Proč je americký pohled na boj Izraele proti Hamásu pro svět zlomovým bodem

22. 5. 2024

čas čtení 21 minut

Od útoku Hamásu na jižní Izrael 7. října vojenský expert John Spencer pečlivě sledoval válku Izraelských obranných sil proti této militantní organizaci, včetně dvou cest, které podnikl do pásma Gazy během zimy, píše Hilary Krieger.

Pozn. red. Hamás bohužel samozřejmě dokáže přežít, protože mu brutální vedení války Izraelem a masové vyvražďování civilistů a dětí samozřejmě vyrábí nové stoupence. Palestinci, kteří zpočátku Hamás příliš nemuseli, nyní Hamás často považují za jedinou organizaci, která je schopna je bránit. Bojovníci Hamásu jsou většinou sirotci, jimž Izrael vyvraždil rodiče v předchozích konfliktech. Hlavní kritikou zaměřenou proti Netanjahuovi je skutečnost, že Netanjahu nemá žádnou strategii, jak by konflikt měl skončit a co by mělo následovat po něm. Četní objektivní analytikové poukazují na to, že fiktivní cíl "likvidace Hamásu" je právě jen fiktivní a slouží Netanjahuovi, aby se udržel u moci co nejdéle, protože pokud padne, bude čelit trestnímu stíhání.



Spencer řekl CNN Opinion, že armáda se schopností rychle se vypořádat s armádou Hamásu je zadržována mezinárodním společenstvím. Domnívá se, že USA nesou část odpovědnosti za devastaci v Gaze, protože zpomalily a omezily schopnost Izraele vyhrát válku. Jsou to omezení, které podle něj USA neuvalily na svá vlastní vojenská tažení, a mají za následek nárůst palestinských obětí a utrpení tím, že se protahují boje.

Spencer to hodnotí po 25 letech služby jako voják pěchoty, včetně dvou bojových turnusů v Iráku. Nyní je vedoucím katedry studií městského válčení na Institutu moderní války ve West Pointu a jeho osobní zkušenosti a výzkum byly klíčové pro jeho pohled na izraelské tažení a na to, jak snáší srovnání s americkými vojenskými operacemi.

Americký tlak na Izrael vyvrcholil v Rafáhu, městě na jihu Gazy, které je považováno za poslední velkou baštu Hamásu a klíčový bod pro pašování zbraní přes egyptskou hranici. USA však zadržují některé typy zbraní, u nichž se obávají, že by je Izrael mohl použít v Rafáhu jako součást snahy zabránit velké ofenzivě IDF, i když údajně připravují významný prodej jiných zbraní. USA varují, že rozsáhlý pozemní vpád jistě způsobí další smrt a utrpení civilistů v Gaze, z nichž stovky tisíc se ve městě ukrývají.

Spencer tvrdí, že USA tímto přístupem bezděčně dláždí cestu k vítězství Hamásu. "Válka je peklo," tvrdí Spencer. Poznamenává však, že válka je také hluboce zakořeněna v lidské povaze. Jsou-li demokracie napadeny, což nevyhnutelně nastane, musí vést války způsobem, který rychle přinese vítězství a dosáhne trvalého míru.

Názory v tomto komentáři jsou Spencerovy a byly upraveny a zhuštěny pro lepší srozumitelnost.

CNN: Myslíte si, že Izrael může porazit Hamás, aniž by provedl pozemní invazi do Rafáhu?

Spencer: Od 8. října vysocí američtí představitelé signalizovali, že pozemní invaze by nedosáhla cílů zničení Hamásu, přivedení rukojmích domů a zajištění hranice. Jako odborník na městský boj s tím rozhodně nesouhlasím. Faktem je, že v Rafáhu jsou údajně rukojmí a zbývající vojenská síla a vedení Hamásu, jejich rakety a výroba zbraní a další kapacity, všechno. Izraelské obranné síly by musely zasáhnout na místě, protože tyto věci jsou hluboko pohřbeny pod zemí v tunelech, které vybudoval Hamás.

