

Vyšetřování požaduje stíhání odpovědných osob







V pondělí bude v Británii zveřejněna konečně zpráva z oficiálního vyšetřování skandálu, který byl popsán jako největší léčebná katastrofa v historii britského zdravotnictví

Dlouho očekávaná závěrečná zpráva z veřejného vyšetřování skandálu s infikovanou krví by měla pohnat odpovědné osoby k trestnímu stíhání.

Oficiální vyšetřování, které bylo zahájeno konečně pod vedením Theresy Mayové v roce 2017, zveřejní své závěry v pondělí ve významném okamžiku pro oběti a pozůstalé po obětech toho, co je největší léčebná katastrofa v historii britského státního zdravotnictví

Vyšetřovací proces, jemuž předsedá bývalý soudce sir Brian Langstaff, nemá žádný prostor pro stanovení občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti. Předpokládá se však, že jeho zpráva doporučí trestní stíhání, které by mohlo zahrnovat současné nebo bývalé představitele zdravotnictví.

Přibližně 3 000 lidí zemřelo poté, co se od 70. do počátku 90. let 20. století více než 30 000 pacientů nakazilo žloutenkou typu C a virem HIV v důsledku kontaminovaných přípravků vyrobených z krve, která přišla do Británie z USA. Chybou bylo, že v USA krev shromažďovali od netestovaných dárců, často i z věznic. Krev obsahovala nákazu HIV a žloutenku typu C. Dávala se hemofiliakům a při krevních transfuzích při operacích. Tito lidé - často malé děti - po nákaze rychle zemřeli. poté, co se od 70. do počátku 90. let 20. století více než 30 000 pacientů nakazilo žloutenkou typu C a virem HIV v důsledku kontaminovaných přípravků vyrobených z krve, která přišla do Británie z USA. Chybou bylo, že v USA krev shromažďovali od netestovaných dárců, často i z věznic. Krev obsahovala nákazu HIV a žloutenku typu C. Dávala se hemofiliakům a při krevních transfuzích při operacích. Tito lidé - často malé děti - po nákaze rychle zemřeli.





V návaznosti na tuto zprávu oznámí ministerstvo financí balík odškodnění, který by měl činit přibližně 10 miliard liber. Peníze na jeho úhradu budou pocházet z půjček.



Vládní úředníci tvrdí, že očekávají, že jakákoli formální reakce v pondělí bude omezená, protože zveřejnění zprávy bude představovat to, co jeden zdroj nazval „dnem pro oběti a rodiny“. Po přezkoumání zprávy budou v následujících dnech stanoveny další kroky.



Proces odškodnění povede ministr financí Jeremy Hunt, který pro Sunday Times uvedl, že se jedná o „nejhorší skandál mého života“ a že oběti a jejich rodiny jsou právem rozzlobeny na celou generaci politiků, včetně jeho, za to, že v této věci nejednali.



Hunt, který uvedl, že v roce 2014, krátce předtím, než jeden muž zemřel na rakovinu jater spojenou s hepatitidou C, osobně slíbil jednomu ze svých voličů, že se tímto skandálem bude zabývat, řekl, že všichni politici by se měli „hluboce stydět, že to trvalo tak dlouho“.



Des Collins, vedoucí partner advokátní kanceláře Collins, který působil jako advokát a poradce asi 1 500 obětí skandálu a jejich rodin, uvedl, že netuší, co je v přísně střežené zprávě, ale že doporučení k trestnímu stíhání jsou velmi pravděpodobná.



„To by mě vůbec nepřekvapilo,“ řekl. „Průběžná zpráva kritizovala celý systém - individuální kolektivní i systémový - taková míra zavinění může ukazovat pouze na podnikové zabití nebo trestnou nedbalost.“





Zda k nějakému trestnímu stíhání skutečně dojde, se však teprve uvidí a pro postižené by to mohlo znamenat další dlouhé čekání.

V nedělníku Sunday Times napsal: „Musíme se chopit této chvíle a konečně zajistit spravedlnost. Už žádná vřelá slova, žádné falešné svítání - nadešel čas spravedlnosti. Doufám, že se tento týden dočkáme řádného časového harmonogramu a plánů, jak toho dosáhnout. Slibuji, že labouristé budou spolupracovat s vládou, aby se to stalo skutečností - bez prodlení.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

Při podobném krevním skandálu ve Francii byl z neúmyslného zabití obviněn bývalý premiér Laurent Fabius a dva jeho ministři. V roce 1999 byli Fabius a jeden ministr zproštěni viny a druhý ministr byl shledán vinným, ale osvobozen. Ředitel Národního krevního centra byl odsouzen ke čtyřem letům vězení.Collins uvedl, že rozdíly v institucionální kultuře a právním systému znamenají, že ve Spojeném království je méně pravděpodobné, že k trestnímu stíhání skutečně dojde.„Zda to dopadne jako ve Francii, tedy s lidmi ve vězení a velmi závažným trestním stíháním, předpokládám, že ne, ale rád se nechám přesvědčit, že se mýlím,“ řekl.Vyšetřování si vyslechlo důkazy, podle nichž státní úředníci, vláda a vedoucí lékaři, než byla přijata opatření k jeho řešení, a že se skandálu dalo předejít.Jedním z nejvýznamnějších zastánců obvinění z korporátního zabití je labourista Andy Burnham, bývalý ministr zdravotnictví a starosta Velkého Manchesteru.V roce 2022 napsal kandidátům na předsedu Konzervativní strany: „Ministerstvo zdravotnictví a orgány, za které je zodpovědné, po pět desetiletí hrubě zanedbávaly bezpečnost lidí v komunitě hemofiliků, a to do té míry, že může být dokonce důvod požádat CPS [Crown Prosecution Service], aby zvážila obvinění z korporátního zabití.“Podle Collinse však skutečnost, že k úmrtí obětí došlo od roku 2007, může znamenat, že podnikové zabití je stále možné, ale je otázka, jak potrestat veřejný orgán, jako je ministerstvo zdravotnictví.Předseda labouristů Keir Starmer řekl, že je „znamením hanby“, že tisíce obětí zemřely, aniž by dostaly odškodnění.