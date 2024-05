Amal Clooneyová spolupracovala s Karimem Khanem, který žádá o zatykač na vůdce Izraele a Hamásu

21. 5. 2024

čas čtení 4 minuty



Právnička zabývající se lidskými právy byla zvláštní poradkyní při vyšetřování válečných zločinů v Izraeli a Gaze



Právnička Amal Clooneyová, která se zabývá lidskými právy, působila jako zvláštní poradkyně při vyšetřování žalobce Mezinárodního trestního soudu, který požádal o vydání zatykačů na vedoucí představitele Izraele a Hamásu.



Hlavní žalobce soudu Karim Khan ve svém prohlášení, v němž tento krok oznámil, Clooneyové poděkoval a označil ji za součást „skupiny odborníků na mezinárodní právo“, na které se obrátil s žádostí o radu a o přezkoumání důkazů v případu. Mnozí ze jmenovaných odborníků jsou Britové.



„Panel je složen z odborníků s obrovským renomé v oblasti mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního trestního práva,“ napsal Khan. Právnička Amal Clooneyová, která se zabývá lidskými právy, působila jako zvláštní poradkyně při vyšetřování žalobce Mezinárodního trestního soudu, který požádal o vydání zatykačů na vedoucí představitele Izraele a Hamásu.Hlavní žalobce soudu Karim Khan ve svém prohlášení, v němž tento krok oznámil, Clooneyové poděkoval a označil ji za součást „skupiny odborníků na mezinárodní právo“, na které se obrátil s žádostí o radu a o přezkoumání důkazů v případu. Mnozí ze jmenovaných odborníků jsou Britové.„Panel je složen z odborníků s obrovským renomé v oblasti mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního trestního práva,“ napsal Khan.



V prohlášení, které vydala její Nadace Clooneyové pro spravedlnost, právnička upřesnila, jak se dostala k zapojení do případu ICC, který vyvolal žádosti o vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho ministra obrany Yoava Gallanta, jakož i na vůdce Hamásu Yahyu Sinwara, Ismaila Haniyeha a Mohammada Deifa za údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.



„Před více než čtyřmi měsíci mě prokurátor mezinárodního trestního soudu požádal, abych mu pomohla s vyhodnocením důkazů o podezření z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Izraeli a Gaze. Souhlasila jsem a připojila se k panelu mezinárodních právních expertů, kteří se tohoto úkolu ujali. Společně jsme se zapojili do rozsáhlého procesu přezkoumávání důkazů a právní analýzy, a to i u mezinárodního trestního soudu v Haagu,“ uvedla.



„Navzdory našim různým osobním zkušenostem jsou naše právní závěry jednomyslné. Jednohlasně jsme rozhodli, že soud má pravomoc rozhodovat o zločinech spáchaných v Palestině a palestinskými státními příslušníky. Jednohlasně jsme dospěli k závěru, že existují rozumné důvody domnívat se, že vůdci Hamásu Jahjá Sinvar, Mohammed Deif a Ismail Haníja spáchali válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, včetně braní rukojmí, vražd a zločinů sexuálního násilí. Jednohlasně jsme dospěli k závěru, že existují rozumné důvody domnívat se, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu a izraelský ministr obrany Yoav Gallant se dopustili válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně hladovění jako metody vedení války, vražd, pronásledování a vyhlazování.“



Clooneyová, která na sociálních sítích čelila kritice za to, že se veřejně nevyjadřuje k válce v Gaze, rovněž upřesnila, proč přijala pozvání soudu, aby v tomto případě poskytla poradenství.



„Pracovala jsem v tomto panelu, protože věřím ve vládu práva a potřebu chránit životy civilistů. Právo, které chrání civilisty ve válce, vzniklo před více než 100 lety a platí ve všech zemích světa bez ohledu na důvody konfliktu.



„Jako právnička zabývající se lidskými právy nikdy nebudu akceptovat, že život jednoho dítěte má menší hodnotu než život jiného. Nesouhlasím s tím, že by jakýkoli konflikt měl být mimo dosah zákona, ani s tím, že by jakýkoli pachatel měl stát nad zákonem. Proto podporuji historický krok, který učinil žalobce mezinárodního trestního soudu, aby přinesl spravedlnost obětem zvěrstev v Izraeli a Palestině.“



Právnička, která je manželkou herce George Clooneyho, je advokátkou v londýnské advokátní kanceláři Doughty Street Chambers a pracovala na řadě významných případů týkajících se mezinárodního práva.



Ve svém článku pro Financial Times spolu s dalšími členy poradního sboru uvítala Khanovo rozhodnutí vydat zatykač jako „milník v dějinách mezinárodního trestního práva“.





Dodali: „Dnes oznámené žádosti o vydání zatykače jsou pouze prvním krokem. Doufáme, že státní zástupce bude pokračovat v cílených vyšetřováních, mimo jiné v souvislosti s rozsáhlými škodami, které utrpěli civilisté v důsledku bombardovací kampaně v Gaze, a s důkazy o sexuálním násilí spáchaném na Izraelcích 7. října.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

0