Pokud Hamás v Rafáhu přežije, vyhraje. Nezáleží na tom, jestli byli zatlačeni do nejmenšího kouta Gazy. Pokud vedení Hamásu přežije, válku vyhraje, protože může říci, že zaútočilo na Izrael a přežilo, a pak může znovu budovat, pokračovat v boji proti jakékoli jiné budoucí vládní síle, která by přišla do Gazy a zahájit budoucí útoky proti Izraeli. Írán a jeho spojenci by také potvrdili svou strategii útoku na Izrael, oslabení pozice Izraele u jeho spojenců a následné opakování.

CNN: USA již dříve podpořily misi porážky Hamásu. Říkáte, že USA nyní připouštějí, že Hamás může zůstat v Gaze – vyhrát válku, podle vašich podmínek – protože cena, pokud jde o smrt a zničení palestinských civilistů, je příliš vysoká?

Spencer: Možná to neříkají přímo, ale jejich činy neposkytují jinou schůdnou alternativu než akceptovat, že Hamás prozatím zůstává u moci. To je opravdu velký zlom v naší historii, myslím, že v historii toho, kým jsme, západní společnosti, které se řídí vládou zákona, pokud skutečně říkáme, že Hamás může používat lidské štíty, aby přežil, protože cena je příliš vysoká na to, abychom dosáhli vítězství. Nejpravděpodobnějším způsobem, jak pokračovat v násilí a nedostatku míru v Izraeli a Palestině, je ponechat Hamás u moci.

Samozřejmě, že je těžké vidět cestu k míru, ale mohu vám říci s velkou jistotou, že nejjistějším způsobem, jak pokračovat v násilí na Blízkém východě, je nechat Hamás tuto válku přežít.

CNN: Ale dokonce i v částech Gazy, kam Izrael vstoupil a vyčistil je od Hamásu, například v severní Gaze, jste viděli, že se Hamás přeskupil a pokračoval v boji. Nevyvolává to tedy určité otazníky nad tím, zda může být Izrael proti Hamásu úspěšný bez ohledu na omezení, která na něj USA kladou?

Spencer: Ne, pro mě ne. Pokud chcete poměřovat, zda Izrael dosáhl ve svém přístupu nějaký úspěch, poměřujete to s tím, jaký byl Hamás 7. října, ne s tím, co je nyní. Přístup IDF byl podle mého názoru velmi účinný při ničení Hamásu jako vojenské organizace podle všech definic: Počet nepřátelských formací, které jsou rozbité a neschopné se rekonstituovat jako efektivní jednotky pro plnění přidělených úkolů, jako je útok nebo obrana, množství území, které nepřítel kontroluje, nižší počet rukojmí, které drží. Izraelské obranné síly (IDF) nepotřebují zabít každého z více než 40 000 členů Hamásu, aby uspěly. Musí rozbít organizované vojenské formace, odstranit schopnosti a zničit vedení.

Skutečnost, že v severní Gaze stále existují roztříštěné entity Hamásu, je jasným varováním, že pozítřek bude velmi obtížný, protože v ekosystému bude stále mnoho požárů. V roce 2003 jsem se zúčastnil invaze do Iráku. Jakmile jsme zničili dostatek iráckých vojenských kapacit, velká část armády svlékla uniformy a odešla dříve, než ji USA rozpustily. Později se samozřejmě stali součástí povstání, když se věci nevyvíjely dobře, ale to neznamenalo, že jsme nebyli efektivní při odstraňování vládnoucí moci nebo samotné armády.

CNN: Nemohla by izraelská ofenzíva stále vést k vytvoření dalších militantů, kteří se připojí k Hamásu a budou bojovat proti Izraeli? Nemohlo by to být kontraproduktivní?

Spencer: Mohlo. Naprosto. A v tom souhlasím s generálem Davidem Petraem. Petraeus říká, že o 10 nebo 20 let později můžete vytvářet více teroristů. V současné době samozřejmě musíte zničit Hamás. Ale na tom, co uděláte den poté, absolutně záleží. Neúspěch v Afghánistánu nebyl způsoben válkou za odstranění Tálibánu, ale tím, že strategie, která přišla po zničení teroristů a jejich vládní struktury, nepřinesla Afgháncům lepší výsledky. To, co Izrael udělá den poté, by nakonec mohlo znamenat, že prohraje velmi dlouhou hru s ideologií.

