V poho, my jsme přeci všichni Vpoho!

21. 5. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 8 minut

K úsměvnému zakončení trápení této pravicové vlády poklesů na dno ekonomických tabulek by si mohly a měly významné figurky ministerského pověření nasadit na ctěné hlavy fialovou houkačku a začít houkat jako ve filmu „Čtyři vraždy stačí, drahoušku“. K tomu skandovat: „My jsme všichni vpoho, my jsme všichni Gogo“! Tuhle se náš premiér ze zapadlé kampeličky odvážně spustil a prohlásil, že se agresorům nesmí ustupovat. Nikdy, ani o píď! Ovšem od prosincového nástupu v roce 2021 do čela Blažkovo Nejedlo Zemanovo vlády nic jiného než ustupování agresivním kmotrům a neposedným oligarchům nedělá, nedělal a ani neudělá, protože nesmí, nechce a neumí.

A když nemohl, nechtěl a neudělal, musel najít a našel zdroje agresivního ohrožení někde jinde. Premiér konzervativního populismu a neoliberálního lajdáctví nejprve ochutnal cestu vnitřních nepřátel jeho vlády a vnějších také nepřátel také jeho vlády. V Rusku tato cesta dobře chutná, si řekl, coby nemohla fungovat u nás v gubernii, náš premiér. Leč se přepočítal „profesorskej“, a na hloupé říkanky už mu nevěří ani nejotrlejší posluchači Pověstí brněnských.

Našel tedy sobě nové domnělé nepřející, proti kterým se na vládním poníkovi postavil do čela úspěšných zástupů. Za lumpy má neposlušné odbory s Vidlákem na prdeli. I voliče nedemokratických opozičních a jiných fuj stran má za lumpy. A nejvíce má za lumpy nárokovou mentalitou postižené neúspěšné, nevzdělané a jinak pokažené občanstvo, které mu neustálým skuhráním nejvíce hatí báječnou známku za předvedený baletní výkon.

Pěkně si nepřející rozdělil, počastoval je škaredými výrazy dehonestující povahy. Nechal pak Šafra a Hovorkovou zasít fialovou nenávist, zlobu a zášť po celé hodnotové republice. Načež pak pronesl, že demokratické strany vládní nic takového nedělaly a nedělají, a naopak tamti oni ne demokraté toho nepěkného stále dělali a dělají.

V neděli u Moravce se předvedl další jeden z vládních protagonistů kolapsu státu. Tvářil se jako ministerská zmoklá kura, když jej grilovala odborová Maláčová na otevřeném ohni nevábných výsledků ekonomického pachtění. Chvíli se pokoušel lhát, jak je zvyklý, chvíli zkoušel nadutou arogantnost, jak je zvyklý, a pak jen už vztekle bublal a syčel, jak je zvyklý. Záhy přešel utlučen fakty a daty do secvičené tradiční pozice vládního fabulátora a dělal hmm, frr a našlo se i ostré sss. Za chvíli zjistil, že vypadá před diváky fakt jako obyčejný ekonomický tupec a neoliberální břídil, pročež raději sklapl docela vydávaje výrazné huhlavé signály. Mlčení dlouho nevydržel a za dojemného tichého harašení náhle vzplál a bije se v hruď po studiu vykřikoval: „Všechno je vpoho, vše je vpoho!“.

Nevědomky nebo záměrně, což je fakt jedno, prozradil, jak na ministerstvech a ve straně pracují a na čem ještě zapracují, než dojde k výměně či sloučení pravicových šavlí. Po dalším škaredém nátlaku přiznal, že k důchodové reformě nemají ani podklady, ani analýzy a ani data. Prostě to s Marianem a Petrem uvařili jako pejsek s kočičkou ze všeho co náhodou někde našli hodlajíce zapáchající krmi protlačit Parlamentem i Hradem. Trapně se také zamotal do frků o tom, co vláda chce, když to chce ODS, a co vláda rozhodně nechce, když si to zaostalá ODS neodsouhlasí. Fakt nezáleží, co si přejí ostatní koaliční strany a sublimující straničky, vždy jde o to, co chce ODS. V podstatě lze usuzovat z hulákání ministra financí i premiéra, že i když vládní většina nechce výpověď bez udání důvodů, tak bude tak jako tak, neboť byl učiněn slib finančním výsostem na výsostech. A že i když vládní většina chce pro Česko dobré věci, třeba EURO, správné daně a stop okrádání lokálních dcer oligarchickými matkami, tak bohužel je tady ODS, jež nic takového nedopustí, neboť by to finančním výsostem na výsostech mohlo pocuchat háro.

