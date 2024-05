Biden: Izrael dostane "vše, co potřebuje" k boji proti Hamásu; válka v Gaze "není genocida"

22. 5. 2024

čas čtení 5 minut

Příslib podpory Izraele přichází po týdnech napětí mezi vládami kvůli Bidenově pauze v dodávkách velkých bomb, píše Ron Kampeas. Příslib podpory Izraele přichází po týdnech napětí mezi vládami kvůli Bidenově pauze v dodávkách velkých bomb,

Prezident Joe Biden řekl na židovském shromáždění, že zajistí, aby Izrael měl "vše, co potřebuje" k boji proti Hamásu, což je slib, který přichází po týdnech napětí mezi vládami kvůli jeho pauze v dodávkách velkých bomb.

"Vždy zajistím, aby Izrael měl vše, co potřebuje k obraně proti Hamásu a všem jeho nepřátelům," řekl Biden v pondělí na recepci v Bílém domě u příležitosti Měsíce židovského amerického dědictví. Několikasetčlenný dav v Růžové zahradě jásal a tleskal.

Biden také odsoudil obvinění z genocidy proti Izraeli u Mezinárodního soudního dvora, kde prokurátor dříve během dne uvedl, že bude usilovat o obvinění z válečných zločinů proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a vrcholným představitelům Hamásu.

"Dovolte mi, abych se vyjádřil jasně: Odmítáme žádost ICC o vydání zatykače na izraelské lídry," řekl Biden a dodal: "Na rozdíl od obvinění vznesených proti Izraeli u Mezinárodního soudního dvora to, co se děje, není genocida."

Tyto komentáře přicházejí několik týdnů poté, co Biden znepokojil některé židovské lídry ve Spojených státech tím, že pozastavil dodávky velkých bomb do Izraele, protože jeho vláda se připravovala na vstup do Rafáhu, města na hranici mezi Gazou a Egyptem, kde hledaly útočiště stovky tisíc Palestinců vysídlených válkou mezi Izraelem a Hamásem a kde Netanjahu říká, že Hamás udržuje značné síly. Biden řekl, že je znepokojen vedením války Izraelem a jeho připraveností chránit civilisty.

Biden ještě pauzu nezrušil, ale zdá se, že napětí se snížilo. Izrael tvrdí, že stovky tisíc Palestinců se z Rafáhu bezpečně evakuovaly. Jake Sullivan, poradce pro národní bezpečnost, tento týden navštívil Izrael a zprávy, které Bidenova administrativa a Netanjahuova vláda sdílely z jeho schůzek, vyjadřovaly shodu ve většině otázek.

Ministr obrany Yoav Gallant a náčelník generálního štábu Herzi Halevi "informovali Sullivana o nových alternativních přístupech k porážce Hamásu v Rafáhu, aby se rozptýlily obavy, které vyjádřila americká strana," uvedl Bílý dům o setkání, které Sullivan v pondělí uspořádal.

Gallant ve své zprávě uvedl, že "předložil humanitární plány podniknuté v Gaze, které doplňují operační aktivity na zemi. To zahrnuje značné úsilí o evakuaci civilního obyvatelstva v Rafáhu, usnadnění poskytování humanitárních služeb a přesné provádění akcí, aby se zabránilo újmě na nezúčastněných civilistech."

Sullivan se snažil utlumit řeči o strategickém rozkolu mezi Izraelem a Spojenými státy, když minulý týden předal tisku 10 principů, jimiž se řídí politika Bidenovy administrativy v Izraeli, zdůrazňoval americkou podporu zastřešujícím válečným cílům Izraele, propuštění rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze, a eliminaci Hamásu jako síly, se kterou je třeba počítat.

Biden tuto zdvořilost znovu zdůraznil ve svém projevu v Růžové zahradě. "Stojíme za Izraelem, abychom odstranili (vůdce Hamásu Jahju) Sinvára a zbytek řezníků Hamásu," řekl. "Chceme, aby byl Hamás poražen, a spolupracujeme s Izraelem, aby se tak stalo."

Republikáni tvrdí, že pozastavení dodávek velkých bomb je zradou Izraele a minulý týden republikány vedená Sněmovna reprezentantů hlasovala pro návrh zákona, který by prezidentům zabránil pozastavit dodávky zbraní do Izraele bez přezkoumání Kongresem. Návrh zákona byl symbolický a má jen malou šanci stát se zákonem.

Proizraelští demokraté přijali strategii, podle níž podpora, kterou Bidenova administrativa nadále poskytuje Izraeli, převyšuje relevanci pozastavení bombardování.

Senátor Chuck Schumer, židovský newyorský demokrat, který je vůdcem většiny, tento argument přednesl později v pondělí na konferenci vedení Židovské demokratické rady Ameriky.

"Pod prezidentovým vedením a pod mým vedením bylo Izraeli poskytnuto 14 miliard dolarů bez podmínek," řekl.

Na akci Jewish American Heritage Month Biden odsoudil antisemitismus a zmínil antisemitismus v kampusech, což je klíčové téma, protože propalestinské protesty zmítají kampusy a v některých případech přerůstají v útoky na židovské studenty.

"V Americe respektujeme a chráníme základní práva na svobodu projevu, protestujeme pokojně. To je Amerika," řekl. "Ale v žádném kampusu v Americe není místo pro antisemitismus, pro nenávistné projevy, které vyhrožují násilím jakéhokoli druhu proti Židům nebo komukoli jinému."

Biden se setkal s rodiči americko-izraelského rukojmího Hershe Goldberga-Polina. Později večer vystoupili na akci JDCA také Rachel Goldberg a Jon Polin.

Polin vyzval přítomné, aby pomohli udržet 128 rukojmích, o nichž se stále věří, že jsou v Gaze, v popředí americké mysli. "Všichni musíme bojovat každý den, celý den, abychom je přivedli domů," řekl.

Zdroj v angličtině: ZDE

0