"Omezte nákupy F-35, aby se vyřešily problémy"

22. 5. 2024

Vzhledem k tomu, že dodávky F-35 jsou pozastaveny kvůli problémům s modernizací, chtějí členové Sněmovny reprezentantů snížit letošní nákupy letounů a dát peníze na vyřešení několika problémů, informuje Audrey Decker.

Pentagon by podle návrhu zákona o fiskální politice do roku 2025 ztratil 10 letounů F-35 ve všech třech službách, čímž by se celkový nákup snížil na 58.

Tento krok by ušetřil 1 miliardu dolarů, která by mohla být vložena do programu. Zákonodárci chtějí digitální dvojče F-35, nové testovací zařízení pro letovou avioniku, další laboratoř pro integraci softwaru a opravit problémy s radary letounu, podle zaměstnance Kongresu.

Návrh zákona by také zabránil dodávce dalších 10 stíhaček, dokud Pentagon "nepředloží kongresovým výborům pro obranu určité plány nápravných opatření a akviziční strategie, které zlepší problémy a nedostatky v oblasti výzkumu, vývoje, testování, hodnocení a výroby zjištěné v mnoha oblastech v rámci programu F-35," uvádí se v legislativě.

Program F-35 se potýká s problémy s upgradem výpočetní techniky, který by letounu umožnil používat nové zbraně. Tato Technology Refresh 3 byla několikrát odložena a Pentagon stále neví, kdy bude plně připravena. Pentagon přestal přijímat dodávky nových F-35 od společnosti Lockheed Martin a desítky letadel v současné době leží ve skladech.

Ale TR-3 je jen "jedním z mnoha problémů, které se snažíme řešit v rámci NDAA 2025," řekl zaměstnanec.

Pentagon již ve svém návrhu rozpočtu na rok 2025 snížil plánovaný nákup F-35 kvůli výdajovým stropům stanoveným Kongresem. Zatímco mezinárodní poptávka po F-35 zůstává vysoká, teprve se uvidí, zda by mezinárodní zákazníci mohli změnit své plány financování, aby zaplnili tyto výrobní sloty.

Personál však uvedl, že programová kancelář F-35 jim sdělila, že šest z deseti stíhaček, které připravují, by mohlo být nahrazeno zahraničními vojenskými prodeji.

Návrh politického zákona je začátkem dlouhého rozpočtového procesu. Výbor pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů se chystá návrh zákona projednat 22. května a pravděpodobně v něm provede řadu změn.

Zdroj v angličtině: ZDE

