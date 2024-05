Human Rights Watch: Krok ke spravedlnosti v Gaze a Izraeli

21. 5. 2024

Prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan včera oznámil, že žádá o vydání zatykače na pět vedoucích osobností v souvislosti se závažnými mezinárodními zločiny spáchanými v Izraeli a Palestině od 7. října.



Je to nadějná zpráva, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, ve svém denním přehledu.



Oběti závažných trestných činů v Izraeli a Palestině se příliš dlouho potýkaly se „zdí beztrestnosti“ a pachatelům jejich zločiny procházely. A jako u všech zločinů všude na světě, když za ně lidé nejsou nikdy potrestáni, mají stejné zločiny tendenci se opakovat. Prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan včera oznámil, že žádá o vydání zatykače na pět vedoucích osobností v souvislosti se závažnými mezinárodními zločiny spáchanými v Izraeli a Palestině od 7. října.Je to nadějná zpráva,Oběti závažných trestných činů v Izraeli a Palestině se příliš dlouho potýkaly se „zdí beztrestnosti“ a pachatelům jejich zločiny procházely. A jako u všech zločinů všude na světě, když za ně lidé nejsou nikdy potrestáni, mají stejné zločiny tendenci se opakovat.



Včerejší krok Mezinárodního trestního soudu (ICC) je prvním krokem, který otevírá cestu ke spravedlnosti prostřednictvím spravedlivých soudních procesů.



Mezi pěti jmenovanými hlavními představiteli jsou tři z Hamásu a dva z izraelské vlády.



Na první straně to byl Jahja Sinwar, šéf Hamásu v Gaze, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, šéf vojenského křídla Hamásu, a Ismail Hanije, šéf politického byra Hamásu.



Prokurátor uvedl osm samostatných obvinění těchto vůdců Hamásu z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Mezi ně patří mimo jiné vyhlazování, vraždy, braní rukojmí, znásilňování a mučení.



Na druhé straně prokurátor jmenoval Benjamina Netanjahua, izraelského premiéra; a Joava Gallanta, izraelského ministra obrany.



Prokurátor uvedl sedm samostatných obvinění těchto izraelských představitelů z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Mezi ně patří mimo jiné vyhladovění civilistů jako metoda vedení války a vyhlazování a/nebo vraždění.



Mnozí tento krok prokurátora přivítali, ale v některých kruzích se objevily ostré reakce, snad nejvíce ze strany těch amerických politiků (republikánů a demokratů, včetně Bidena), kteří chtějí být viděni, že podporují Izrael.



Někteří tvrdili, že zahrnutím osob z obou stran do své žádosti prokurátor naznačil morální rovnocennost mezi Hamásem a izraelskou vládou. Příznivci Hamásu a příznivci izraelské vlády se proti jakékoli morální rovnocennosti ohradili, každý ze svých vlastních důvodů.



Všechny úřady a bojující strany jsou však povinny dodržovat mezinárodní právo a jeho ochranu civilistů bez ohledu na to, co dělá druhá strana. Karim Khan se k tomu ve svém včerejším prohlášení vyjádřil jasně:



„Dnes znovu zdůrazňujeme, že mezinárodní právo a zákony ozbrojeného konfliktu platí pro všechny. Žádný pěšák, žádný velitel, žádný civilní vůdce - nikdo - nemůže jednat beztrestně.“



Dále správně uvedl, že nic nemůže ospravedlnit braní rukojmích nebo útoky na civilisty a nic nemůže ospravedlnit úmyslné zbavování civilistů, včetně nespočtu dětí, základních životních potřeb.



Bude zajímavé sledovat, co se bude dít dál, až budou soudci ICC rozhodovat o těchto žádostech o vydání zatykače. Očekávejte další pokusy o zasahování do práce ICC, a to jak ze strany USA (které mimochodem nejsou členem ICC), tak i odjinud.



Členské země ICC by měly bránit nezávislost ICC proti těmto nepřátelským tlakům, a to i prostřednictvím jasných prohlášení na podporu nezávislosti soudu.





Včerejší krok prokurátora ICC byl krokem k tolik potřebné spravedlnosti v regionu, a to deset let poté, co ICC poprvé zahájil vyšetřování situace v Palestině. Oběti v regionu na všech stranách si ji zaslouží.









Zdroj v angličtině ZDE

