Petr Fiala Českou republiku dál úspěšně diskredituje

20. 5. 2024 / Jan Čulík

Deník Guardian cituje - jako první mezinárodní reakci na tuto zprávu - tweet českého premiéra, který odsoudil žádost Karima Khana o zatykač pro izraelského premiéra Netanjahua. Fiala napsal:

Návrh hlavního prokurátora ICC vydat zatykač na představitele demokraticky zvolené vlády společně s vůdci islamistické teroristické organizace je děsivý a zcela nepřijatelný.



Nesmíme zapomínat, že to byl Hamás, kdo v říjnu zaútočil na Izrael a zabil, zranil a unesl tisíce… — Petr Fiala (@P_Fiala) May 20, 2024

Odborníci poukazují na to, že prokurátor Karim Khan využil k vypracování žádosti o zatykače pro vedoucí představitele Hamásu i izraelské vlády týmu nezávislých odborných soudních poradců a že žádost o zatykače je velmi dobře zdokumentována. Samozřejmě to automaticky neznamená, že mezinárodní trestní soudní dvůr zatykače vydá, zvlášť proto, že zřejmě bude terčem nátlaku a výhrůžek ze Spojených států. Nicméně, uvážlivý politik by svou zemi zbrklými a neinformovanými prohlášeními nediskreditoval, podobně jako ji Fiala diskredituje svými otevřenými prohlášeními, že jeho vláda porušuje mezinárodní právo, co se týče uprchlíků. Fiala totiž v pondělí také napsal na Twitteru:



Proč jsme nepodpořili schválenou verzi migračního paktu? Protože v boji s nelegální migrací musíme být mnohem důraznější.



Svět kolem nás se rychle proměňuje a my musíme zajistit, aby byla Evropa bezpečná a prosperující. pic.twitter.com/bbdra14E1k — Petr Fiala (@P_Fiala) May 20, 2024



Migrace není nelegální. Podle Ženevských dohod, uzavřených z velmi dobrých důvodů po druhé světové válce, má každý právo překročit jakékoliv hranice a zažádat o azyl. Signatářem Ženevských dohod je i Česká republika.



Petr Fiala by si měl dávat dobrý pozor, aby také neskončil u Mezinárodního trestního soudu pro porušování mezinárodního práva.