Války vytvářejí lidi, kteří nejsou šťastní, když jejich strana prohraje, a to je může ve skutečnosti radikalizovat. Ale v současnosti, když čelíte existenční hrozbě nebo světové válce, to nepřichází v úvahu. Musíte zničit vojáky, kteří se vám právě snaží ublížit v reálném čase. Protože tahle hrozba je opravdu zahraniční, měl bych prostě nechat nepřátelskou sílu na mé hranici, aby na mě dál útočila, protože její obyvatelstvo nebude souhlasit s tím, abych ji zničil?

Dobrým přirovnáním je nacismus. USA se nemohly obávat další radikalizace Němců během 2. světové války. Prioritou byla jejich porážka. Poté by to mohlo fungovat s jejich deradikalizací. Samozřejmě, že ideologie nacismu stále žije, protože ideologie nelze vymýtit. Ale byla zmařena. To bylo možné jen proto, že nejprve došlo k vojenskému vítězství nad nacistickým režimem.

CNN: Takže si myslíte, že je to válka, kterou lze pro IDF vyhrát?

Spencer: Stoprocentně. Ale pro Hamás je to v tuto chvíli také velmi vyhratelná válka, protože války nejsou určovány pouze vojenskými schopnostmi. Je to souboj vůlí. A pokud Hamás dokáže přežít, naplní svou válečnou strategii a bude mít větší politickou moc než 7. října. Na Hamás bude pohlíženo jako na velkého aktéra, který přišel na způsob, jak provést masivní a brutální útok na Izrael, přežít a přesto dosáhnout politických vítězství, včetně oslabení izraelských aliancí v západním světě, zejména se Spojenými státy. Hamás by pak tuto dodatečnou moc využil k obnově a útoku, zatímco by se snažil dosáhnout své deklarované velké strategie – zničení Izraele a smrti všech Židů.

CNN: Na jiném místě jste řekl, že IDF byly úspěšné při přesunu velkého počtu palestinských civilistů mimo nebezpečí. Ale civilisté byli zabiti, když se snažili utéct, a říkají, že nemají kam bezpečně jít. Jak je tedy správné tvrdit, že Izrael může být efektivní při přesunu civilistů z Rafáhu?

Spencer: Civilisté byli při evakuaci kvůli Hamásu vystaveni nebezpečí. Kvůli Hamásu probíhaly boje v blízkosti určených bezpečných oblastí. Humanitární zóna Al-Mawasi byla vybrána proto, že se nacházela na pobřeží daleko od obranných systémů, které Hamás vybudoval v tunelech a městských oblastech, ale Hamás odtamtud a z dalších humanitárních oblastí stále odpaloval rakety. Takže pak lidé říkají, že není kam bezpečně jít. To je složitost výzvy.

To, že civilisté nemají kam úplně bezpečně jít, to je historie války. A faktem je, že Egypt řekl, parafrázuji, že uprchlíci z Gazy nepřekročí hranici pod naším dohledem. Je to samozřejmě komplikované, proč Egypt nechce Palestincům dovolit ani vstup do humanitárního tábora na Sinaji, a zahrnuje to jeho vlastní historii s islamistickými teroristickými skupinami, náklady pro společnost a ekonomiku a to, že je vnímán jako podporovatel izraelských cílů ve válce v Gaze.

Můžete odsuzovat Izrael za to, že jim nedovolil přejít do jižního Izraele, ale to je jedinečná výzva, protože jsou součástí nepřátelského zřízení, které právě srovnalo se zemí jižní Izrael a vysídlilo tam izraelské obyvatelstvo. Pokud nepřítel provádí operace v bezpečné zóně, jako to dělá v nemocnicích a školách, a já doufám, že se o tom budeme bavit, to nejlepší, co můžete udělat, je vytvořit co nejbezpečnější prostor pro civilisty v daném kontextu.

CNN: Říkal jste, že chcete mluvit o tom, že Hamás využívá nemocnice a školy?