Vypadal nám dál ministr hůř než lecjaká přebarvená zmoklá kura, přičemž ve studiu výstražně naprázdno klapal zobákem o úspěších pravicové vlády, leč naštěstí pro národ nakonec nesnesl pověstné opavské vejce. Chlubil se podřadnou minimální mzdou na úrovni nekonkurenceschopné rozvojové země věčných montoven a vládou vehementně dotované šedé ekonomiky. Ani nedutal, když se hovořilo o recesi, inflaci a životní úrovni českých občanů pod splihlými ekonomickými teoriemi. Statečně se přihlásil k ostudnému zrušení SHM, které přineslo dobré prachy bohatým a bilionové deficity státu. Nevadí mu a ostatně ani premiérovi, že soudy, školy, sociální i další oblasti státní správy nemají peníze pro zaměstnance. Ostatně jim vůbec nevadí platy hluboko pod 20 tisíc, za které už nezaplatí zaměstnanci ani nájem starého komunistického menšího bytu v Havířově.

Dál je rád, že zabezpečil trvalý růst všech cen v Česku a je velmi rád, že může posloužit bankám, energo a fosilním baronům a jaderné lobby.

ODS si dala za stranický úkol dosíci cíle, že u nás budou občané chodit jako nemajetné živé mrtvé a budou z posledních sil provolávat slávu vládci uzavřeni za ostnatým plotem pod předraženým proudem oligarchického neoliberalismu. Vivat Kim Tykač. Vivat Kim Křetínský. Vivat Kim Babiš. Vivat Kim Kellner. Vivat Kim kmotři a oligarchové.

Tady bych ještě ctěným čtenářům doporučil poslechnout si hutnou pranici o mrzký peníz mezi zoufalým minoritním akcionářem a šéfem národní rozpočtové díry. Na jedné straně nebetyčná boží nadřazenost soukromého podnikatele, který platí daně, a tudíž má dojem, že má vždy pravdu a že mu musí všichni sloužit a na druhé straně nikým nevolený předseda státní rozpočtové mizérie, jenž si myslí, že má pravdu zase jen on jediný. Na třetí straně jsou pak občané, kteří jim ony mamonové prasárny o maximalizaci zisků bez ohledu na lidskou důstojnost musí stále žrát. Dobrou chuť přeji zde.

Na závěr článku jen zmínka o ministru spravedlnosti Blažkovi. Už jsme si zvykli, že podporován premiérem kuje nevábné pikle s ruskými vlivovými agenty, když tančí v kremelském dešti chcíplého kozáčka, nebo obcuje na shledání podivných propagandistických tvorů zde. Také jsme seznali, že mu není cizí bytová problematika zchudlých kolegů bezdomovců z ODS a špiclování státní zástupkyně, na kterou si neváhá nechat udělat dle vzoru Babiš vládní kompro. Nepřekvapí ani beztrestné veřejné listování ve zcizeném policejním dokumentu o brněnských bytových dobrodružstvích. Mokré proruské komentáře ministra spravedlnosti o dění na Slovensku či v Gruzii pak již nikoho nenechají na pochybách, že premiér Fiala nehraje s republikou čistou partii bez falešných es v rukávu.

Můžeme spílat vnitru, že hanebně zapomnělo zařadit SPD do extremistického pytle zde? Můžeme snad nadávat na nečinnost vlády vůči dezinformacím a antisystémovým kejklím menších stran, když si vláda pěti demokratických stran hřeje na prsou s potěšením slizkého východního hada? Ano, můžeme, ale je nám to ono kulaté hnědé platné.

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého z fialových luh a hnědých hájí českých

