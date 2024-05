Šéf humanitární pomoci OSN vydal „apokalyptické“ varování ohledně humanitární pomoci v Gaze

20. 5. 2024

čas čtení 5 minut





Koordinátor pomoci při mimořádných událostech varuje, že hrozí hladomor, protože izraelská ofenzíva v Rafáhu blokuje důležité cesty pro pomoc

Šéf humanitární pomoci OSN varoval před apokalyptickými důsledky nedostatku pomoci v Gaze, kde izraelská vojenská ofenziva v jižním městě Rafáh zablokovala zoufale potřebné potraviny.



„Pokud dojdou pohonné hmoty, pomoc se nedostane k lidem tam, kde ji potřebují. Ten hladomor, o kterém jsme tak dlouho mluvili a který hrozí, už hrozit nebude. Bude přítomen,“ řekl agentuře AFP náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátor pomoci v nouzi Martin Griffiths na okraj jednání s katarskými představiteli v Dauhá.

„A myslím, že naše obavy jako občanů mezinárodního společenství spočívají v tom, že následky budou opravdu, ale opravdu tvrdé. Těžké, obtížné a apokalyptické.“



Griffith uvedl, že 50 kamionů pomoci denně by se mohlo dostat k nejhůře postiženým lidem na severu Gazy přes znovuotevřený přechod Erez na severní hranici. Dodal však, že boje u přechodů Rafáh a Kerem Šalom na jihu Gazy znamenají, že tyto životně důležité trasy jsou fakticky zablokovány.



„Takže pomoc, která se dostává pozemními cestami na jih a do Rafáhu, a lidem vysídleným u Rafáhu je téměř nulováí,“ dodal Griffiths. „A všichni jsme to řekli velmi jasně, že operace v Rafáhu je z humanitárního hlediska katastrofou, katastrofou pro lidi, kteří již byli do Rafáhu vysídleni. Jedná se již o jejich čtvrté nebo páté vysídlení,“ dodal.



Vzhledem k uzavření klíčových pozemních přechodů začaly tento týden některé dodávky pomoci proudit přes dočasné plovoucí molo vybudované USA. Griffiths uvedl, že námořní operace začíná přivážet nákladní automobily s pomocí, ale varoval: „Není to náhrada za pozemní cesty.“



Cogat, agentura izraelského ministerstva obrany, v sobotu uvedla, že usnadňuje dodávky potravin, vody a pomoci do Gazy, včetně „stovek stanů“ pro vysídlené osoby. Humanitární agentury však opakovaně uvedly, že jejich operace jsou pravidelně ztěžovány izraelskými úřady.



Izraelské tanky a bojová letadla o víkendu pokračovaly v bombardování částí Rafáhu, zatímco ozbrojená křídla Hamásu a Islámského džihádu uvedla, že vypálila protitankové střely a minomety na izraelské síly shromažďující se na východě, jihovýchodě a uvnitř hraničního přechodu Rafáh s Egyptem.



Podle záznamů z nemocnice Al-Aksá v městě Deir al-Balah, kam byla těla převezena, zabil izraelský nálet v neděli v centrální části Gazy 20 lidí, většinou žen a dětí. Podle palestinské záchranné služby Červeného půlměsíce si samostatný nálet v Nuseiratu vyžádal dalších pět mrtvých.



V Deir al-Balah si další úder vyžádal životy Zaheda al-Houliho, vysoce postaveného důstojníka policejních sil kontrolovaných Hamásem, a jedné další osoby, jak oznámila nemocnice Al-Aksá.



Zprávy naznačovaly vystupňovanou kampaň leteckých úderů a bojů v severní Gaze, oblasti, která je již několik měsíců převážně uzavřena izraelskými silami.



Záběry zveřejněné záchranáři v oblasti Bejt Lahíja ukazovaly snahu o vyzdvižení těla ženy z trosek na pozadí výbuchů a valícího se dýmu, zatímco obyvatelé nedalekého městského uprchlického tábora Džabalíja vyprávěli o neutuchajícím náporu dělostřelecké palby a leteckých úderů.



Zdravotnické zdroje sdělily palestinské tiskové agentuře Wafa, že izraelské síly obléhají nemocnici al-Awda v Džabalíji a že nemocným a zraněným nelze poskytnout ošetření.



„Situace je velmi obtížná,“ řekl 48letý Abdel-Kareem Radwan z Džabalíje. Podle něj se celá východní část města stala bojovou zónou, kde izraelské stíhačky „zasahují vše, co se pohne“.



Mahmúd Bassal, mluvčí civilní obrany, uvedl, že od zahájení izraelské operace v Džabalíji minulý týden záchranáři nalezli nejméně 150 těl, z toho více než polovinu žen a dětí. Uvedl, že asi 300 domů bylo zcela zničeno.



V Izraeli se v sobotu večer konalo protivládní shromáždění v Tel Avivu, které vyzývalo premiéra Benjamina Netanjahua k odstoupení. V Izraeli se projevila frustrace z neúspěchu snah o osvobození rukojmích držených v Gaze.





Netanjahu také čelí vnitřním rozporům ve své vládě. V sobotu ministr válečného kabinetu Benny Gantz pohrozil rezignací, pokud Netanjahu nepřijme dohodnutý plán pro Gazu, čímž zpochybnil budoucnost izraelské vlády.