Spencer: Ano. Je to skvělý příklad dobrých úmyslů, které vedou ke špatným výsledkům. Je samozřejmě správné říci válčícím stranám, že nemocnice by neměly být používány ve válce, že je třeba je chránit. To však nahnalo bojovníky, kteří se neřídí válečnými zákony, do všech chráněných zařízení. Hamás vzal každý zákon a přetvořil ho tak, aby vytvořil prostředí, v němž Hamás okupuje zařízení kvůli jejich právní ochraně. Takže boj proti nepříteli, který je zapřisáhlou teroristickou organizací, staví konvenční armádu do velké nevýhody, zvláště pokud se svět dívá.

Hamás je prvním bojovníkem, kterého jsem viděl dělat něco takového na průmyslové úrovni. Americká armáda bombardovala celé nemocnice kvůli bojům proti ISIS v nemocnicích. Ale to, co Hamás udělal, je, že zkonstruoval každé chráněné místo jako vojenské zařízení, protože věděl, že Izrael bude muset nejen omezit použití síly proti těmto místům, ale svět odsoudí Izrael za to, že vůbec pomyslí na to, že by tam šel. Samozřejmě, že Izrael nechce, aby ho mezinárodní společenství považovalo za rovnocenného s Hamásem, takže jak se dalo očekávat, Hamás se toho snaží využít.

Říkával jsem, že Hamás postavil své tunely pod každou školou, zařízením OSN a nemocnicí, ale zjišťujeme, že ne, oni také postavili své tunely a pak na nich postavili školy. Je to doslova vedlejší produkt naší snahy o ochranu, která ohrožuje více lidí.

CNN: Jak to víte o výstavbě Hamásu pod nemocnicemi a školami? Objevilo se mnoho otázek ohledně informací, které IDF zveřejnila, a čísel, která používají. Jak se tedy můžete s těmito informacemi svěřit?

Spencer: Jdu do toho s tím, že věřím informacím IDF více než informacím Hamásu, ale během této války jsem byl také v Gaze poblíž mešit a škol s tunely. Byl jsem například s IDF, když odkrývala tunel vedoucí z mešity a bylo zdokumentováno, že Hamás používá mešity pro skladování zbraní a další vojenské účely. Takže se spoléhám na osobní výzkum a také na víru v zákony dbalou a velmi morální společnost a armádu.

CNN: Zmínil jste svou účast ve válce v Iráku. Jak byste porovnal chování Izraele – ať už jde o dodržování mezinárodního práva nebo páchání válečných zločinů – s tím, jak USA bojují například s Al-Kájdou v Afghánistánu nebo s ISIS v iráckém Mosulu?

Spencer: Pokud chcete mluvit o taktice, jak zabránit civilním škodám ve válce, americká armáda používá rychlost, ráznost a palebnou sílu. To je to, co jsme udělali v Panamě, Afghánistánu, Iráku, vzpomeňte si na válku, kde chceme odstranit moc a zničit její armádu. Děláme to rychle, aby to neprodloužilo válku. Problém je v tom, že mezinárodní společenství tlačilo Izrael do tohoto rámce, že postupuje pomaleji, metodicky a předem evakuuje každou oblast.

Mohu s velmi silnou jistotou říci, že Izrael udělal vše, co kdy americká armáda udělala v historii městských bojů, a věci, které jsme nikdy neudělali my, a zavedl všechny techniky zmírňování civilních škod, které byly vyvinuty v posledních 30 letech, navzdory taktice Hamásu.

CNN: Jsou lidé, kteří říkají, že i když Izrael obecně dodržuje stejné standardy ochrany civilistů jako USA, to, co se stalo v Iráku a Afghánistánu, byly hrůzy a USA tam neuspěly v ochraně civilistů. A tak používat to jako standard znamená dávat Izraeli zelenou k páchání jeho vlastních hrůz.

Spencer: Válka je peklo, takže souhlasím. Lidé říkají, podívejte se, co se děje. Jak to může být legální? A i když je to legální, mělo by to přestat. Jako odborník na válku v dějinách říkám, že válka je peklo. A že pokud se nepohnete kupředu a misi nedokončíte, ve skutečnosti to povede k mnohem většímu lidskému utrpení, než je výsledkem války. Tím se dostáváme téměř k filozofii války, že by nikdy neměla být válka, že? Nikdy by neměla být válka, ale to není historie lidstva.

Jako válečník si velmi přeji, aby válečné zákony byly dodržovány. Chci, aby válka byla pod kontrolou. Nechci, aby se zaměřila na civilisty. Neexistují žádné důkazy o tom, že by se americká armáda v Iráku a Afghánistánu někdy zaměřila na civilisty, tečka, ale dělali jsme to v minulosti? Naprosto. Například zápalné bomby v Tokiu. Naše kalkulace o vedlejších škodách jsou dnes velmi odlišné a neměli bychom se vracet zpět.

Takže chci, aby tyto zákony byly dodržovány, ale problém je v tom, že toto je skutečně nebezpečná část obvinění a vnímání a vedlejší produkt izraelské války proti Gaze: Co to znamená pro budoucnost demokracií, jako jsou Spojené státy, pokud v příští válce – a nedej bože, pokud to bude válka o přežití proti nějaké velmoci – řekneme, že by nemělo být žádné utrpení civilistů. Kdyby během 2. světové války existovala sociální média, možná bychom nežili ve světě, ve kterém žijeme dnes. Japonci a Němci mohli zvítězit, kdyby jejich demokratičtí protivníci věřili, že cena za odpor proti nim je příliš vysoká, než aby stála za to.

Myslím si, že to je místo, kde lidé nevidí důsledky toho, co říkají o Izraeli. Tento tábor říká, že nedodržují zákony, což prostě není dokázáno. Pak tu máme tábor, který říká: "Je mi jedno, jestli dodržují zákon nebo ne, lidské utrpení je příliš velké, musí přestat." Myslím, že to znamená, že náklady jsou příliš vysoké, takže musíte nechat Hamás vyhrát. A já říkám, že vaše velmi dobré úmysly povedou k většímu utrpení. Ve skutečnosti obhajujete další válku tím, že se ji snažíte zastavit.

CNN: Co si myslíte, že by v podobném scénáři udělaly Spojené státy?

Spencer: Pevně věřím, že by to byla zdrcující, okamžitá reakce s cílem co nejrychlejšího ukončení války a dosažení cílů, jako je dostat naše lidi domů, zastavit rakety a zajistit, aby se to už nikdy neopakovalo. Historie Spojených států a historie války ukazují, že bychom reagovali drtivě.

Způsobilo by to nesmírné množství destrukce a existovaly by kalkulace o tom, jakou hodnotu má ochrana našeho národa. Tvrdím však, že přístup, který USA požadovaly pro izraelskou válku, ji prodloužil a způsobil větší destrukci, než kdyby do ní vstoupili s drtivější silou a rychlostí. A to je riziko omezenější operace, k níž by USA mohly tlačit Izrael namísto pozemní invaze do Rafáhu.

Tím, že postupujete pomalu, mohu argumentovat historií a metrikami, dává to vašemu nepříteli více času na obranu, více času na to, aby zabránil vašim plánům, více času na to, aby zabránil dosažení překvapení. My, stejně jako celý svět, jsme také zodpovědní za část destrukce, ke které došlo v Gaze.

CNN: Jak je to možné?

Spencer: Protože svět na začátku pozemní invaze řekl Izraeli, že to, co dělá, je jedno, jestli je to legální nebo ne, nemůže pokračovat. Musíte najít jinou cestu. Spojené státy se svým vlivem řekly: "Podívejte, víme, že to, co děláte, je dosahování výsledků, ale musíte najít jinou cestu."

Izraelské obranné síly tedy změnily taktiku, snížily počet sil, snížily počet úderů na vojenské cíle, postupovaly metodičtěji a zpomalily. Dělali více taktických přestávek, vyhýbaly se více oblastem, pokud v nich bylo civilní obyvatelstvo, a stal se z toho velmi boj dům od domu, blok po bloku, tunel po tunelu, což válku prodloužilo.

To zvýšilo humanitární utrpení a tlak na humanitární dodávky v Gaze. Prodloužilo dobu trvání násilí a pokračující existenci Hamásu. Kvůli tomu jsme tedy vinni za část destrukce v Gaze. Část zodpovědnosti neseme i my.

Zdroj v angličtině: ZDE

0